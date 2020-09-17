От лодки с мигрантами - до выставок в музеях ФРГ: история беженца из Ирака

"Мы справимся!" - пообещала Ангела Меркель в 2015 году, когда в Германию хлынул поток мигрантов. DW - о том, как один из беженцев, Райсан Хамид из Ирака, стал в ФРГ успешным студентом-фотографом.
Сегодня в это трудно поверить, глядя на Райсана Хамида. Застенчивый молодой человек, который в октябре 2016 года поступил в лейпцигский Институт графики и полиграфического дизайна (Hochschule für Grafik und Buchkunst, HGB) стоит на оживленной улице Айзенбанштрассе в Лейпциге и рассказывает небольшой группе людей о своих работах, которые демонстрируются в своего рода открытой художественной галерее. На хорошем немецком языке студент-фотограф представляет две свои работы, с десяток посетителей с интересом его слушают.
DW впервые встретилась с Райсаном в Лейпциге четыре года назад. Иракский беженец тогда только поступил в вуз. В тот день в HGB была открыта "Академия транскультурного обмена" - специальная программа для студентов-беженцев, которые должны были подготовиться к двум годам обучения в институте.
Райсан был на первом курсе, который начинался в тот осенний день 2016 года. На пышной церемонии присутствовали политики, представители СМИ, весь институт. "Я немного нервничал, - вспоминает Райсан. - Я жил в Германии всего год, почти не говорил по-немецки. Мы, новички, были в центре внимания, все смотрели на нас". Из относительно замкнутого общежития для беженцев Райсан попал в большой мир известного художественного учебного заведения - и несколько робел, признается он сегодня.
Беженец из Ирака прибыл в Германию в конце лета 2015 года. Годом ранее он и его семья были вынуждены покинуть родной Мосул, когда город захватили боевики так называемого "Исламского государства". В то время Райсан изучал фотографию в местном художественном вузе, подрабатывая фотожурналистом и оператором в нескольких СМИ.
Закончить учебу в Мосуле он не смог, не было возможности и оставаться в Ираке. Вооруженные боевики охотились на работников искусства и журналистов: "Я должен был бежать оттуда. Одного моего друга избили, другого повесили. Было ужасно видеть, как горит мой родной город".
Райсан покинул Ирак без семьи. На одной из переполненных лодок с беженцами он совершил опасную переправу из Турции в Грецию и через несколько недель по так называемому "балканскому маршруту" добрался до Германии. Первый год провел в общежитии в деревне Овшлаг в Шлезвиг-Гольштейне. Поначалу очень переживал из-за того, что не умел изъясняться по-немецки.
Но в деревеньке Овшлаг студент быстро завязал знакомства, и одна женщина стала ему помогать обживаться на новом месте и учить язык: "Она была мне как мать. Она, ее муж и их дети тепло меня приняли. Даже выделили мне отдельную комнату в своем доме и сказали: "Если не хочешь спать в общежитии, можешь ночевать у нас".
Приютившая Райсана женщина сопровождала его в официальных учреждениях, помогала изучать немецкий язык и показывала ему страну. Прежде всего она поделилась с иракцем своей страстью к фотографии. Они постоянно ходили фотографировать вместе: "Она поняла меня как личность, мою историю, приняла меня таким, какой я есть".
Адаптацию к новой жизни и интеграцию в немецкое общество Райсану всегда облегчал контакт с людьми. Когда он уехал в Лейпциг, то быстро перезнакомился там с соседями по квартире: "Это было чудесное время. Мы многое делали вместе". Соседи помогали ему делать домашние задания на немецком языке и писать письма. От них Райсан узнал много нового о немецкой культуре, а им - рассказал об Ираке и его культуре. Сейчас он живет один, потому что ему нужна спокойная обстановка и больше места для учебы, но у него много друзей, большинство из них - немцы.
Однако не всё за пять лет жизни в Германии было прекрасным, делится 29-летний Райсан. У него есть и неприятный опыт расистских нападок, в основном в общественном транспорте, когда к нему обращались "чертов араб" или "проклятый иностранец". "Однажды кто-то даже сказал мне: "Эй ты, чернобородый!" - продолжает Райсан с ухмылкой. Сам он не считает это смешным. Потому что такие расистские оскорбления "очень раздражали меня и причиняли боль", признается Райсан.
Однако подобные инциденты не сбили его с пути. В течение двух лет он изучал немецкий язык в Лейпциге и готовился к дальнейшему обучению фотографии в HGB. Начало было непростым: "Я сидел вместе с другими студентами на уроках фотографии и должен был обсуждать фотографии по-немецки. Это было трудно. Но мало-помалу дело пошло".
В 2018 году Райсан Хамид закончил подготовительные курсы, и с тех пор он студент факультета фотографии. И учится очень успешно: регулярно участвует в выставках, его работы уже демонстрировались в Лейпциге, Берлине, Роттердаме и даже в странах Персидского залива - в Омане и ОАЭ. Но особенно Райсан рад своему участию в выставке в федеральном музее Bundeskunsthalle в Бонне. Его глаза загораются, когда он рассказывает нам, что его работы сейчас висят в "настоящем большом музее".
Центральный мотив его фотографий - травматичный опыт беженца: "Я пытаюсь осмыслить свои переживания, чтобы избавиться от них, чтобы они меня больше не тревожили". При этом иракский беженец хочет также бороться с расизмом и "открыть людям глаза на то, чего они никогда не видели своими собственными глазами".
Прошло пять лет с тех пор, как Райсан живет в Германии. Многого ли он добился? Студент долго думает, прежде чем ответить на этот вопрос. Нет, как художник он сделал пока еще не так уж много. Ему все еще не хватает прорыва, по-настоящему заметного рывка, который привлечет большое внимание.
А на личном уровне? Пять лет - это долгий срок, отвечает Райсан. В его жизни за это время было много хорошего, но были и неприятные вещи: "Я прошел трудный путь, но нашел свое место. Я живу в городе, который принял меня. Институт дал мне возможность осуществить мою мечту продолжить учебу. Да, я могу сказать, что у меня получилось".
Но почивать на лаврах студент-фотограф не намерен. Он хочет закончить учебу через год, чтобы наконец добиться успеха, в том числе на международном уровне. Как фотограф Райсан хочет много путешествовать. Однако нередко ему отказывают в этом - он часто не получает визу из-за своего иракского гражданства и статуса беженца.
Больше всего боли доставляет ему длительная разлука с родителями, которые остались в Ираке и которых он не видел уже пять лет. Особенно он скучает по родному Мосулу, где в молодости сам учился фотографировать в закоулках Старого города. При этом Райсан Хамид настроен оптимистично и, кажется, решительно намерен добиться успеха. Похоже, что неудача - не вариант для него. Многие люди помогали ему на его пути. "Германия дала мне кое-что - и я хочу когда-нибудь вернуть ей это", - заключил Райсан.
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