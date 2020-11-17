Возможные осложнения после COVID-19: история пациентки из Германии

Валери Гизен (Valerie Giesen) с трудом переводит дух, садясь на скамейку. Только что она прошла около 800 метров. Не пробежала, а именно прошла. Однако эта прогулка стала для нее самым выматывающим физическим упражнением за день. Сердце 29-летней Валери бешено колотится, у нее одышка.

Восемь месяцев назад эти 800 метров были для нее пустяком. Дважды в неделю Валери ходила на танцы и время от времени - в бассейн или на секцию скалолазания. Состояние, в котором девушка находится сейчас, многие врачи описывают словами "перенесла болезнь, но не выздоровела". Около полугода назад Валери переболела COVID-19, однако восстановить прежнюю физическую форму ей не удалось до сегодняшнего дня.

Изматывающая болезнь

Гизен заболела в конце марта. "Мое сердце начало учащенно биться, я чувствовала сильное давление в груди. Никогда раньше я не ощущала себя такой нездоровой", - вспоминает она. На протяжении двух недель девушка практически не вставала с постели. Ее сопровождали чувство полного истощения и боль в легких. Даже поход в туалет был для нее тогда настоящим испытанием. "После этого мне нужно было долго восстанавливать силы", - рассказывает Валери.

400 километров из Копенгагена в Берлин на велосипеде были не проблемой

В то время молодая немка работала антропологом в Копенгагене. Весной тест на коронавирус она не сдавала, поскольку возможности лабораторий в королевстве были ограничены. "В Дании тогда шла первая волна пандемии, и мне было просто страшно обратиться в больницу", - вспоминает Гизен. В июне она наконец-то сделала тест. Он подтвердил, что у Валери есть антитела к вирусу SARS-CoV-2.

После того, как ее организм сумел побороть инфекцию, Валери снова почувствовала себя абсолютно здоровой. Во время летнего отпуска она даже проехала на велосипеде 400 км из Копенгагена в родной Берлин, ей и в голову не приходило, что перенесенная болезнь может еще дать знать о себе.

Однако именно это произошло в конце августа. Валери как раз собиралась отправиться в полевую экспедицию, когда почувствовала прежние симптомы. Ей было трудно дышать, она чувствовала полное истощение и давление в груди.

Проблемы с дыханием и концентрацией

"Я едва могла поднять голову. Эту тяжесть я ощущала постоянно", - вспоминает Валери. Ее соседки всячески помогали ей в это нелегкое время: готовили для нее и ходили за продуктами. Тем не менее Валери было очень сложно смириться с ситуацией, в которой она полностью зависела от других людей.

Вот уже восемь недель девушка борется с описанными выше симптомами. За это время она вернулась из Копенгагена в Берлин и снова живет у своих родителей. "В Дании я не знала, как поступить дальше", - говорит она. Лечащий врач Гизен в Копенгагене не смог ей помочь, однако сейчас она чувствует себя немного лучше. "Я уже могу прямо сидеть и произносить больше, чем два-три предложения подряд", - добавляет она.

Предварительный диагноз: "постковидное истощение"

В Берлине Валери Гизен сдала несколько анализов в одной из больниц. Обследование ее сердца не выявило никаких патологий, точно так же, как и тест на работу легких. На данный момент поставленный ей диагноз звучит так: "синдром постковидного истощения". Согласно предварительным медицинским данным, он означает состояние непреходящей усталости, а также ощущение наличия заражения и нарушение концентрации внимания.

Первые небольшие исследования, проведенные в Италии и Ирландии, показывают, что большая часть пациентов, перенесших COVID-19, на протяжении нескольких недель после формального выздоровления продолжали страдать от чувства истощения и одышки. Однако четкого представления о возможных долгосрочных последствиях заражения коронавирусом у ученых сегодня нет, и судить о них пока преждевременно.

Между тем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что симптомы заражения коронавирусом могут проявляться на протяжении месяцев или вернуться уже после выздоровления пациента - даже в случаях, когда он перенес болезнь сравнительно легко. Это относится и к молодым людям, не входящим в группу риска, как Валери Гизен.

Сейчас девушка носит компрессионные чулки и несколько раз в день ложится поспать. По словам Валери, запас ее дневной энергии можно сравнить с наполненной ванной. Любое, даже самое незначительное усилие приводит к тому, что вода уходит в слив. Паузы для отдыха - это затычка, которая не дает ванне опустеть. Однако в один прекрасный момент вода просто заканчивается, запас энергии Валери иссякает.

Советы из группы взаимопомощи для переболевших COVID-19

В одной из мисок на кухне у Валери хранятся витамины и чай с куркумой. На полке рядом лежат фрукты и овощи. Девушка внимательно относится к своему питанию и стремится есть как можно больше продуктов, обладающих противовоспалительными свойствами.

Куркума обладает противовоспалительным действием

Таким образом она старается самостоятельно улучшить свое самочувствие - в первую очередь потому, что медицине пока так мало известно о ее нынешнем состоянии. Полезные советы в этой области Валери черпает в американской онлайн-группе взаимопомощи, организованной активистками движения Body Politic.

В мессенджере Slack несколько тысяч членов этой группы делятся своим опытом борьбы с долгосрочными последствиями заболевания COVID-19. В этот чат Валери Гизен заглядывает каждый день. "Для меня это утешительный вечерний ритуал, благодаря которому я чувствую себя не такой одинокой", - говорит она.

Сама Валери уже не раз пыталась подбодрить других членов группы. Ведь с каждым новым днем она чувствует себя немного лучше. Молодая немка надеется, что ее история поможет и другим людям осознать, к чему может привести заражение коронавирусом.

Смотрите также:

Соблюдайте дистанцию креативно! Любовь на расстоянии Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Мишки за столом Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

Соблюдайте дистанцию креативно! В обществе королевы В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

Соблюдайте дистанцию креативно! Максимальная шляпка Максимы Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

Соблюдайте дистанцию креативно! Прореженный зрительный зал Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

Соблюдайте дистанцию креативно! В своем круге Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Собака с елизаветинским воротником И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

Соблюдайте дистанцию креативно! Пышные юбки Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

Соблюдайте дистанцию креативно! Клюв держит на расстоянии Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса. Автор: Инга Ваннер

