Динамика заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в одном графике

Вторая волна пандемии коронавируса оказалась намного масштабнее первой. Эксперты подсчитали динамику ежедневного прироста новых случаев заражения в ФРГ, РФ, Украине и Беларуси. Инфографика DW.
Осенний всплеск пандемии коронавируса SARS-CoV-2 оказался намного масштабнее, чем минувшей весной. Показатели заражаемости коронавирусом в разных странах мира продолжают резко расти. К началу ноября в Германии и России был зафиксирован новый антирекорд заражений - суточный прирост инфицированных SARS-CoV-2 превысил отметку в 20 тысяч. В Украине число новых случаев инфицирования также достигло максимального показателя - коронавирусом заразились более 10 тысяч человек.
Пытаясь снизить число заражений, власти Германии со 2 ноября ввели мягкий локдаун, в рамках которого в стране закрыты все гастрономические и развлекательные учреждения и ужесточены нормы социального дистанцирования для граждан. Новые ограничения сохранятся по крайней мере до конца ноября. Спустя неделю после его введения количество суточных заражений снизилось: 9 ноября были зафиксированы 13,3 тыс. новых случаев.
В России, несмотря на ежедневные антирекорды заражения коронавирусом, локдаун пока что вводить не собираются, считая достаточными точечные ограничения на уровне регионов. К 9 ноября в стране было выявлено более 21 тысячи новых заражений, что стало очередным антирекордом. При этом у международных экспертов и медиков неоднократно возникали вопросы к ведению российской статистики по коронавирусу, в частности, к данным по уровню смертности и летальности. Ранее ВОЗ призывала российские власти пересмотреть подходы к выявлению и отчетности по летальным исходам.
В Украине число новых случаев инфицирования снижается второй день подряд: 7 ноября в стране было зафиксировано 10,7 тысяч заражений коронавирусом, 9 ноября этот показатель снизился до 8,6 тысяч. Власти страны рассматривают возможность введения "локдауна выходного дня", в рамках которого останутся открытыми только продуктовые магазины, аптеки и автозаправки.
Один из самых низких показателей суточных приростов заболеваний зафиксирован в Беларуси: с начала ноября количество ежедневных заражений составляет примерно 900 случаев. Впрочем, установить, насколько реалистичны местные коронавирусные показатели, довольно сложно: некоторые врачи внутри самой страны считают, что официальная статистика по коронавирусу занижена в разы.
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