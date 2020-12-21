Прививка от коронавируса избавит от карантина?

По темпам вакцинации от коронавируса Германия сильно отстает не только от Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и США, но и от многих ее партнеров по Европейскому Союзу - Дании, Румынии, Финляндии и Испании. Причина - дефицит вакцины, при заказе которой немецкое правительство, как считают многие в ФРГ, в ущерб национальным интересам положилось главным образом на Еврокомиссию.

Количество желающих сделать прививку, чтобы забыть о карантинных ограничениях и необходимости чуть ли не всюду за пределами собственного жилья носить маску, сильно превосходит возможности немецких центров вакцинации, зачастую простаивающих из-за отсутствия препаратов. Но могут ли и в самом деле рассчитывать на привилегии те немцы, которым прививка уже сделана или будет сделана в ближайшее время?

Вакцина защищает от ковида, а не от коронавируса

Свои рекомендации на этот счет представил 4 февраля на пресс-конференции в Берлине немецкий Совет по этике (Deutscher Ethikrat), консультирующий правительство Германии.

Билеты на концерт - только с сертификатом о вакцинации?

Аккурат накануне этой пресс-конференции немецкие СМИ облетело сенсационное сообщение: CTS Eventim - крупнейшая в Германии фирма по продаже билетов на концерты и фестивали - считает, что на такого рода массовые мероприятия следует пускать только привитую публику. "Мы уже переналадили наши системы так, что они способны считывать данные с паспортов вакцинации", - заявил председатель правления фирмы Клаус-Петер Шуленберг (Klaus-Peter Schulenberg).

"Многие люди страстно и с нетерпением ждут того дня, когда им смогут сделать прививку, - признала глава Совета по этике, профессор Алена Бюкс (Alena Buyx), - и многие уже сейчас размышляют о том, что это им даст". Но прежде, чем изложить рекомендации на этот счет, она обратила внимание на существенную разницу между государственными ограничениями личных свобод, направленных на сдерживание пандемии COVID-19, и "дифференциацией частными фирмами людей по статусу вакцинации", то есть тем, что намерена делать CTS Eventim.

Алена Бюкс

Второе немаловажное замечание Бюкс - необходимость сбора более надежных данных не только о том, насколько эффективно вакцина предотвращает тяжелое или даже смертельное течение болезни, но и способна ли она сдерживать само распространение вируса SARS-CoV-2, его передачу от человека к человеку.

Что касается первого аспекта, то действенность уже применяемых препаратов доказана, а вот второй - еще под вопросом. "И уже хотя бы поэтому, - заявила Алена Бюкс, - в настоящий момент об индивидуальной отмене государственных ограничений свобод для лиц с прививками не может быть и речи".

Кроме того, добавила ее коллега профессор Зигрид Грауман (Sigrid Graumann), "до тех пор, пока не у всех есть шанс получить прививку, многие восприняли бы особые права для вакцинированных, как вопиющую несправедливость", и перестали бы соблюдать правила карантина.

Ограничения пока останутся, несмотря на вакцинацию

Совет по этике рекомендует по мере расширения кампании по вакцинации шаг за шагом отменять карантинные ограничения для всех граждан страны, а не только для тех, кому уже сделана прививка. При этом, говорит Бюкс, следует ориентироваться не только на показатели ежесуточного прироста числа инфицированных, но и на уровень госпитализации заболевших, долю тяжелых пациентов и смертельных исходов.

Зигрид Грауман, Алена Бюкс и Фолькер Лип на пресс-конференции 4 февраля

То есть, само по себе количество ежедневных положительных тестов на коронавирус, пояснила Зигрид Грауман, не может служить оправданием ограничений, если инфекция переносится легко и больницы не переполнены. При этом ношение масок и соблюдение социальной дистанции, по мнению Совета по этике, могут сохранятся еще довольно долго, поскольку такие меры не особенно обременительны.

Исключение предлагается сделать для хосписов, домов престарелых, для немощных и инвалидов, в которых в настоящее время действуют строгие государственные правила изоляции. Для обитателей таких заведений карантинные меры особенно болезненны, поэтому Совет по этике считает возможным по мере вакцинации начать отменять ограничения в этой сфере раньше, чем в других.

Услуги - для всех, а не только для привитых

Но как быть с доступом к товарам и услугам, которые предоставляют частные лица и фирмы, будь то CTS Eventim, рестораторы, владельцы ночных клубов или авиакомпании, некоторые из которых уже объявили, что на международных рейсах собираются впредь пускать на борт самолетов только пассажиров с прививками?

Рестораны не могут открыться только для вакцинированных

"В отличие от государства, частные фирмы, в принципе, вольны заключать договоры с теми, с кем считают нужным, - отметил в этой связи заместитель председателя Совета по этике профессор Фолькер Липп (Volker Lipp), - и, в принципе, имеют право предлагать свои товары или услуги только вакцинированным клиентам". Но есть и определенные границы. Во-первых, перечисляет Липп, все обязаны соблюдать государственные карантинные предписания, поэтому ни рестораны открывать, ни концерты проводить только для вакцинированной публики нельзя.

Во-вторых, есть сферы, в которых и частные фирмы можно обязать оказывать услуги всем клиентам без исключения. В качестве наглядного примера Фолькер Липп привел магазин в сельской местности, если он на всю округу единственный, и у местных жителей нет альтернативы закупаться где-либо еще. В целом, однако, немецкий Совет по этике допускает, что в будущем, когда предписанные властями ограничения отменят, некоторыми коммерческими предложениями смогут пользоваться только вакцинированные клиенты.

Авиабилет только с сертификатом о вакцинации?

Это относится и к авиакомпаниям. Правда, планы перевозить международными рейсами только пассажиров с прививками, заметил Липп, продиктованы государственными предписаниями стран, в которые их самолеты летают. Если страна "Х" готова будет пускать к себе только вакцинированных туристов, то авиакомпании ничего другого и не останется, как только таких пассажиров и сажать в самолет.

В Германии, кстати, Совет по этике рекомендует до поры до времени сохранить обязанность делать тест на коронавирус и тем прилетающим из стран повышенного риска пассажирам, которые имеют сертификат о вакцинации. Причина все та же: неясно, перестает ли человек с прививкой быть заразным или нет.

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