Саммит G20 во время пандемии: виртуально о COVID-19, кризисе и долгах

Пандемия COVID-19 определила и формат, и главную тему саммита G20, который будет проходить 21-22 ноября. Встреча под председательством Саудовской Аравии будет проходить в виртуальном пространстве. Речь на ней, как и на внеочередном заочном заседании "большой двадцатки" в марте, снова пойдет о всемирном кризисе, вызванном коронавирусом.

Какими будут последствия кризиса из-за коронавируса

Кризис этот еще в самом разгаре. К саммиту G20 эксперты из Эр-Рияда подсчитали, что важнейшие промышленно развитые государства, Евросоюз и страны с переходной экономикой уже выделили умопомрачительную сумму в 11 триллионов долларов на поддержку хозяйственной конъюнктуры.

На разработку вакцины от коронавируса выделены миллиарды бюджетных средств

В 21 миллиард долларов обошлись государственные программы помощи в создании вакцины от коронавируса и лекарств для лечения COVID-19. В 14 миллиардов долларов оцениваются проценты по кредитам, которые решено не взыскивать с беднейших стран мира. Участники предстоящего видео-саммита будут обсуждать, достаточно ли этих денег для преодоления последствий глобального кризиса или надо выделять еще.

При этом интересы партнеров по "большой двадцатке" совпадают отнюдь не во всем. Соединенные Штаты все еще представляет Дональд Трамп, который невысокого мнения о международном сотрудничестве. Противоположного мнения придерживаются европейцы. Они ратуют за глобальную кооперацию, в частности, при создании и распределении вакцины от коронавируса.

Что делать с долгами бедным странам

Беднейшие страны мира многого от саммита G20 не ожидают. Вот и живущий в Вене политолог из Того Ив Эку Амайзо не верит, что на встрече и в самом деле будет принято решение о списании долгов.

Прием больных с коронавирусом в Сенегале

Максимум, на что он рассчитывает, это частичная их реструктуризация. Может быть, говорит он, не будут взимать проценты по кредитам, но сами долги останутся. Причем, проценты могут простить по государственным кредитам, которые в общей сумме задолженности бедных стран составляют лишь небольшую долю.

По оценке Амайзо, промышленно развитые страны мира вообще не заинтересованы в финансовом оздоровлении африканских стран. Китай, США, Россия и Европа, говорит он, используют кредиты и инвестиции для того, чтобы обеспечить себе надежный доступ к сырьевым ресурсам этих государств.

Саммит G20 - не место для демонстративных жестов

Тот факт, что саммит G20 будет проходить под председательством Саудовской Аравии - страны с абсолютной монархией, многим в США и Европе не по душе.

Акция протеста перед посольством Саудовской Аравии в Париже. Amnesty International требует освободить из тюрьмы активисток женского движения.

Европейский парламент даже потребовал, чтобы ни председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), ни глава Евросовета Шарль Мишель не появлялись на экранах видеоконференции. С точки зрения Еврокомиссии, однако, арена саммита G20 - не то место, где имеет смысл делать демонстративные жесты, выражающие отношение к порядкам, царящим в Саудовской Аравии.

"Большая двадцатка", напоминают дипломаты ЕС, это не группа стран, придерживающихся одинаковых ценностей, а преимущественно экономический клуб, в котором западным демократиям приходится иметь дело и находить общий язык и с автократическим режимом в России, и с однопартийной диктатурой в Китае, и с абсолютной монархией в Саудовской Аравии.

Права человека в Саудовской Аравии

Правозащитные организации тем временем напоминают о том, что до сих пор не расследовано убийство два года назад в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги. В организации покушения подозревают наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Женщинам в Саудовской Аравии разрешили водить автомобиль

Но ликвидация неугодных оппозиционеров - только верхушка айсберга, говорит Ротна Бегум из организации Human Rights Watch. "Саудовская Аравия все еще ведет войну против соседнего Йемена, - перечисляет она. - В стране преследуют правозащитников, десятки оппозиционеров брошены в тюрьмы - все, кто рискнул выступить с критикой режима. Нарушаются также права женщин, которых в Саудовской Аравии считают гражданами второго сорта, ведь решения за них принимают мужчины".

Эр-Рияд, в свою очередь, постарался воспользоваться председательством в G20 для того, чтобы улучшить имидж страны в мире. На многих произвело большое впечатление, когда в Саудовской Аравии женщинам вдруг разрешили управлять автомобилем и самостоятельно, без участия мужчины, подавать заявку на загранпаспорт.

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