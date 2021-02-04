Прививка от ковида: где нужен сертификат о вакцинации и нет карантина

Новость из Копенгагена для многих звучит обнадеживающе. Власти Дании в начале февраля сообщили о специальном приложении для смартфонов, которое жители страны могут использовать в качестве цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Пока известны еще не все детали, но такой цифровой документ, очевидно, позволит вновь свободно перемещаться по миру, прежде всего бизнесменам. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы датское общество вновь открылось, и предприятия получили возможность возобновить свою деятельность. Многие датские фирмы работают по всему миру", - заявил министр налогообложения Дании Мортен Бёсков. Глава датской Торговой палаты Брайан Миккелсен назвал эту меру светом в конце туннеля для многих фирм.
У соседней Швеции похожие планы. Власти страны также заявили о введении цифрового сертификата о вакцинации. "С таким цифровым документом можно будет быстро и просто показать наличие прививки", - сказал министр цифровых технологий Андерс Игеман.
Границы закрыты, поможет ли сертификат о вакцинации?
Между тем в настоящий момент по всей территории ЕС налицо тенденция к ужесточению ограничений из-за высокого числа заболевших ковидом. Это касается частной и общественной жизни, а также путешествий.
Тест на коронавирус в Черногории
Дания, скажем, пускает в страну только по уважительной причине, например, воссоединение семьи или бизнес-встреча, при этом у въезжающих должен быть тест на коронавирус, который был сделан в течение последних 24 часов. В соседнюю Швецию из Дании - из-за мутации коронавируса и появления его нового британского варианта - никого не пускают. Поэтому польза от использования цифрового сертификата о вакцинации пока под вопросом.
В Эстонии вакцинированным не нужно сидеть в карантине
По-другому обстоят дела в Эстонии. Спустя пару недель после начала вакцинации во всем Евросоюзе Эстония установила специальные правила, которые предусматривают ослабление ограничений для тех, кто получил прививку. Тем, кто въезжает в страну из государств ЕС или третьих стран, и кто получил прививку от коронавируса, не нужно сдавать тест на коронавирус и находиться в карантине. Эти же правила распространяются на людей, которые в течение последних шести месяцев переболели ковидом. Прививка от коронавируса также облегчает въезд в Польшу и Румынию.
Пока непонятно, насколько полезен сертификат о вакцинации
Послабления ограничений для въезжающих в страну ожидает и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакос. Эту тему вместе с вопросом о массовой вакцинации он поднял на прошедшей видеоконференции глав государств и правительств ЕС в середине января. Доходы от туризма составляют в Греции 12 процентов ВВП. Согласно данным консалтинговой компании Ernst Young прибыли туристической отрасли упали в Греции за прошедшие 9 месяцев на 79 процентов. Многие лишились рабочих мест, у кого-то зарплаты существенно сократились. Для предприятий сферы услуг - ресторанов, кафе, отелей, культурных учреждений в таких странах, как Греция, Испания, Италия и других, зависимых от туризма, особые привилегии для вакцинированных, как и послабления карантина, сейчас жизненно необходимы.
Привилегии вакцинированных и споры об обязательной вакцинации
Массовая вакцинация, как и свидетельства о прививках, являются темой для дискуссии по всему миру. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) выступает за вакцинацию населения, что является частью стратегии правительства ФРГ по борьбе с коронавирусом. Во многих государствах, например во Франции и Нидерландах, немало жителей высказываются против вакцинации. Между тем ни одна страна ЕС еще не ввела обязательную вакцинацию. В некоторых областях Австрии в начале кампании была разрешена обязательная вакцинация для представителей отдельных профессий,в частности санитаров и воспитателей.
Ангела Меркель беседует с журналистами ARD
Получат ли вакцинированные люди привилегии - первыми смогут путешествовать по миру, посещать театры и рестораны? Сейчас это - предмет бурных дискуссий. Ведь существуют как политические, так и экономические аргументы "за" и "против". До сих пор неизвестно, помогут ли прививки защитить от заражения других людей и как долго вообще она эффективна. К тому же непонятно, как будут защищены права тех людей, у кого нет доступа к вакцине.
Канцлер ФРГ заявила в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ARD, что ожидает как того, что люди будут отстаивать свои права на вакцину, в том числе в судах, так и того, что многие будут отказываться делать прививку. "В этом случае нужно четко понимать, что тот, кто откажется от прививки, не сможет делать и какие-то определенные вещи", - предупредила Меркель.
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Автор: Марина Барановская