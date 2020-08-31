 Германия 2021: пандемия, вакцинация, рост экономики и уход Ангелы Меркель | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 29.12.2020

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Германия

Германия 2021: пандемия, вакцинация, рост экономики и уход Ангелы Меркель

Борьба с коронавирусом и избрание нового канцлера ФРГ станут для немцев ключевыми событиями наступающего года. Серия выборов может заметно изменить расклад политических сил.

Ангела Меркель машет в камеру

В 2021 году Ангела Меркель распрощается с постом канцлера

Наступающий 2021 год пройдет в Германии под знаком борьбы с пандемией коронавируса, массовой вакцинации населения, экономического роста после сильного падения ВВП и семи избирательных кампаний, способных заметно изменить расклад политических сил в стране.

Шесть голосований состоятся на земельном уровне, седьмое будет общефедеральным: в сентябре предстоят выборы в бундестаг. Один из их результатов известен уже сейчас: Германия получит нового канцлера, поскольку Ангела Меркель (Angela Merkel) после 16 лет во главе правительства покинет свой пост.  

Тема года: борьба с коронавирусом и массовая вакцинация жителей ФРГ

Германия войдет в 2021 год в условиях второго локдауна и рекордно высокого числа смертей от коронавируса. Это делает весьма вероятным дальнейшее продление объявленных пока до 10 января многочисленных карантинных ограничений. Тем более что специалисты предупреждают об опасности сильного роста числа инфицированных после большого числа человеческих контактов без соблюдения социальной дистанции во время рождественских и новогодних праздников.

В любом случае пандемия COVID-19 останется в Германии доминирующей темой по меньшей мере до следующего лета. При этом в центре внимания окажется начавшаяся в последних числах декабря массовая добровольная вакцинация населения. Властям страны предстоит справиться с гигантской организационной и логистической задачей: в самые сжатые сроки привить от ковида порядка 40-50 миллионов жителей ФРГ.

Центр вакцинации во Франкфурте-на-Майне

Центр вакцинации во Франкфурте-на-Майне был полностью готов уже к середине декабря

По мнению экспертов, решение такой задачи может растянуться на весь 2021 год. Однако заблаговременное оперативное открытие по всей стране еще в декабре крупных центров вакцинации говорит о том, что правительство и региональные власти попытаются достичь критической массы вакцинированных как можно быстрее. Скорее всего уже к весне станет более или менее понятно, в какой мере им это удается. Успех будет зависеть как от эффективной работы центров вакцинации, так и от своевременного производства и доставки вакцин, а также от готовности широких слоев населения прививаться.

На первых порах в Германии, как и во всем Евросоюзе, прививать будут инновационным мРНК-вакцинами немецко-американского консорциума BioNTech/Pfizer (разрешена к использованию в ЕС 21 декабря) или американской компании Moderna (регистрация в ЕС ожидается 6 января). К лету число допущенных вакцин может возрасти до пяти-семи. Вопрос об эффективности, безопасности и сроках действия прививок от ковида станет, несомненно, одной из главных тем 2021 года.

Экономика Германии вырастет в 2021 году на 3-5 процентов

По мере снижения числа заражений, увеличения количества вакцинированных и снятия различных карантинных ограничений будет набирать силу процесс восстановления экономики Германии. По итогам кризисного 2020 года сокращение ВВП ФРГ составит, согласно прогнозам, приблизительно 5,5 процента.

После столь сильного падения немецкие и международные эксперты единодушно предсказывают немецкой экономике на 2021 год довольно мощный отскок. Вопрос лишь в том, достигнут ли темпы роста ВВП 3, 4 или 5 процентов. Тут немаловажную роль сыграет то, придется ли властям ФРГ продлевать в январе локдаун и на какие секторы сферы услуг и торговли он будет распространяться.

Немецкие автомобили в порту Бремерхафена готовы к отправке на экспорт

Немецкие автомобили в порту Бремерхафена готовы к отправке на экспорт

В любом случае мотором предстоящего подъема экономики Германии станут продолжавшие работать во время второго локдауна предприятия обрабатывающей промышленности, у которых объемы портфелей заказов еще осенью превысили докризисный уровень, и вообще компании, ориентированные на экспорт товаров или услуг. Они могут рассчитывать на ожидающийся в 2021 году подъем мировой экономики и особенно на мощный экономический рывок в Китае.

Но в конечном счете выход всей экономики Германии на докризисный уровень зависит от того, насколько быстро будут восстанавливаться те секторы сферы услуг, которые особенно сильно пострадали от карантинных ограничений. Пока эксперты исходят из того, что ВВП ФРГ вернется к достигнутым на начало 2020 года показателям к концу 2021 года, а затем продолжит рост.

Ангела Меркель осенью 2021 покинет свой пост

От того, насколько успешно пойдут борьба с пандемией, вакцинация населения и экономическое развитие, в значительной мере зависят политические настроения в стране. Это отразится на результатах шести региональных голосований и общефедеральных парламентских выборов в сентябре, после которых в Германии в любом случае начнется новая политическая эра: свой пост покинет Ангела Меркель.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Премьер-министр Баварии и председать партии ХСС Маркус Зёдер

С точки зрения популярности ведущих немецких партий главный итог 2020 года состоит в существенном росте (приблизительно на 10 процентных пунктов до 35-37%) рейтинга блока консервативных партий ХДС/ХСС. Это связано с работой в условиях пандемии как федерального правительства - канцлера Ангелы Меркель и нескольких министров от ХДС, включая министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn), так и региональных и местных политиков от этого блока. В том числе премьер-министра Баварии и лидера ХСС Маркуса Зёдера (Markus Söder), популярность которого как антикризисного менеджера заметно выросла в национальном масштабе.   

Так что можно исходить из того, что по итогам парламентских выборов в сентябре блок ХДС/ХСС вновь сформирует крупнейшую фракцию в бундестаге и, соответственно, выдвинет из своих рядов следующего канцлера ФРГ. По традиции на этот пост претендует председатель ХДС. После двух перенесенных из-за пандемии съездов новый лидер христианских демократов будет выбран в ходе виртуального съезда 15-16 января 2021 года.

Консервативный блок ХДС/ХСС должен выбрать кандидата в канцлеры

На кресло председателя претендуют, на данный момент, три кандидата:  бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (Friedrich Merz), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) и председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген (Norbert Röttgen).

Кандидаты на пост председателя ХДС Рёттген, Мерц и Лашет в масках

Кандидаты на пост главы ХДС Рёттген, Мерц и Лашет (слева направо) придерживаются масочного режима

В то же время все громче звучат голоса, призывающие нарушить традицию и выдвинуть кандидатом в канцлеры главу баварской партии ХСС Маркуса Зёдера. Его, судя по опросам, хотело бы видеть во главе федерального правительства и относительное большинство граждан Германии, хотя лидеры Баварии канцлерами ФРГ никогда еще не становились. Вопрос о том, кого изберут председателем ХДС и кто, в конечном счете, будет выдвинут кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС, станет в Германии главной политической интригой начала 2021 года.

"Зеленые" готовятся войти в правительство Германии 

В случае победы на выборах в бундестаг консервативному блоку понадобится коалиционный партнер. На данный момент самым вероятным вариантом выглядит формирование так называемой "черно-зеленой коалиции" с партией "Союз 90"/"зеленые", стабильно занимающей с 18-20 процентами вторую строчку в списке самых популярных немецких партий.

Роберт Хабек и Анналена Бербок

Роберт Хабек и Анналена Бербок после переизбрания сопредседателями партии "зеленых" в ноябре 2019

"Зеленые" уже правили Германией совместно с социал-демократами во главе с Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), но союза с консерваторами на федеральном уровне никогда еще не заключали. Однако прагматичные лидеры экологической партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) и Роберт Хабек (Robert Habeck) нацелили партию на конструктивное сотрудничество с возможными партнерами. Так что не исключено, что следующим, скажем, министром иностранных дел ФРГ станет представительница "зеленых" Анналена Бербок.

Земельные выборы в ФРГ - важный индикатор политических настроений

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман

Премьер-министр земли Баден-Вюртемберг от партии "зеленых" Винфрид Кречман

О том, насколько сильны сейчас позиции этой партии, можно будет судить, к примеру, по намеченным на март региональным парламентским выборам в Баден-Вюртемберге. Это - единственная пока федеральная земля с "зеленым" премьер-министром Винфридом Кречманом (Winfried Kretschmann), который будет баллотироваться на третий срок.

В свою очередь, региональные выборы в восточногерманских землях Тюрингия и Саксония-Анхальт соответственно в апреле и июне наглядно покажут, пользуется ли "Альтернатива для Германии" (АдГ) прежней поддержкой избирателей на территории бывшей ГДР. Общенациональные опросы показывают, что рейтинг этой правопопулистской партии, которую политически активно поддерживает Москва, снижается.

Короче, после тяжелого, кризисного, из-за карантинов и локдаунов во многом удручающе монотонного 2020 года наступающий 2021 год обещает стать в Германии экономически динамичным и богатым на политические события и изменения. А главное: есть реальный шанс, что в предстоящие двенадцать месяцев коронавирус на территории ФРГ будет если не полностью побежден, то во всяком случае взят под надежный контроль.

Смотрите также:

  • Гельмут Коль и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Больше не "девочка" Гельмута Коля

    Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.

  • Агитация на выборах в бундестаг в 2005 году: плакат СДПГ с портретом Шредера (слева) и плакат ХДС с портретом Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Победа на выборах с минимальным перевесом

    Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.

  • Ангела Меркель и Герхард Шрёдер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Новый канцлер

    Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.

  • Джордж Буш, Ангела Меркель и Владимир Путин

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Гостеприимная хозяйка

    Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.

  • Ангела Меркель, Николя Саркози и Сильвио Берлускони

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Номер один в Евросоюзе

    Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.

  • Ангела Меркель со свастикой на рукаве на первой страницы греческой газеты

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Помощник или приказчик?

    Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не оратор

    Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.

  • Предвыборный плакат ХДС в 2017 году

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мамочка"

    Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.

  • Ангела Меркель 9 сентября 2015 года фотографируется в Берлине с сирийским беженцем Анасом Модамани

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Мы справимся"

    Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.

  • Меркель на обложке журнала

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    "Человек года"

    Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".

  • Слева направо: Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Ангела Меркель, Урсула фон дер Ляйен, Юлия Клёкнер

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Женщины у руля

    Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.

  • Дональд Трамп и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Интересы государства

    Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.

  • Ангела Меркель в супермаркете

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Не страдает тщеславием

    Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.

  • Йоахим Зауэр и Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Меркель на досуге

    О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.

  • Ангела Меркель одевает защитную маску

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Пандемия коронавируса

    Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.

  • Ангела Меркель

    Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии

    Последний год у власти

    Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.

    Автор: Кристоф Хассельбах


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В Германии вводят жесткий локдаун и готовятся к массовой вакцинации

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