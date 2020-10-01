Пандемия: власти Германии готовятся к возможной волне банкротств

Мир продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,02 млн человек, выздоровели 25,6 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями пятницы, 2 октября (время московское).

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Испанию в августе нынешнего года посетили на 76% меньше туристов, чем в августе 2019-го, сообщил Национальный институт статистики. Резкое падение показателя вызвано пандемией коронавируса. Всего за первые восемь месяцев 2020 года в страну прибыли 15,7 млн туристов - на 73% меньше, чем за этот же период в 2019-м.

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В Германии Федеральное агентство по труду готовится к возможной большой волне банкротств, вызванной пандемией коронавируса. Чтобы своевременно обработать заявки работников разорившихся предприятий на единовременное пособие, оно привлекло дополнительно 250 сотрудников, те сейчас проходят специальную подготовку, сообщил газете Bild глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele). Кроме того, ведомство планирует увеличить общий объем компенсационных выплат в 2021 году до 1,6 млрд евро (против 950 млн евро в 2020-м). "В этом году нам пришлось уже выплатить на 350 млн евро больше, чем в 2019-м, к сентябрю сумма составила около 600 млн евро", - заявил Шеле.

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Дети и молодежь чаще других способствуют распространению коронавируса, это следует из опубликованной в журнале Science статьи, которая основана на данных университета Джонса Хопкинса, Принстонского университета и Калифорнийского университета в Беркли. Их специалисты изучили данные почти 600 тысяч человек, живущих на юго-востоке Индии. Согласно исследованию, 71 процент тех, кто был инфицирован вирусом SARS-Cov-2, никого не заразили, но 8 процентов заразившихся стали причиной 60% новых случаев инфицирования. Результаты этой работы противоречат расхожему мнению, что дети и молодежь реже, чем представители других возрастных групп, инфицируются коронавирусом и заражают им других. Это самое масштабное на данный момент исследование факторов распространения SARS-Cov-2.

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Компания IDT Biologika из Дюссельдорфа получила разрешение начать в Германии первую фазу клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса. Разрешение выдано Институтом имени Пауля Эрлиха. "Испытания возможной вакцины на людях являются значимым шагом на пути к допуску безопасных и эффективных вакцин против COVID-19", заявили в институте.

Путин сделает прививку от коронавируса, но позже



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Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса позже, заявили в Кремле. "Когда он ее сделает, мы сообщим", - пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее Путин сообщил, что прививку сделала одна из его дочерей.

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Зарегистрированная в Великобритании компания AstraZeneca получила от Японии разрешение возобновить в этой стране третью фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, получившей маркировку AZD1222 (ChAdOx1 nCoV-19). В то же время AstraZeneca продолжает аналогичные переговоры с властями США. Разрешение возобновить испытания выдали ей ранее также Великобритания, ЮАР, Индия и Бразилия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее называла вакцину AZD1222 наиболее вероятным кандидатом на эффективную защиту от коронавируса.





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В России за минувшие сутки выявлено 9412 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный показатель с 23 мая. Общее число инфицированных с начала пандемии таким образом возросло до 1 194 643 человек. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 за последние сутки увеличилось на 186 - до 21 077. Максимум суточного прироста инфицированных по-прежнему зарегистрирован в Москве - 2704 человека.



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Американская компания Amazon сообщила, что в текущем году в США около 19 тысяч ее сотрудников, включая персонал в сфере логистики, а также работников принадлежащей Amazon сети магазинов органической еды Whole Foods, непосредственно контактирующих с клиентами, были инфицированы коронавирусом. Их доля среди всех штатных сотрудников (1,44 процента) значительно ниже, чем предполагалось, подчеркнули в руководстве концерна. Ранее от Amazon многократно добивались обнародования этих показателей, однако компания на требования не реагировала.

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В Украине к утру 2 октября зарегистрировано очередное максимальное с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки - 4633 (днем ранее этот показатель составил 4069). За прошедший день 68 заболевших скончались, 2148 выздоровели, сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны. С начала проникновения SARS-CoV-2 в Украину инфицирован в общей сложности 217 661 человек, 96 591 пациент выздоровел, 4261 скончался. Сейчас в стране болеют COVID-19 116 809 человек (суточный прирост - 2417). Максимальное число выявленных случаев COVID-19 за 1 октября зафиксировано в Харьковской области (460) и Киеве (447)

Трамп и его жена инфицированы коронавирусом

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Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил сам Трамп в своем микроблоге Twitter вскоре после того, как стало известно, что он вместе с первой леди "начинают карантинный процесс" и будут ждать результатов своих тестов. Ранее глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что у его помощницы Хоуп Хикс выявлен коронавирус. Хикс за последние несколько дней посетила несколько предвыборных мероприятий с участием Трампа.

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Власти Москвы советуют постепенно переводить на удаленную работу до половины офисных сотрудников. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал компании с 5 октября отправить на удаленную работу не менее 30 процентов офисного персонала. "Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30 процентов численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу", - заявил Ефимов в беседе с РИА Новости.

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Британские ученые из Института Фрэнсиса Крика обнаружили опасную мутацию коронавируса SARS-CoV-2 - D614G. Она способна преобразовываться в 10 разных форм, чтобы легче проникнуть в организм. Сотрудники института выяснили, что шипы SARS-CoV-2 могут изменяться и становиться более цепкими, с их помощью вирус проникает в организм. Благодаря этим шипам он способен лучше связываться с белком ACE2, находящимся на внешней части клеток человека.

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Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи распорядился задерживать и высылать из страны мигрантов, прибывающих из Гондураса и направляющихся в США. Глава государства расценил появление нескольких тысяч мигрантов как угрозу здоровью гватемальцев в свете распространения коронавируса.

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В Германии за минувшие сутки подтверждено 2673 новых заражения, а 8 больных с COVID-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 294 395 человек, 9508 инфицированных умерли.

Президент США Трамп уходит на карантин

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News подтвердил, что у помощницы главы Белого дома Хоуп Хикс выявлен коронавирус. Сам американский лидер и первая леди Мелания Трамп "начинают карантинный процесс" и будут ждать результатов своих тестов. Хикс за последние несколько дней посетила несколько предвыборных мероприятий с участием Трампа.

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За прошедшие сутки в Китае выявлены 10 новых случаев заражения и 33 бессимптомных носителя, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. Во всех случаях речь идет о приехавших из-за границы. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 424 человек, 4634 умерли, следует из официальных данных.

Граффити в Мехико

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В Мексике за минувшие сутки скончались 432 больных с COVID-19, общее число летальных исходов составляет 78 078, следует из данных медиков. Вирус SARS-CoV-2 с момента проникновения в страну был выявлен у 748 315 человек (суточный прирост 5099).

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 36 157 новых заражений и 728 смертей среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по общему числу зараженных (4 847 092) лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов (144 680) - только Соединенным Штатам.

В Москве - максимальный с середины июля прирост смертей среди больных с COVID-19

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В Москве за истекшие сутки скончались еще 28 пациентов с выявленным коронавирусом, сообщил столичный оперативный штаб. Это максимальное количество с середины июля. Всего в городе умерли 5282 человека с COVID-19, следует из данных оперштаба.

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В различных мероприятиях по борьбе с распространением инфекции задействованы около 1350 служащих вооруженных сил Германии, сообщил представитель Минобороны ФРГ изданиям медиагруппы Funke. В частности, 426 человек помогают отслеживать цепочки инфицирования, а еще порядка 320 служащих бундесвера в 12 федеральных землях работают с мобильными пунктами сдачи тестов.

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Американская судоходная компания Carnival Cruise Line до конца года отменила круизы из всех портов США, за исключением Майами и Порт-Канаверал. Крупнейший в мире круизный оператор предлагает возместить средства путешественникам, которых коснется решение. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ранее распорядились продлить запрет на совершение круизов до конца октября.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил частичное возвращение болельщиков на трибуны на матчах под эгидой УЕФА в тех странах, где это разрешено местными властями. Стадион на каждом матче может быть заполнен не более чем на 30 процентов (если установленное властями ограничение ниже, будет учитываться именно оно). Зрители обязаны соблюдать правила социального дистанцирования, местные власти могут ввести дополнительные требования. Болельщики гостевых команд не смогут посещать матчи до принятия дальнейших решений, подчеркивается в сообщении УЕФА.

Хроника пандемии 30 сентября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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