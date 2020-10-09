Рождественские корпоративы в Германии отменяются?

До Рождества, которое по западной традиции отмечают 24 декабря, осталось чуть больше двух месяцев. Обычно в это время в Германии практически у всех компаний уже забронированы залы в ресторанах либо другие помещения для рождественских корпоративов, которые традиционно устраивают для сотрудников в декабре. Таким коллективным празднествам в немецких фирмах придается большое значение, ведь они не только позволяют расслабиться и повеселиться с коллегами в неформальной обстановке, но и в немалой степени способствуют подъему корпоративного духа, мотивируют сотрудников, положительно сказываются на имидже компании.

Однако в нынешнем году многие фирмы от проведения рождественских вечеринок вынуждены отказаться. Причина понятна: в Германии началась вторая волна пандемии коронавируса. Но неужели столь любимым немцами мероприятиям не будет придумано альтернатив? Чтобы узнать это, DW обратилась в пресс-службы ведущих немецких компаний.

Не лишать людей праздника

Как сообщили DW в торговом и туристическом концерне REWE Group, праздничные мероприятия с участием большого количества сотрудников, как было раньше, в этом году там организовывать не будут. Однако совсем отказываться от проведения рождественских корпоративов не стали - чтобы не лишать людей праздника. Предпочтение будет отдано небольшим вечеринкам, которые решено проводить в отделах. Все расходы на их проведение компания берет на себя.

В обычные времена декабрь в Германии немыслим без рождественских корпоративов

В химическом концерне Bayer за все время пандемии в целях предосторожности не проведено ни одного корпоратива. Табу распространяется также на вечеринки в связи с юбилеями сотрудников и торжественные мероприятия, посвященные проводам на пенсию. Для рождественских корпоративов исключение сделано не будет. От них тоже решили отказаться.

А в компании по производству детского питания и товаров для детей Hipp, как сказал DW ее пресс-секретарь, окончательного решения еще не приняли: здесь решили подождать и посмотреть, как ситуация с пандемией будет развиваться дальше.

Приоритет - здоровье сотрудников

Производитель автомобилей и солнцезащитных очков Porsche традиционно не устраивает большие рождественские корпоративы с участием сотрудников и руководства компании. Отдельным структурным подразделениям предоставлена возможность самим решать, проводить ли перед Рождеством у себя корпоративные вечеринки в узком кругу или воздержаться. Но в этом году, скорее всего, и в отделах никакие праздничные мероприятия не состоятся, - так ответили на запрос DW в пресс-службе Porsche.

Вот и конкурент этой компании, автомобилестроительный концерн Daimler рождественских корпоративов в нынешнем году не планирует. Как подчеркнул его официальный представитель, здоровье и безопасность сотрудников для Daimler важнее всего. Чтобы обезопасить людей, компания приняла комплексные меры по их защите от инфекций. В настоящее время сотрудники концерна работают по возможности из дома, а производственные мероприятия проводятся очень редко - и только в случае крайней необходимости.

Поиск альтернативных форматов

Ставку на обеспечение максимальной защиты сотрудников от инфекции сделали и в компании Beiersdorf, занимающейся производством средств по уходу за кожей. Рождественские корпоративы классического формата здесь в этом году отменены. Также не состоится давно ставший традицией рождественский праздник для пенсионеров, ранее работавших в этом концерне. В нынешнем году рождественские подарки пенсионерам доставят на дом.

Рождественские базары в этом году в Германии пройдут скромнее и не везде

Однако в настоящее время в компании продумывают альтернативные форматы праздничных мероприятий. Также ищут оптимальное решение на предмет того, как с соблюдением всех требований безопасности организовать рождественский базар, который компания Beiersdorf начиная с 2013 года ежегодно проводит на своей территории, а доходы от него направляет на благотворительные цели. В прошлом году выручка составила без малого 43 тысячи евро.

Ивент-агентства несут убытки

Ивент-индустрия несет громадные убытки, сокрушаются в Ассоциации организаторов мероприятий Германии (VDVO) - отраслевом союзе, объединяющем около 600 ивент-агентств, специализирующихся на организации конференций и корпоративов по заказу крупных и средних компаний. Обычно к проведению рождественских корпоративов, которые обеспечивают ивент-менеджерам до 20 процентов годового дохода, они начинают готовиться уже весной или летом. Но в этом году из-за пандемии большинство заказчиков от их услуг в конце концов отказались.

Если заказы на организацию рождественских корпоративов и поступают, то только лишь от небольших фирм со штатом до 20 сотрудников. Правда, есть компании, которые, как Beiersdorf, обращаются в ивент-агентства с просьбой организовать на их территории рождественские базары под открытым небом, ставшие неотъемлемым атрибутом предрождественского периода в Германии. Стоит ли говорить о том, что при разработке концепций таких ярмарок теперь учитываются все требования, связанные с соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил. Пандемия коронавируса всюду вносит свои коррективы.

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