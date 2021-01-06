Прививка от коронавируса - пропуск в кино и ресторан?
В Германии спорят о возможных привилегиях для тех, кому уже сделали прививку от COVID-19. Но далеко не все готовы поддержать идею "иммунных паспортов". DW - с подробностями немецкой дискуссии.
Международный паспорт вакцинации
"Весной прошлого года Германия, можно сказать, была чемпионом в борьбе с пандемией, - говорит в интервью DW депутат от "зеленых" и член комитета бундестага по вопросам здравоохранения Янош Дамен (Janosch Dahmen). - Но мы утратили лидерство и теперь отстаем от других".
Сейчас немецкие СМИ и некоторые политики критикуют неудачное начало массовой вакцинации населения от коронавируса. Вакцины пока не хватает и не ясно, когда все желающие смогут получить препарат. Одновременно ведутся дебаты о том, как быть с людьми, уже сделавшими прививку или переболевшими COVID-19, у которых на определенное время - пока никто не знает, надолго ли, - выработался иммунитет против SARS-CoV-2. Могут ли они вернуться к нормальной жизни, в отличие от тех, кто пока не привился? И не приведет ли это к расслоению общества?
Неравенство из-за вакцины
Необходима общественная дискуссия о том, нужно ли вводить привилегии для сделавших прививки, считает Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями.
Томас Мертенс
"Лично я считаю, что "привилегии" допустимы в сфере личного потребления, когда вакцина уже будет доступна для всех", - сказал Мертенс в интервью DW. По его словам, речь может идти о ресторанах, кинотеатрах, концертах, авиаперелетах. Однако привилегий не должно быть в вопросах жизнеобеспечения: больницы, госучреждения, общественный транспорт.
Некоторые члены правительства ФРГ и депутаты бундестага придерживаются противоположного мнения. "Никакого особого обращения со сделавшими прививки", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Часть депутатов предлагает принять закон, запрещающий подобные преимущества. "Фракция СДПГ изучает возможность законодательной инициативы, которая исключила бы неравенство между теми, кто уже привился и кто - нет, в частном секторе экономики", - сказал член фракции Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner) газете Die Welt.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) признался, что сам не может определиться по этому вопросу. "Я думаю, нам не следует здесь слишком многое регулировать", - сказал он. Именно Шпан весной инициировал похожую дискуссию, которая привела к неоднозначному результату.
Споры об иммунных паспортах
Во время первой волны пандемии в министерстве здравоохранения выдвинули идею ввести "иммунные паспорта", что вызвало острую общественную критику. Шпан решил созвать большой Совет по этике, в который вошла группа из 24 ведущих ученых. Результат, к которому пришли после долгих консультаций в сентябре, оказался неоднозначным. Половина членов Совета могла бы "в определенных, оговоренных законом случаях" представить введение иммунных паспортов, если бы ситуация с данными о длительности иммунитета прояснилась.
Мобильная бригада вакцинации в Германии
Их оппоненты отклонили идею не только "из-за научной неопределенности, но и из этических и практических соображений". Например, отсутствие такого "паспорта" могло бы стать препятствием для обучения в школе или университете.
Сейчас председатель Совета по этике Алена Буйкс (Alena Buyx) заявила в интервью DW, что считает привилегии для вакцинировавшихся не слишком целесообразными на текущем этапе и что дискуссия в целом "перегрета". В конце концов, сейчас страна переживает второй локдаун и старается сбить очень сильную волну пандемии. В такой ситуации, говорит Буйкс, нужно сконцентрироваться на том, что объединяет общество.
Вакцинирован, но заразен?
И "паспорта вакцинации", и "иммунные паспорта" нужны в том числе, чтобы определять, может ли человек заразить других. Однако тут ясности нет. "На важный вопрос о том, может ли вакцинированный заразиться и стать носителем вируса, все еще нет ответа", - говорит глава Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс. Таким образом, не исключено, что человек, не получивший прививку, может заразиться на вечеринке, хотя все остальные гости были вакцинированы.
Вакцина компаний BioNTech и Pfizer
В некоторых отраслях экономики растет нетерпение на фоне сильного падения продаж за прошедшие десять месяцев пандемии. Баварская ассоциация гостиниц и ресторанов не против ослабления мер для тех, кто сделал прививку. Такой подход уже практикуют некоторые зарубежные предприятия: так, австралийская авиакомпания Qantas объявила, что по определенным маршрутам будет перевозить только вакцинированных.
Другие страны действуют пока более осторожно. Правительство Великобритании думает о технических решениях, с помощью которых рестораны, например, могли бы запретить вход тем, кто отказался от вакцинации. В США такие предприятия, как IBM, уже готовят дигитальные иммунные удостоверения.
В России выдают паспорта вакцинированных
Между тем российские власти еще в декабре сообщили, что с января введут паспорта вакцинированных. "Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ослабить меры для тех, кто сделал прививку.
Благодаря кампании массовой вакцинации в Германии в будущем должен сформироваться коллективный иммунитет. Однако для этого необходимо вакцинировать от 60 до 70 процентов населения. Согласно опросам, готовность людей к прививке может быть недостаточной для достижения этих цифр. "Чтобы достичь этих показателей, потребуются месяцы, и это будет зависеть от определенных факторов - от количества доз, центров вакцинации и распределения прививок", - подчеркнул Мертенс.
Первую фотографию в нашей рубрике "Кадр за кадром", связанную с пандемией коронавируса в Германии, мы опубликовали 28 февраля 2020 года. Именно тогда в самом посещаемом немецком храме приняли меры по профилактике распространения инфекции - в том числе, перестали наполнять чаши для святой воды. Прочитать эту и другие публикации можно, нажав на "+" справа над текстом или на ссылки под галереей.
В 2020 году мы видели много разных памятников в масках. Вот, например, фотография из Бремена, сделанная в конце марта. Обычно здесь следует подержаться за ногу осла и загадать желание, но из-за распространения коронавирусной инфекции от этого во время пандемии лучше воздержаться.
Самолет с таким баннером могли наблюдать в конце марта в небе над городом жители Гамбурга. В связи с пандемией коронавирусной инфекции подобные призывы появились в Германии повсюду - например, в виде хештегов #zuhausebleiben и #stayathome на экранах телевизоров или трафаретных граффити на тротуарах.
Готовясь уйти на многонедельный карантин из-за коронавируса, жители Германии весной особенно охотно закупали впрок макаронные изделия, муку, крупы и туалетную бумагу. Спрос на последнюю увеличился на 700 процентов! Полки опустели. В одной кондитерской в Дортмунде решили выпускать свой вариант этого товара повседневного спроса - сдобные рулоны.
Эти фотографии были сделаны в конце марта на датско-германской границе около Зюдерлюгума. Из-за пандемии граница была закрыта, но эти влюбленные пенсионеры - 89-летний немец Карстен Тюхзен Хансен и 85-летняя датчанка Инга Рассмусен - нашли решение проблемы. Они встречались каждый день - устраивали посиделки около шлагбаума.
Так во время весеннего локдауна проходили репетиции берлинского Государственного балета - транслировались через веб-камеру. Эта фотография сделана в однокомнатной квартире балерины Вивиан Ассал Кохнавард. В театральной мастерской для артистов изготовили специальные напольные покрытия, чтобы они могли выполнять упражнения у себя дома.
В 2020 году из-за коронавируса пасхальный декор в Германии несколько отличался от традиционного. Например, такого пасхального зайца установили около школы в баварском Оттенхофене - из соломы, в баварских кожаных штанах и с табличкой "Дурацкий коронавирус"!
Эта фотография сделана в Мюнхене в апреле. Глава баварского правительства Маркус Зёдер идет на пресс-конференцию, чтобы сообщить об отмене традиционного Октоберфеста за пять месяцев до запланированного начала. Символический снимок. Октоберфест и другие многолюдные народные праздники, музыкальные, винные и прочие фестивали во время пандемии в Германии не состоялись.
Задержимся в Баварии. Раньше портреты короля Людвига II украшали разные баварские сувениры. Во время пандемии этого популярного и любимого монарха, построившего замок Нойшванштайн, можно было увидеть на защитных масках.
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После начала пандемии в Германии повсюду стали открываться автомобильные кинотеатры. Эти фотографии были сделаны в нижнесаксонской коммуне Худе во время сеанса, организованного специально для владельцев олдтаймеров. Фильм был подобран в соответствии с интересами публики - "Ford против Ferrari".
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Из-за боязни отправляться в дальние края многие немцы предпочли в 2020 году отдыхать летом на море дома - на пляжах Балтийского и Северного морей. Так курорт Тиммендорфер-Штранд выглядел в один из выходных дней в июле. Доступ на некоторые пляжи приходилось периодически перекрывать из-за переизбытка желающих поплавать в море и полежать на солнышке в непосредственной близости от воды.
Во время пандемии жители Германии стали чаще заводить кур в качестве домашних животных - и детям радость, и свежие яйца к столу. Этот тренд наметился еще до начала пандемии, но из-за локдауна и прочих, так сказать, побочных коронавирусных последствий стал еще более очевидным. Эти фотографии агентства dpa были сделаны в сентябре около дома семьи Вагнеров из баварского Бад-Грёненбаха.
Такой колокол со стилизованным изображением возбудителя коронавирусной инфекции отлили в Германии осенью для готического храма в баден-вюртембергском городе Херренберге. Он сменит один из здешних старых колоколов, который получил повреждения еще во время Второй мировой войны и несколько лет назад окончательно пришел в негодность.
Демонстрации так называемых корона-скептиков в разных городах Германии - еще одна сторона пандемии. Они считают все происходящее заговором. В ноябре полиция в Берлине после неоднократных предупреждений была вынуждена применить водометы против COVID-отрицателей, пытавшихся прорваться к Рейхстагу во время заседания парламента, обсуждавшего поправки к закону об эпидемиологической защите.
Специалисты-вирусологи - герои нашего времени. Среди немецких ученых особую известность в 2020 году получил профессор Кристиан Дростен из Берлина. Один из мастеров традиционных промыслов в Рудных горах даже решил посвятить уважаемому вирусологу партию курящих человечков - таких вот рождественских сувениров с курительными свечами.
"Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление в декабре появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта, закрытого для посетителей из-за частичного коронавирусного локдауна. Внутри устроили инсталляцию под названием "Панда-Мия" ("Panda-Mie"). Панд можно купить - по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.