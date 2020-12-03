Коронавирус: Бавария ужесточает карантинные меры

В Баварии на фоне стабильно высокого роста числа заражений коронавирусом земельное правительство на экстренном заседании в воскресенье, 6 декабря, приняло решение отказаться от послабления карантинных мер, которое должно действовать по всей Германии в период новогодних праздников.

Кроме этого, было решено, что с 9 декабря по 9 января в Баварии будет действовать режим катастрофы. "Мы не изменим этого решения. Показатели (заражений. - Ред.) слишком высоки", - сказал по этому поводу премьер-министр земли Маркус Зёдер (Markus Söder).

Ослабление карантина на Рождество

При этом послабления будут действовать в дни празднования Рождества - с 23 по 26 декабря. В этот период в Баварии будет разрешено встречаться группами до десяти человек из максимально десяти домохозяйств. Во все остальные дни в личных встречах разрешено участвовать лишь группами до пяти человек, проживающих в двух домохозяйствах.

По словам Зёдера, многие больницы в Баварии уже сейчас жалуются на повышенную нагрузку. Режим "мягкого локдауна", действующего сейчас по всей стране, по оценке политика, привел лишь к незначительному улучшению ситуации.

Удаленка для школьников в Баварии

Кроме этого, Бавария вводит новый порядок проведения школьных занятий. Так, со среды, 9 декабря, все классы начиная с восьмого разделят на группы, которые попеременно будут заниматься в стенах школы и онлайн. В тех районах, где число новых заражений за неделю перешагнет отметку в 200 случаев на 100 тысяч жителей, школьники начиная с восьмого класса полностью перейдут на удаленное обучение.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Также в этих районах будет действовать комендантский час с 21.00 до 5.00. Покидать свой дом с 9 декабря там можно будет только по уважительной причине. К ним относятся, в частности, дорога на работу и в школу, поход в магазин или к врачу, занятия спортом или рождественские покупки. В прочих районах Баварии также будут действовать определенные ограничения на выход из дома.

Кроме того, с 9 декабря во всей федеральной земле запрещается распитие алкогольных напитков вне помещений. Исключение из этого правила не будет сделано даже 31 декабря.

Ситуация с коронавирусом в Баварии

По данным Института имени Роберта Коха, в настоящее время почти 60 тысяч жителей Баварии, федеральной земли с населением в 13,08 млн человек, заражены коронавирусом. В среднем по земле число заражений на 100 тысяч населения за семь дней составляет более 175 случаев. В отдельных районах, однако, этот показатель достигает 300 или даже 500 случаев.

После экстренного заседания своего кабинета Маркус Зёдер предложил еще до Рождества созвать новую встречу глав федеральных земель ФРГ с канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel), чтобы пересмотреть ограничения на период праздников в сторону их ужесточения. До сих пор планировалось, что эта встреча состоится 4 января 2021 года.

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