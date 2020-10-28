Коронавирус: в Германии, возможно, закроют бары, кино и спортзалы

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 44,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 октября (время московское).

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Агентство dpa получило проект соглашения, которое Ангела Меркель (Angela Merkel) собирается обсудить в среду с главами немецких земель. Согласно ему, с 4 ноября и до конца ноября во всей Германии будут закрыты бары, клубы, спортзалы, кинотеатры и бассейны, а в общественных местах можно будет встречаться только представителям двух домохозяйств. Таким образом, если три человека живут в разных квартирах, им нельзя будет встретиться в общественном пространстве.

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В австралийском Мельбурне торжественно открылись бары после многомесячного локдауна. Власти разрешили открыть бары после того, как в течение дня в штате Виктория, к которому относится Мельбурн, не было зарегистрировано ни одного заражения и ни одной смерти от последствий заражения. При это Виктория, где вспышка пандемии была особенно сильной, до сих пор отрезана от других регионов Австралии.

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В Испании за один день зафиксированы 267 смертей от последствий заражения коронавирусом. Это максимальное значение за полгода - предыдущие рекорды наблюдались в конце марта и апреле.

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Правительство Франции может уже на этой неделе ввести месячный локдаун в попытке остановить волну заражений.

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Японская компания Sony объявила о рекордном числе предварительных заказов на новую игровую приставку PlayStation5. Только в США за 12 часов было сделано больше заказов, чем за 12 недель на старте продажи предыдущей версии приставки. Считается, что пандемия обуславливает повышенный спрос на компьютерные игры.

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Смотреть видео 04:15 Поделиться Локдауна в России не будет Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kN0k Вторая волна коронавируса может убить бизнес в России