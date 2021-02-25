Комментарий: Пандемия коронавируса изменила Германию

Было время, когда Германия считалась образцом эффективности и надежности. О немцах говорили, что они, быть может, немного чопорные и у них нет чувства юмора, зато пунктуальные и хорошо организованные. ФРГ удалось достичь процветания за счет многих тысяч относительно небольших компаний и сильного государства. В основе этой модели лежал многочисленный средний класс и идея корпоративизма, формула которого гласила: необходимо отказаться от классовой борьбы и разрешать конфликты мирным путем. До сих пор, несмотря на сильные профсоюзы, забастовки в Германии устраивают весьма редко. В обмен на это как можно большему числу граждан обеспечено благосостояние.

Перемены в Германии начались еще до пандемии

Я могу ошибаться, но у меня сложилось впечатление, что с пандемией Германия окончательно отказалась от этой модели.

Йенс Турау

На самом деле изменения начались намного раньше. Многолетние споры по поводу строительства подземного вокзала в Штутгарте или нового аэропорта в Берлине стали предвестниками того, что устоявшийся принцип, согласно которому в ФРГ нужно было обеспечивать баланс между различными интересами, больше не соблюдается должным образом.

Хотя власти по-прежнему прилагают заметные усилия для вовлечения в решение проблем всех социальных групп, но на одной кухне все чаще оказывается слишком много поваров: правительство ФРГ, федеральные земли, округа и города, а также гражданские инициативы и экспертные советы. Единственное, что осталось от прежних времен, так это усердие: если уж немцы берутся за работу, то делают ее на совесть.

Аэропорт BER и скандал с Volkswagen

Новый аэропорт в Берлине- яркий пример происходящих изменений. Разрекламированная система, позволяющая удалять дым, - уникальная в мировом масштабе - в итоге, так и не заработала. Кроме того, политики постоянно высказывали особые пожелания. В результате строительство нового аэропорта было завершено совсем недавно - с опозданием на несколько лет и по цене, в несколько раз превышающей изначально запланированную.

Были и другие предупреждающие сигналы. Концерн Volkswagen, крупнейший производитель автомобилей в Германии с высокой долей государственного участия, обманывал своих клиентов, чтобы соблюсти установленные законом ограничения на выбросы вредных веществ. А процесс перехода Германии на альтернативные источники энергии, в котором немцы хотели быть пионерами (включая отказ от ядерной энергетики), как стоял на месте, так и стоит.

Отсутствие единого подхода в борьбе с пандемией в ФРГ

А теперь еще и пандемия. Никто больше не в состоянии понять, почему где-то школы открываются, а где-то остаются закрытыми. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), по всей видимости, отказалась от попыток добиться единого подхода в борьбе с пандемией. Мы в Германии делим население на множество групп, которые должны быть вакцинированы в первую очередь. Как типичные немцы, расписываем все до мельчайших подробностей, из-за чего правила становится сложно понять, - и при этом забываем о главном - заказать достаточное количество вакцин.

Ко всему прочему, СМИ настолько запятнали репутацию доступной на данный момент вакцины AstraZeneca, что этим препаратом готовы вакцинироваться лишь немногие, даже несмотря на его доказанную эффективность. Ведь мы явно не видим дальше собственного носа.

Германия отстает в развитии цифровых технологий

Между тем нынешний хаос во многом можно объяснить традиционными причинами. К примеру, образование всегда было делом федеральных земель. Порой абсурдные различия в политике в сфере образования и его уровне уже давно стали в Германии обыденным явлением. Но мы закрывали на это глаза - просто потому, что с такой формой федерализма стране в целом удавалось достичь благополучия, даже в начале пандемии.

Год назад казалось, что это действительно так, и Германии удастся взять пандемию под контроль. В конце концов, мы справились с финансовым кризисом, кризисом еврозоны и миграционным кризисом - лучше, чем многие другие. Однако чувство самодовольства, которым мы наслаждались так долго, зачастую приводит к упущению важного момента. К примеру, в вопросе внедрения цифровых технологий Германии, мягко говоря, есть над чем поработать. Где еще в Европе в 2021 году местные службы здравоохранения отправляют в столицу данные о числе заразившихся Covid-19 по факсу?

Германия должна посмотреть на себя со стороны

Германии срочно необходимо честно посмотреть на себя со стороны. Нет, это не призыв к самобичеванию (еще одна отличительная черта немцев). Мы продолжим оставаться одной из самых экономически развитых стран мира. Мы будем и впредь твердо выступать за международное сотрудничество в борьбе с пандемией, за защиту климата и за поддержание мира.

Однако некоторые из наших взглядов определенно нуждаются в переосмыслении. Изнурять страну мерами жесткой экономии только ради достижения заветной цели - "черного ноля" (schwarze Null) (при котором запланированные государством расходы финансируются не за счет новых кредитов, а исключительно посредством бюджетных доходов. - Ред.) - стало не самой лучшей идеей.

Какой станет Германия после пандемии?

Во время пандемии государство оказало щедрую поддержку большому числу предприятий, а механизм возмещения недополученных заработков при неполном рабочем времени (Kurzarbeit), как и во время финансового кризиса, стал для многих настоящим спасением. Но в то же время мы забываем о том, насколько важную роль играют молодые основатели стартапов, самозанятые, представители сферы искусства и культуры, на которых ввиду их малочисленности почти никто не обращает внимания и которых душит бюрократия.

Пришло время начать дискуссию о той Германии, которую мы хотим видеть после пандемии. Или еще лучше - о том, каким образом Германия может остаться благополучной страной, даже если вирус не исчезнет и в наши двери постучатся следующие пандемии.

Мы нуждаемся в эффективном, продуктивном и как можно менее иерархичном государстве. Нам нужно по-новому взглянуть на современные формы самозанятости. Нам нужно сохранить федерализм там, где он эффективен, и не бояться большей централизации там, где она необходима. И стать немного менее самоуверенными нам бы тоже не помешало.

Автор: Йенс Турау, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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