Коронавирус: Германия готовится к новым ограничениям

На фоне стабильно высокого числа заражений вирусом SARS-CoV-2 в Германии намерены продлить действие карантинных ограничений (так называемый частичный локдаун) до конца 2020 года. Как заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) в воскресенье, 22 ноября, в эфире общественно-правового телеканала ARD, "причин для отбоя тревоги" в стране пока нет.

Бавария выступает за продление действующих карантинных мер и ужесточение их в регионах, ставших очагами инфекции, добавил Зёдер. Конкретные меры по борьбе с пандемией канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) обсудит с главами федеральных земель в среду, 25 ноября. Ранее, во время своего выступления на закрытии саммита G20 22 ноября, Меркель подчеркнула, что граждане Германии "имеют право на единый ответ" федеральных земель на вопрос о том, какие карантинные ограничения должны соблюдаться в стране.

Предложения о продлении локдауна в Германии

Между тем правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер (Michael Müller), возглавляющий конференцию премьер-министров федеральных земель, на которой вырабатываются меры реагирования на развитие эпидемиологической ситуации в стране, подготовил предложения по продлению локдауна. Ожидается, что главы федеральных земель обсудят их по видеосвязи в понедельник, 23 ноября.

Суть предложений Мюллера изложили информагентство dpa, экономический журнал Business Insider и газета Berliner Morgenpost, редакции которых получили возможность ознакомиться с черновиком документа. Вот его основные тезисы.

Ограничение социальных контактов

Ожидается, что жителей Германии призовут избегать любых необязательных контактов и по возможности не покидать свои дома. В свою очередь, работодатели должны постараться дать своим сотрудникам возможность работать из дома, говорится в черновике резолюции Михаэля Мюллера.

В целом карантинные ограничения, которые изначально вводились в Германии на срок до конца ноября, следует продлить до 20 декабря, указывает политик. Однако в тех федеральных землях, где число новых заражений за неделю составляет меньше 35 случаев из расчета на 100 000 населения и продолжает сокращаться, эти ограничения можно будет ослабить и раньше, отмечается в документе. С другой стороны, там, где к 20 декабря не будет заметного улучшения эпидемиологической ситуации, ограничения можно будет продлить на дальнейшие 14 дней.

Личные встречи во время пандемии

В период с 1 декабря до 17 января встречи возможны будут только между членами не более двух домохозяйств. При этом собраться вместе смогут не более пяти человек. На детей в возрасте до 14 лет, однако, это правило распространяться не будет.

Рождество и пандемия

Допустимый формат празднования Рождества еще не определен и будет обсуждаться на онлайн-конференции с участием всех глав федеральных земель.

Рождественское оформление улиц в Кельне

При этом в документе Михаэля Мюллера высказывается предложение ослабить ограничения социальных контактов на период с 21 по 27 декабря. Предполагается, что в этот период немцам разрешат встречаться с родственниками, проживающими в других домохозяйствах, и людьми, не являющимися членами семьи. Максимальное число таких контактов, однако, также не должно превышать пять человек.

Альтернативно рассматривается предложение ввести послабление на поддержание социальных контактов в период с 21 декабря до 3 января и расширить круг контактов до 10 человек.

"Это правило позволит в нынешнем, особенном году отпраздновать Рождество с семьей и друзьями, пусть и в тесном кругу", - говорится в документе. Тем не менее до и после праздничных дней следует по возможности соблюдать добровольный карантин, указано далее.

Новый год без фейерверка

На время празднования Нового года планируется запретить продажу фейерверков. Ожидается, что это позволить снизить нагрузку на медицинский персонал, которому не придется заниматься лечением возможных травм.

Ношение масок

Маски и далее необходимо будет носить в общественном транспорте, закрытых помещениях, при посещении магазинов, а также на свежем воздухе в местах, где нельзя избежать массового скопления людей на ограниченном пространстве.

Также маски нужно будет носить на работе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра по отношению к другим людям.

Карантин в школах и вузах

Университеты должны будут перейти на дистанционное онлайн-обучение. Исключения делаются только для работы в лабораториях, прохождения практики и сдачи экзаменов.

Маски стали для многих немецких школьников обыденностью

В школах и профтехучилищах начиная с 7 класса ученики должны носить маску и во время уроков, если их учебное заведение расположено в регионе, где число новых заражений в неделю существенно превышает границу в 50 случаев на 100 000 населения.

На школы, где не было выявлено ни одного заражения коронавирусом, это правило распространяться не будет. При этом федеральные земли сами смогут решать, имеет ли смысл организовывать учебный процесс так, чтобы дети приходили на уроки в разные дни или смены.

Экономика, культура, туризм

Выплату государственной помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии, также предлагается продлить до 20 декабря. На эти цели в ноябре было предусмотрено 15 млрд евро.

Кроме того, предлагается продлить до середины 2021 года период выплаты помощи предприятиям, которые и в ближайшие месяцы, скорее всего, будут вынуждены соблюдать "масштабные ограничения". В первую очередь, речь идет о компаниях из сферы культуры, развлечений, туризма, а также об индивидуальных предпринимателях.

Карантин для путешественников

Что касается карантина для немцев, возвращающихся в Германию из-за границы, и людей, которые контактировали с ними, то его предлагается ограничить 10 днями, считая со дня прибытия в Германию или дня последнего контакта.

Ситуация с коронавирусом в Германии

По данным Института имени Роберта Коха (RKI) на 23 ноября, в Германии с начала пандемии было выявлено 932 111 заражений коронавирусом, из них 13 840 - за последние сутки. Общее число людей, скончавшихся в ФРГ с диагнозом COVID-19, составляет 14 343 человека.

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