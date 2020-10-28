Пять громких скандалов в РФ во время второй волны пандемии

Скандал в Омске, где 27 октября врачи несколько часов не могли найти в больницах мест для двух пожилых пациентов с тяжелой формой COVID-19 и привезли их к зданию областного минздрава, вновь привлек внимание к ситуации с коронавирусом в регионах России.

Внешне вторая волна коронавируса в РФ проходит спокойнее, чем первая. Ограничения не столь жесткие, как весной, бизнес закрывается только частично. Но число заразившихся коронавирусной инфекцией во всех регионах страны неумолимо ползет вверх. Власти объясняют это большим количеством тестов. Тем не менее из регионов то и дело поступают новости, из которых следует, что дело не только в тестах.

Пациенты в больнице Ростова-на-Дону умерли от нехватки кислорода

Сначала информацией о смерти в Ростове 13 пациентов за одну ночь поделились в соцсетях родственники пациентов. Описанная история якобы произошла в городской больнице №20, перепрофилированной под обслуживание пациентов с COVID-19. Позднее информацию анонимно подтвердили местным СМИ работники клиники. Власти региона, в том числе губернатор Василий Голубев до последнего называли новость фейком.

24 октября юрист Екатерина Гордон опубликовала у себя в фейсбуке рассказ анестезиолога-реаниматолога первого моногоспиталя на базе 20-й больницы Артура Топорова. Он дежурил в "красной зоне" в ночь на 12 октября. На днях он подтвердил сказанное и "Новой газете".

Перебои в подаче кислорода стали причиной смерти нескольких пациентов в Ростове

По его словам, в больничной системе подачи кислорода вечером 11 октября происходили сбои. Около 22:00 кислородная стрелка упала до 0, и состояние пациентов стало резко ухудшаться. Всего за полтора часа умерли 5 пациентов в первом моногоспитале, и 6, как говорит Топоров, во втором.

В ту же ночь в больнице №20 с осложнениями от COVID-19 лежал ее главврач Юрий Дронов. 26 октября стало известно о его смерти, но в другой клинике - видимо, после происшествия его перевели туда. Сейчас в больнице проводится проверка. С 27 октября уволилась по собственному желанию глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская. Своего поста лишилась и начальница управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая.

Курганские врачи пишут Путину о коллапсе в здравоохранении

"Пациенты ждут скорую помощь сутками, неотложку и врача из поликлиники - от недели и более. Мест в больницах нет, персонала не хватает. Систему здравоохранения настиг полный коллапс", - так пишут в своем обращении к президенту коллективы и пациенты четырех больниц Курганской области. Открытое письмо опубликовало издание "Ура.ру".

Врачи приводят подсчеты диспетчеров "скорой помощи", которые, по их словам, осуществляют 500-700 выездов к коронавирусным больным в день только по городу. При этом в официальной статистике чиновники отчитываются о 70-75 случаях выявления вируса ежедневно.

В Курганскую область направлена группа специалистов Минздрава РФ

27 октября помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РБК, что Минздрав направил в Курганскую область группу специалистов, которые "окажут организационно-методическую поддержку по настройке маршрутизации и лечения пациентов с COVID-19" и будут лечить больных.

В Новосибирской области пациенты спят на лестнице

С наступлением осени в региональных больницах количество свободных коек в больницах стало стремительно сокращаться. В начале этой недели соцсети облетели снимки из Куйбышевской центральной больницы. На них пожилые женщины спят на кроватях и обычных скамейках прямо на больничных лестницах. Заместитель главврача клиники признал проблему и объяснил ее большой нагрузкой на больницу.

В разных регионах проблему дефицита больничных коек решают по-разному. Например, в Барнауле временный стационар открыли на базе торгового центра, а в Петербурге с этой недели вновь открылся госпиталь в выставочном центре "Ленэкспо". Уже на следующий день к "Ленэкспо" выстроилась очередь из "скорых".

В Новокузнецке и Ульяновске переполнены морги

На прошедших выходных в соцсетях появилось видео, которое снял сотрудник морга в Новокузнецке. На записи видно, что у работника в распоряжении есть небольшая ванная комната и миниатюрный шлюз, сразу за которым почти все свободное пространство занимают тела умерших в черных мешках. "Все в трупах, - жалуется автор ролика. - Приходится "ходить по головам".

Минздрав Кемеровской области объяснил переполненность морга тем, что многие родственники умерших не могут забрать тела, пока сами не вылечатся от инфекции. Кроме того, в ведомстве признали и дефицит врачей-патологоанатомов.

В госпитале в выставочном центре "Ленэкспо"

Также главврач таганрогской горбольницы подтвердил, что тела скончавшихся лежали под лестницей в больнице.

В Санкт-Петербурге публикуют аномальную статистику

С 13 сентября по 22 октября почти каждый день власти Петербурга отчитывались о том, что число выздоровевших от COVID-19 ровно в два раза меньше, чем число заболевших. В октябре разница девять дней составляла ровно половину, подсчитало местное издание "Бумага". Например, 18 октября 674 заболевших и 337 выздоровевших, 11 октября 528 заболевших и 264 выздоровевших и так далее. В другие дни число выздоровевших отличалось от половины числа заболевших всего на 1-6 человек.

Демограф и бывший советник "Росстата" Алексей Ракша заявил "Бумаге", что "такое совпадение невозможно, невероятно". На следующий день после того, как на аномалию обратила внимание "Медуза", странное совпадение в цифрах исчезло.

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