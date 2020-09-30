Комментарий: Трамп больше не может отрицать опасность коронавируса

Дональд Трамп, на протяжении нескольких месяцев преуменьшавший опасность COVID-19, смеявшийся над людьми, которые пытались защитить себя от нее с помощью масок, назвавший потенциально смертельную болезнь изобретением Демпартии и утверждавший, что все на самом деле не так плохо, сам заразился коронавирусом.

Катастрофа для Трампа

Хотя сразу после того, как стало известно о диагнозе президента США, еще было не совсем ясно, насколько серьезно болен 74-летний Трамп, влияние этой новости на политическую кампанию незадолго до выборов президента очевидно: это катастрофа (для Трампа. - Ред.)!

Инес Поль

Отныне провалились все попытки Дональда Трампа отвлечь американцев от его промахов и ошибок и замалчивать факты о том, что в США нет единого национального плана, чтобы защитить людей, что губернаторы штатов вынуждены в одиночку справляться с ситуацией, а 200 000 американцев умерли от коронавируса.

Реальность разрушила все лживые картины, которые рисовал президент. Ему и его штабу больше не удастся морочить голову американцам и представлять акции протеста в некоторых городах США более опасными, чем тот факт, что в стране 1000 человек ежедневно умирает от коронавируса.

Не обращая внимания на потери

Используя всю свою власть, не обращая внимания на потери, Трамп пробовал оживить национальную экономику до дня голосования в США. Но после того, как стало известно, что президент сам заразился коронавирусом, эти планы рухнули. Даже самые яростные из тех лиц, что отрицают коронавирус, больше уже не смогут сказать, что вирус не является в высшей степени заразным - ведь им инфицирован сам хозяин Белого дома. От нормализации ситуации, на которую так надеялся Трамп, США на 2 октября далеки, как никогда.

Сразу после того, как стал известен диагноз Трампа, на президента обрушилась волна издевательских высказываний и комментариев. От теорий заговора до того, что он сам все придумал, чтобы отвлечь от своих плохих результатов в предвыборных соцопросах. Со всем этим Трамп может справиться, потому что привык к "альтернативным фактам". Но не с потерей собственного имиджа - здоровяка-мачо. Ведь тогда у него почти ничего не останется.

Байден теперь не старый, а мудрый

После первых предвыборных теледебатов главным аргументом сторонников Трампа было то, что он более энергичен. И поэтому лучше, чем Байден, подходит для поста президента, который требует от того, кто его занимает, очень много сил. Если Джо Байден тоже не заразился во время дебатов коронавирусом, то этот аргумент больше не актуален - по крайней мере на ближайшее время.

На первом плане теперь стоит не возраст Байдена, который кто-то считает недостатком в предвыборной борьбе, а его мудрость и жизненный опыт, выражающийся в разумной осторожности. У бессильного президента Трампа осталось немного, что он может предложить. И уж точно у него нет правильного рецепта того, как обходиться с опасным инфекционным заболеванием. А пока правила приличия требуют пожелать Дональду Трампу и его супруге Мелании на ближайшие дни всего хорошего.

Автор: Инес Поль, корреспондент DW в США

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