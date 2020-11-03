 В России и Украине новые антирекорды инфицирования коронавирусом | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 04.11.2020

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Коронавирус

В России и Украине новые антирекорды инфицирования коронавирусом

Коронавирус распространяется ураганными темпами, констатирует Минздрав в Киеве. В Украине и России зафиксированы новые максимумы новых случаев заражения SARS-CoV-2. В ФРГ показатели также сильно растут.

Прохожие в масках на Красной площади в Москве

В России зафиксирован самый большой прирост зараженных коронавирусом с начала пандемии - 19 768 новых случаев за последние 24 часа. В то же время скончались 389 пациентов, сообщили в оперативном штабе в среду, 4 ноября. Самые высокие показатели по стране наблюдаются в Москве.

В общей сложности с начала пандемии заразились 1 693 454 россиян, 29 217 умерли и 1 266 931 пациент выздоровел.

"Вирус распространяется ураганными темпами"

В Украине, по данным министерства здравоохранения страны, за минувшие сутки также зафиксирован очередной антирекорд - 9524 больных, 199 летальных исходов. В то же время накануне выздоровело также рекордное количество украинцев - 7536. "Коронавирус распространяется ураганными темпами", - говорится в сообщении Минздрава в Киеве.

В Германии за последние сутки выявлено 17 214 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Институт имени Роберта Коха. Неделей ранее этот показатель составлял 14 964.

В целом в ФРГ инфекцией SARS-CoV-2 заражено 577 593 человек, количество смертных случаев выросло на 151 до 10 812. По оценкам Института имени Роберта Коха, выздоровели около 371 000 человек.

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    Автор: Максим Нелюбин


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