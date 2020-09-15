Пять лет в общежитии для беженцев: семья сирийцев о жизни в Германии

В 2015 году Меркель произнесла фразу "Мы справимся!", распорядившись пустить беженцев в ФРГ. Семья сирийцев поделилась с DW своим мнением о том, удалось ли ей выполнить свое обещание.
"Папа, не будь смешным!" Слушая, как восторженно 44-летний Мохаммад Джафар отзывается о немецкой поп-музыке, его дочери - одиннадцатилетняя Рема и 12-летняя Рошен - закатывают глаза. "Но что же мне делать, если я просто без ума от песни Нены (Nena) "99 воздушных шаров"?" - усмехается мужчина. Девочки, однако, не разделяют музыкальных предпочтений своего отца: они танцуют под хиты англоязычных исполнителей.
Когда Мохаммад приехал в Берлин в 2015 году, он не понимал из песен Нены ни одного слова. Вместе со своей женой Рокой и дочерьми Рошен и Ремой он бежал в Европу из охваченного войной Алеппо - через Средиземное море, по так называемому "балканскому маршруту". "Мы хотели, чтобы наши дети могли жить в безопасности", - рассказывает мужчина. В 2015 году в Германии в общей сложности запросили убежище около миллиона человек.
Дом, машина и младший брат
В первый раз DW побывала в гостях у семьи Джафар в 2016 году. Рошен, которой в то время было восемь лет, говорила, что в Германии ей нравится абсолютно все: девочка уже тогда бегло говорила по немецки и могла переводить для своих родителей. В тот раз Рошен обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) с такими словами: "Госпожа Меркель, я хочу, чтобы мои родители ходили в школу, чтобы у нас был дом и машина, и чтобы они нашли работу... А еще - чтобы у нас (с сестрой - Ред.) был брат".
За четыре года в жизни семьи многое изменилось. Рошен хорошо учится. Ее любимый предмет - математика, и она хочет стать врачом, когда вырастет. Мечта девочки о младшем брате тоже сбылась - в 2017 году на свет появился Ричард, а спустя еще два года - сестренка Матильда. Ричард уже ходит в детский сад, а Матильда ожидает своей очереди. "Они тоже должны как можно быстрее выучить язык", - говорит Мохаммад. Ради детей Мохаммад и Рока даже дома решили говорить по-немецки.
40 квадратных метров на шестерых
Спустя пять лет после прибытия в Германию семья Джафар по-прежнему живет в общежитии для беженцев. Здесь им выделено 40 квадратных метров - слишком мало для шести человек. В помещении нет места для обеденного стола, стульев или дивана. Старшие дети делают уроки на полу, когда младшие спят. Однако все члены семьи стараются уступать друг другу, ведь у них нет другого выбора: возвращение в Сирию - не вариант.
Самое сложное - это ужиться с остальными тремя сотнями беженцев, живущими в общежитии, рассказывают сирийцы. Здесь нельзя оставлять вещи без присмотра - их могут украсть или испортить. Шумные соседи зачастую не дают детям спать по ночам. "Это просто невыносимо. Многие не умеют себя вести", - говорит Рема. "Бывают дни, когда я с большим удовольствием ночевала бы на улице ", - вторит сестре Рошен. Поиски отдельной квартиры пока не увенчались успехом. "Кто захочет сдать квартиру безработному беженцу с четырьмя детьми?" - сетует Мохаммад.
"Иностранцы - вон!"
При этом в 2019 году дела у мужчины шли лучше: Мохаммед окончил курсы немецкого языка и устроился на работу в строительную компанию. "Я был на седьмом небе от счастья. Это стало большим событием - первая работа в Германии," - вспоминает Мохаммед, по профессии - сантехник.
Однако всего через четыре месяца, еще во время испытательного срока, мужчина заболел гепатитом B и его уволили. С января 2020 года Мохаммад переучивается на водителя автобуса. Ему пообещали, что по окончании курсов он получит работу, но первый неудачный опыт существенно поколебал уверенность мужчины в завтрашнем дне.
Вдобавок ко всему, сирийцы регулярно сталкиваются с открытыми проявлениями ксенофобии.Недавно в трамвае на Року накинулась пожилая женщина со словами, что мигрантам в Германии не место и ей следует вернуться туда, откуда она приехала. Это было унизительно, и Рока отвернулась. Никто из пассажиров за нее не заступился.
А однажды перед входом в их общежитие прошла акция правых радикалов. Собравшиеся держали в руках плакаты, на которых было написано: "Иностранцы - вон!". Вход в здание была вынуждена охранять полиция, и беженцы очень испугались.
"Мы не знаем, выдворят ли нас из страны"
Однако, несмотря на все невзгоды, Мохаммад по-прежнему смотрит в будущее с оптимизмом: "У детей все складывается очень хорошо", - подчеркивает он. Рошен подружилась со своими одноклассниками, а Рема хочет стать старостой класса. В свою очередь Рока осенью снова пойдет на курсы немецкого, а самого Мохаммада приняли в местный бильярдный клуб. "Я так хорошо играю, что меня освободили от уплаты членских взносов", - говорит он.
Итак, можно ли сказать, что семье Джафар удалось "справиться" с трудностями, как в 2015 году выразилась канцлер ФРГ Ангела Меркель, и обжиться в Германии? ? Мохаммад пожимает плечами и переводит взгляд на жену. Оба молчат. Власти ФРГ только что продлили им разрешение на пребывание в стране еще на два года, но в то же время забрали у них паспорта беженцев. Никто не объяснил супругам, что это означает.
Наконец Рока прерывает молчание. "Мы обжились в лучшем случае наполовину. Нашу жизнь сильно осложняет ситуация с жильем. Но хуже всего то, что мы до сих пор не знаем, не выдворят ли нас в один прекрасный день из страны. Мохаммаду из-за этого снятся кошмары. Мы сможем сказать, что обжились в Германии, только когда нам позволят остаться здесь навсегда", - на ее глаза наворачиваются слезы. Чтобы всегда сохранять оптимизм, нужно много сил.
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