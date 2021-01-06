Прививка от коронавируса - пропуск в кино и ресторан?

"Весной прошлого года Германия, можно сказать, была чемпионом в борьбе с пандемией, - говорит в интервью DW депутат от "зеленых" и член комитета бундестага по вопросам здравоохранения Янош Дамен (Janosch Dahmen). - Но мы утратили лидерство и теперь отстаем от других".

Сейчас немецкие СМИ и некоторые политики критикуют неудачное начало массовой вакцинации населения от коронавируса. Вакцины пока не хватает и не ясно, когда все желающие смогут получить препарат. Одновременно ведутся дебаты о том, как быть с людьми, уже сделавшими прививку или переболевшими COVID-19, у которых на определенное время - пока никто не знает, надолго ли, - выработался иммунитет против SARS-CoV-2. Могут ли они вернуться к нормальной жизни, в отличие от тех, кто пока не привился? И не приведет ли это к расслоению общества?

Неравенство из-за вакцины

Необходима общественная дискуссия о том, нужно ли вводить привилегии для сделавших прививки, считает Томас Мертенс (Thomas Mertens), глава Постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) при Институте имени Роберта Коха (RKI), который координирует в Германии борьбу с инфекционными заболеваниями.

Томас Мертенс

"Лично я считаю, что "привилегии" допустимы в сфере личного потребления, когда вакцина уже будет доступна для всех", - сказал Мертенс в интервью DW. По его словам, речь может идти о ресторанах, кинотеатрах, концертах, авиаперелетах. Однако привилегий не должно быть в вопросах жизнеобеспечения: больницы, госучреждения, общественный транспорт.

Некоторые члены правительства ФРГ и депутаты бундестага придерживаются противоположного мнения. "Никакого особого обращения со сделавшими прививки", - заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Часть депутатов предлагает принять закон, запрещающий подобные преимущества. "Фракция СДПГ изучает возможность законодательной инициативы, которая исключила бы неравенство между теми, кто уже привился и кто - нет, в частном секторе экономики", - сказал член фракции Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner) газете Die Welt.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) признался, что сам не может определиться по этому вопросу. "Я думаю, нам не следует здесь слишком многое регулировать", - сказал он. Именно Шпан весной инициировал похожую дискуссию, которая привела к неоднозначному результату.

Споры об иммунных паспортах

Во время первой волны пандемии в министерстве здравоохранения выдвинули идею ввести "иммунные паспорта", что вызвало острую общественную критику. Шпан решил созвать большой Совет по этике, в который вошла группа из 24 ведущих ученых. Результат, к которому пришли после долгих консультаций в сентябре, оказался неоднозначным. Половина членов Совета могла бы "в определенных, оговоренных законом случаях" представить введение иммунных паспортов, если бы ситуация с данными о длительности иммунитета прояснилась.

Мобильная бригада вакцинации в Германии

Их оппоненты отклонили идею не только "из-за научной неопределенности, но и из этических и практических соображений". Например, отсутствие такого "паспорта" могло бы стать препятствием для обучения в школе или университете.

Сейчас председатель Совета по этике Алена Буйкс (Alena Buyx) заявила в интервью DW, что считает привилегии для вакцинировавшихся не слишком целесообразными на текущем этапе и что дискуссия в целом "перегрета". В конце концов, сейчас страна переживает второй локдаун и старается сбить очень сильную волну пандемии. В такой ситуации, говорит Буйкс, нужно сконцентрироваться на том, что объединяет общество.

Вакцинирован, но заразен?

И "паспорта вакцинации", и "иммунные паспорта" нужны в том числе, чтобы определять, может ли человек заразить других. Однако тут ясности нет. "На важный вопрос о том, может ли вакцинированный заразиться и стать носителем вируса, все еще нет ответа", - говорит глава Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс. Таким образом, не исключено, что человек, не получивший прививку, может заразиться на вечеринке, хотя все остальные гости были вакцинированы.

Вакцина компаний BioNTech и Pfizer

В некоторых отраслях экономики растет нетерпение на фоне сильного падения продаж за прошедшие десять месяцев пандемии. Баварская ассоциация гостиниц и ресторанов не против ослабления мер для тех, кто сделал прививку. Такой подход уже практикуют некоторые зарубежные предприятия: так, австралийская авиакомпания Qantas объявила, что по определенным маршрутам будет перевозить только вакцинированных.

Другие страны действуют пока более осторожно. Правительство Великобритании думает о технических решениях, с помощью которых рестораны, например, могли бы запретить вход тем, кто отказался от вакцинации. В США такие предприятия, как IBM, уже готовят дигитальные иммунные удостоверения.

В России выдают паспорта вакцинированных

Между тем российские власти еще в декабре сообщили, что с января введут паспорта вакцинированных. "Всем гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, с 1 января на портале госуслуг доступен сертификат о вакцинации", - сказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 2 января. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ослабить меры для тех, кто сделал прививку.

Благодаря кампании массовой вакцинации в Германии в будущем должен сформироваться коллективный иммунитет. Однако для этого необходимо вакцинировать от 60 до 70 процентов населения. Согласно опросам, готовность людей к прививке может быть недостаточной для достижения этих цифр. "Чтобы достичь этих показателей, потребуются месяцы, и это будет зависеть от определенных факторов - от количества доз, центров вакцинации и распределения прививок", - подчеркнул Мертенс.

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