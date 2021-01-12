Коронавирус: Меркель подтвердила сроки прививок жителей ФРГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) подтвердила, что до конца лета каждый житель Германии сможет воспользоваться предложением пройти вакцинацию от коронавируса. Такое заявление она сделала вечером в понедельник, 1 февраля, по итогам консультаций на высоком уровне между федеральным правительством, представителями земель и фармацевтическими компаниями.

Министерство здравоохранения Германии прогнозирует, что до конца года в стране с населением в 83 млн человек станут доступны свыше 320 млн доз вакцины. Прогнозируемый расклад по отдельным месяцам - следующий: в первом квартале - 18,3 млн, во втором - 77,1 млн, в третьем - 126,6 млн, в четвертом - 100,2 млн доз.

Меркель - о темпах прививочной кампании в ФРГ

Отвечая на критику о том, что в ФРГ темпы прививочной кампании ниже, чем в ряде других стран, глава германского кабмина подчеркнула, что в Европе производственные мощности для выпуска вакцины - ограничены, в сравнении, к примеру, с Соединенными Штатами. Кроме того, было решено придерживаться рекомендованного врачами временного промежутка между первой и второй дозами, подчеркнула она. По словам руководителя германского правительства, новый "национальный план вакцинации" должен обеспечить большую предсказуемость в данном вопросе.

Перспектива смягчения локдауна

Ангела Меркель также осторожно подошла к вопросу о возможном смягчении локауна на фоне нынешнего снижения показателей инфицирования. К следующим консультациям федерального правительства и земельных властей, которые, предположительно, состоятся 10 февраля, ожидается большая ясность относительно темпов распространения новых мутаций коронавируса, заявила канцлер ФРГ. На этом основании будут приниматься дальнейшие решения.

В Германии число смертельных случаев от COVID-19 за сутки возросло на 175 до 57 120, число инфицированных - на 5 608 - до 2 221 971, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) 1 февраля. Средние показатели заражаемости в Германии продолжают сокращаться. Общий показатель по всей стране составил 91 случай на 100 тысяч жителей за последние семь дней. Целью ограничительных мер в ФРГ при этом является снижение данного показателя до уровня менее 50.

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