Коронавирус: в Германии, возможно, закроют бары, кино и спортзалы

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 44,2 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели более 32 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 28 октября (время московское).
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Агентство dpa получило проект соглашения, которое Ангела Меркель (Angela Merkel) собирается обсудить в среду с главами немецких земель. Согласно ему, с 4 ноября и до конца ноября во всей Германии будут закрыты бары, клубы, спортзалы, кинотеатры и бассейны, а в общественных местах можно будет встречаться только представителям двух домохозяйств. Таким образом, если три человека живут в разных квартирах, им нельзя будет встретиться в общественном пространстве.
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В австралийском Мельбурне торжественно открылись бары после многомесячного локдауна. Власти разрешили открыть бары после того, как в течение дня в штате Виктория, к которому относится Мельбурн, не было зарегистрировано ни одного заражения и ни одной смерти от последствий заражения. При это Виктория, где вспышка пандемии была особенно сильной, до сих пор отрезана от других регионов Австралии.
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В Испании за один день зафиксированы 267 смертей от последствий заражения коронавирусом. Это максимальное значение за полгода - предыдущие рекорды наблюдались в конце марта и апреле.
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Правительство Франции может уже на этой неделе ввести месячный локдаун в попытке остановить волну заражений.
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Японская компания Sony объявила о рекордном числе предварительных заказов на новую игровую приставку PlayStation5. Только в США за 12 часов было сделано больше заказов, чем за 12 недель на старте продажи предыдущей версии приставки. Считается, что пандемия обуславливает повышенный спрос на компьютерные игры.
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Незаметные герои времен пандемии
Уборщица электричек
Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.
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Незаметные герои времен пандемии
Комиссар полиции
Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница супермаркета
Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.
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Незаметные герои времен пандемии
Фармацевт
Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.
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Незаметные герои времен пандемии
Учительница
Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.
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Незаметные герои времен пандемии
Медсестра
Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.
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Незаметные герои времен пандемии
Почтальон
Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудница склада одежды
Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.
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Незаметные герои времен пандемии
Водитель автобуса
Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.
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Незаметные герои времен пандемии
Больничная клоунесса
Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.
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Незаметные герои времен пандемии
Информационный менеджер
Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник пожарной службы
Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.
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Незаметные герои времен пандемии
Медиатор
Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.
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Незаметные герои времен пандемии
Лаборант
Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.
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Незаметные герои времен пандемии
Сотрудник аварийной службы
Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.
Автор: Наталия Королева