Германия 2021: пандемия, вакцинация, рост экономики и уход Ангелы Меркель

Наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране.

Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель (Angela Merkel) после 16 лет во главе правительства покинет свой пост.

Тема года: борьба с коронавирусом и массовая вакцинация жителей ФРГ

Германия войдет в 2021 год в условиях второго локдауна и рекордно высокого числа смертей от коронавируса. Это делает весьма вероятным дальнейшее продление объявленных пока до 10 января многочисленных карантинных ограничений. Тем более что специалисты предупреждают об опасности сильного роста числа инфицированных после большого числа человеческих контактов без соблюдения социальной дистанции во время рождественских и новогодних праздников.

В любом случае пандемия COVID-19 останется в Германии доминирующей темой по меньшей мере до следующего лета. При этом в центре внимания окажется начавшаяся в последних числах декабря массовая добровольная вакцинация населения. Властям страны предстоит справиться с гигантской организационной и логистической задачей: в самые сжатые сроки привить от ковида порядка 40-50 миллионов жителей ФРГ.

Центр вакцинации во Франкфурте-на-Майне был полностью готов уже к середине декабря

По мнению экспертов, решение такой задачи может растянуться на весь 2021 год. Однако заблаговременное оперативное открытие по всей стране еще в декабре крупных центров вакцинации говорит о том, что правительство и региональные власти попытаются достичь критической массы вакцинированных как можно быстрее. Скорее всего уже к весне станет более или менее понятно, в какой мере им это удается. Успех будет зависеть как от эффективной работы центров вакцинации, так и от своевременного производства и доставки вакцин, а также от готовности широких слоев населения прививаться.

На первых порах в Германии, как и во всем Евросоюзе, прививать будут инновационным мРНК-вакцинами немецко-американского консорциума BioNTech/Pfizer (разрешена к использованию в ЕС 21 декабря) или американской компании Moderna (регистрация в ЕС ожидается 6 января). К лету число допущенных вакцин может возрасти до пяти-семи. Вопрос об эффективности, безопасности и сроках действия прививок от ковида станет, несомненно, одной из главных тем 2021 года.

Экономика Германии вырастет в 2021 году на 3-5 процентов

По мере снижения числа заражений, увеличения количества вакцинированных и снятия различных карантинных ограничений будет набирать силу процесс восстановления экономики Германии. По итогам кризисного 2020 года сокращение ВВП ФРГ составит, согласно прогнозам, приблизительно 5,5 процента.

После столь сильного падения немецкие и международные эксперты единодушно предсказывают немецкой экономике на 2021 год довольно мощный отскок. Вопрос лишь в том, достигнут ли темпы роста ВВП 3, 4 или 5 процентов. Тут немаловажную роль сыграет то, придется ли властям ФРГ продлевать в январе локдаун и на какие секторы сферы услуг и торговли он будет распространяться.

Немецкие автомобили в порту Бремерхафена готовы к отправке на экспорт

В любом случае мотором предстоящего подъема экономики Германии станут продолжавшие работать во время второго локдауна предприятия обрабатывающей промышленности, у которых объемы портфелей заказов еще осенью превысили докризисный уровень, и вообще компании, ориентированные на экспорт товаров или услуг. Они могут рассчитывать на ожидающийся в 2021 году подъем мировой экономики и особенно на мощный экономический рывок в Китае.

Но в конечном счете выход всей экономики Германии на докризисный уровень зависит от того, насколько быстро будут восстанавливаться те секторы сферы услуг, которые особенно сильно пострадали от карантинных ограничений. Пока эксперты исходят из того, что ВВП ФРГ вернется к достигнутым на начало 2020 года показателям к концу 2021 года, а затем продолжит рост.

Ангела Меркель осенью 2021 покинет свой пост

От того, насколько успешно пойдут борьба с пандемией, вакцинация населения и экономическое развитие, в значительной мере зависят политические настроения в стране. Это отразится на результатах шести региональных голосований и общефедеральных парламентских выборов в сентябре, после которых в Германии в любом случае начнется новая политическая эра: свой пост покинет Ангела Меркель.

Премьер-министр Баварии и председать партии ХСС Маркус Зёдер

С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства - канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn), так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера (Markus Söder), популярность которого как антикризисного менеджера заметно выросла в национальном масштабе.

Так что можно исходить из того, что по итогам парламентских выборов в сентябре блок ХДС/ХСС вновь сформирует крупнейшую фракцию в бундестаге и, соответственно, выдвинет из своих рядов следующего канцлера ФРГ. По традиции на этот пост претендует председатель ХДС. После двух перенесенных из-за пандемии съездов новый лидер христианских демократов будет выбран в ходе виртуального съезда 15-16 января 2021 года.

Консервативный блок ХДС/ХСС должен выбрать кандидата в канцлеры

На кресло председателя претендуют, на данный момент, три кандидата: бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Кандидаты на пост главы ХДС Рёттген, Мерц и Лашет (слева направо) придерживаются масочного режима

В то же время все громче звучат голоса, призывающие нарушить традицию и выдвинуть кандидатом в канцлеры главу баварской партии ХСС Маркуса Зёдера. Его, судя по опросам, хотело бы видеть во главе федерального правительства и относительное большинство граждан Германии, хотя лидеры Баварии канцлерами ФРГ никогда еще не становились. Вопрос о том, кого изберут председателем ХДС и кто, в конечном счете, будет выдвинут кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС, станет в Германии главной политической интригой начала 2021 года.

"Зеленые" готовятся войти в правительство Германии

В случае победы на выборах в бундестаг консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой "черно-зеленой коалиции" с партией "Союз 90"/"зеленые", стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий.

Роберт Хабек и Анналена Бербок после переизбрания сопредседателями партии "зеленых" в ноябре 2019

"Зеленые" уже правили Германией совместно с социал-демократами во главе с Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), но союза с консерваторами на федеральном уровне никогда еще не заключали. Однако прагматичные лидеры экологической партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) нацелили партию на конструктивное сотрудничество с возможными партнерами. Так что не исключено, что следующим, скажем, министром иностранных дел ФРГ станет представительница "зеленых" Анналена Бербок.

Земельные выборы в ФРГ - важный индикатор политических настроений

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг от партии "зеленых" Винфрид Кречман

О том, насколько сильны сейчас позиции этой партии, можно будет судить, к примеру, по намеченным на март региональным парламентским выборам в Баден-Вюртемберге. Это - единственная пока федеральная земля с "зеленым" премьер-министром Винфридом Кречманом (Winfried Kretschmann), который будет баллотироваться на третий срок.

В свою очередь, региональные выборы в восточногерманских землях Тюрингия и Саксония-Анхальт соответственно в апреле и июне наглядно покажут, пользуется ли "Альтернатива для Германии" (АдГ) прежней поддержкой избирателей на территории бывшей ГДР. Общенациональные опросы показывают, что рейтинг этой правопопулистской партии, которую политически активно поддерживает Москва, снижается.

Короче, после тяжелого, кризисного, из-за карантинов и локдаунов во многом удручающе монотонного 2020 года наступающий 2021 год обещает стать в Германии экономически динамичным и богатым на политические события и изменения. А главное: есть реальный шанс, что в предстоящие двенадцать месяцев коронавирус на территории ФРГ будет если не полностью побежден, то во всяком случае взят под надежный контроль.

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