 Динамика заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в одном графике | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 09.11.2020

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Коронавирус

Динамика заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в одном графике

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась намного масштабнее первой. Эксперты подсчитали динамику ежедневного прироста новых случаев заражения в ФРГ, РФ, Украине и Беларуси. Инфографика DW.

Больной COVID-19 в отделении интенсивной терапии в немецкой больнице

Число зараженных коронавирусом в Германии растет

Осенний всплеск пандемии коронавируса SARS-CoV-2  оказался намного масштабнее, чем минувшей весной. Показатели заражаемости коронавирусом  в разных странах мира продолжают резко расти. К началу ноября в Германии и России был зафиксирован новый антирекорд заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. В Украине число новых случаев инфицирования также достигло максимального показателя  - коронавирусом заразились более 10 тысяч человек.

Пытаясь снизить число заражений, власти Германии со 2 ноября ввели мягкий локдаун, в рамках которого в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября. Спустя неделю после его введения количество суточных заражений снизилось: 9 ноября были зафиксированы 13,3 тыс. новых случаев.

COVID-19: новые заражения. Инфографика

 

Число ежедневных заражений в РФ и Украине растет

В России, несмотря на ежедневные антирекорды заражения коронавирусом, локдаун пока что вводить не собираются, считая достаточными точечные ограничения на уровне регионов. К 9 ноября в стране было выявлено более 21 тысячи новых заражений, что стало очередным антирекордом. При этом у международных экспертов и медиков неоднократно возникали вопросы к ведению российской статистики по коронавирусу, в частности, к данным по уровню смертности и летальности. Ранее ВОЗ призывала российские власти пересмотреть подходы к выявлению и отчетности по летальным исходам.

В Украине число новых случаев инфицирования  снижается второй день подряд: 7 ноября в стране было зафиксировано 10,7 тысяч заражений коронавирусом, 9 ноября этот показатель снизился до 8,6 тысяч. Власти страны рассматривают возможность введения "локдауна выходного дня", в рамках которого останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.

Один из самых низких показателей суточных приростов заболеваний зафиксирован в Беларуси: с начала ноября количество ежедневных заражений составляет примерно 900 случаев. Впрочем, установить, насколько реалистичны местные коронавирусные показатели, довольно сложно: некоторые врачи внутри самой страны считают, что официальная статистика по коронавирусу занижена в разы.

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    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 03:22

Новый локдаун в Германии: что можно и что нельзя во времена пандемии

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