 Коронавирус ударил по психике жителей Германии | Германия | DW | 10.11.2020

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Германия

Коронавирус ударил по психике жителей Германии

Об экономических последствиях локдауна писали и пишут много. О психологических - меньше. Новый "Барометр депрессий" показывает, какое влияние оказал локдаун на психику жителей Германии.

Мужчина держится за голову

В Германии со 2 ноября введен второй локдаун - мягкий. Первый, в котором страна находилась почти три месяца и во время которого действовали более жесткие ограничения, не прошел незаметно для здоровья населения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Немецкого фонда помощи в борьбе с депрессией (Stiftung Deutsche Depressionshilfe).

Кто ощутил на себе последствия локдауна

В первую очередь последствия ощутили на себе люди, уже имеющие проблемы психологического характера. Каждый второй пациент, страдающий депрессией, столкнулся с серьезными ограничениями в доступе к терапии, которая необходима для лечения его заболевания: во время первого локдауна было сложно попасть к врачу, процедуры переносились, отменялись важные консультации.

Женщина у врача

Такого спроса на услуги психиатров и психотерапевтов, как в этом году, в Германии не было никогда

Для небольшой группы пациентов альтернативой стали консультации по телефону и видеосвязи. В целом популярность онлайн-форматов среди пациентов выросла.

Таковы основные выводы нового доклада о депрессиях Немецкого фонда помощи в борьбе с депрессией, который уже четвертый год подряд публикует масштабное исследование под названием "Deutschland Barometer Depression". В 2020 году специалисты сосредоточили свое внимание на влиянии пандемии коронавируса на психологическое состояние людей. В репрезентативном опросе приняли участие более пяти тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет.

Самоизоляция и конфликты

Актуальный "Барометр депрессий", который был представлен публике во вторник, 10 ноября, в Лейпциге, констатирует: пандемия в сознании многих немцев связана с дополнительной нагрузкой на их психику. Так, 42 процента населения испытывали страх в связи с быстрым распространением коронавируса. Среди людей, страдающих депрессией, таких было чуть больше: 43 процента.

80 процентов респондентов, страдающих депрессией, признались в том, что ограничительные меры, принятые во время первого локдауна, стали для их психики дополнительной нагрузкой. Например, им гораздо больше, чем в целом населению, не хватало четкого распорядка дня. И почти половина опрошенных, страдающих депрессией, заявили о том, что часто проводили время днем в постели. Находясь в самоизоляции, они гораздо чаще сталкивались с конфликтными ситуациями дома: больше трети заявило об этом в рамках репрезентативного опроса. И почти 90 процентов респондентов чаще обычного "копались в себе".

Новый локдаун - новые негативные последствия

По данным Немецкого фонда помощи в борьбе с депрессией, в Германии депрессией страдают более пяти миллионов человек. И в том, что новый локдаун для людей, страдающих депрессией, будет ощутимее первого, психиатр Ульрих Хегерл (Ulrich Hegerl), председатель фонда, не сомневается. По его словам, "для людей, страдающих депрессией, самоизоляция в четырех стенах на время мягкого локдауна снова приведет ко многим негативным последствиям". "И это меня очень беспокоит", - признался Ульрих Хегерл в интервью немецким СМИ. Ведь альтернативные онлайн- и видеоконсультации подходят для работы только с очень узкой аудиторией. Далеко не все пациенты готовы к переходу на общение по телефону или видеосвязи. 85 процентов никогда не прибегали к услугам врача по телефону или видеосвязи.

Мужчина

Второй локдаун мягче первого, но для многих и он невыносим

Во время первого локдауна, который в Германии был намного мягче, чем во многих других европейских странах, среди немцев возрос интерес к прогулкам на свежем воздухе и к катанию на велосипеде. Возможно, поэтому психологи включили в актуальный опрос вопрос о том, насколько интенсивно люди ощутили в 2020 году приход весны. Почти 60 процентов респондентов ответили, что гораздо более осознанно восприняли смену времен года.

И еще один результат исследования: абсолютное большинство опрошенных уверены, что депрессия может коснуться каждого.

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    Автор: Наталия Королева


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