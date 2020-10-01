Второй локдаун в ФРГ: малому бизнесу компенсируют до 75 процентов выручки

Вторая волна коронавируса, оказавшаяся куда более мощной, чем ожидалось, не оставила правительству ФРГ иного выбора: в Германии, как и в целом ряде других стран Евросоюза, вновь объявлен локдаун. Однако новый карантин, который будет действовать в течение ноября, затронет меньшее число отраслей экономики, чем весной.

Он не распространяется на предприятия обрабатывающей промышленности, на сферу торговли, на парикмахерские и физиотерапевтические кабинеты. Он также не предусматривает повсеместного закрытия детсадов и школ, что позволит родителям малолетних детей продолжать ходить на работу. Поэтому некоторые немецкие СМИ называют новый локдаун мягким.

Прицельная госпомощь малому бизнесу и самозанятым

Но он станет совсем не мягким практически для всего общепита и большого числа предприятий из сферы обслуживания, включая гостиничный сектор, и из индустрии развлечений: они со 2 ноября закрываются до конца месяца. Так что значительную часть малого и среднего бизнеса Германии и множество самозанятых ждет уже второй за 2020 год тяжелый экономический удар с потерей всей или значительной части месячной выручки.

Берлин, 23 марта 2020. Министр финансов ФРГ Олаф Шольц представляет программу поддержки бизнеса

Но их ждет и второй пакет помощи от государства, которое понимает, что обязано поддержать бизнес, лишающийся доходов не по своей вине, а по решению властей. Первый обширный пакет мер, предусматривавший, в частности, безвозмездные выплаты владельцам малых предприятий и самозанятым, льготные кредиты более крупным фирмам, компенсации заработков при неполном рабочем времени и различные налоговые послабления, был принят правительством ФРГ в конце марта вскоре после введения жестких карантинных мер.

О новых мерах поддержки бизнеса министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) объявил сразу же после состоявшегося 28 октября совещания канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) с премьер-министрами 16 федеральных земель, на котором они договорились о новом локдауне. 29 октября он вместе с министром финансов Олафом Шольцем (Olaf Scholz) более подробно рассказал о них на пресс-конференции в Берлине.

Собственно, речь идет не о новом пакете помощи, а о нескольких прицельных мерах. Главная из них: вынужденным приостановить работу предприятиям c менее чем 50 сотрудниками и самозанятым государство окажет чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки. Петер Альтмайер особо подчеркнул: эта мера распространяется и на самозанятых, что он считает "большим успехом".

В основу расчетов возьмут высокодоходный ноябрь 2019 года

При этом в основу расчетов компенсации будет положен не среднегодовой показатель оборота, а выручка, полученная в ноябре 2019 года. Это принципиально важный момент. Ведь ноябрь в Германии, как и в других европейских странах, месяц особый - предрождественский. Именно ноябрь и декабрь обеспечивают не только многим магазинам, но и многим заведениям общепита самую большую выручку в году благодаря обилию семейных обедов, корпоративных вечеринок и просто предпраздничных походов по ресторанам и кафе большого числа людей.

Берлин, 28 октября 2020. Пресс-конференция Ангелы Меркель и карта распространения коронавируса в ФРГ

По мнению главы ведомства федерального канцлера Хельге Брауна (Helge Braun), немало предприятий от такого решения правительства в конечном счете, возможно, еще и выиграют. "Даже если бы мы не приняли этих мер, нынешний ноябрь оказался бы для отелей, ресторанов и предприятий досуга не очень хорошим месяцем", - отметил он в интервью первому каналу телевидения ФРГ ARD и напомнил, что многие в Германии из-за пандемии сейчас воздерживаются от всевозможных развлечений. Год назад ситуация в этих отраслях была совершенно иной.

Другими прицельными мерами правительства ФРГ станут в ноябре выдача льготных экспресс-кредитов государственного банка KfW предприятиям с менее чем 10 работниками (раньше это было невозможно) и кредитование более крупных компаний в соответствии с действующими в ЕС нормами предоставления государственной помощи.

На все эти меры, главным образом на компенцсации выручки, немецкое государство потратит за месяц 10 млрд евро. Министр финансов Олаф Шольц заверил, что федеральное правительство "вполне в состоянии" выделить такие средства.

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