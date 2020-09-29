 Президент США Трамп и его супруга инфицированы коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.10.2020

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Мир

Президент США Трамп и его супруга инфицированы коронавирусом

Дональд Трамп вместе с женой находятся на карантине. Личный врач президента сказал, что Трамп чувствует себя хорошо и продолжит работу в полном объеме.

Дональд и Мелания Трамп

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания инфицированы коронавирусом SARS-CoV-2. О позитивном результате теста на вирус сообщил сам Трамп в своем микроблоге в Twitter вечером в четверг, 1 октября. "Сегодня вечером Мелания и я получили позитивные результаты на коронавирус. Мы незамедлительно начнем наш карантин и процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе!" - написал Дональд Трамп.

Мелания Трамп опубликовала в Twitter аналогичное сообщение. "Как слишком многие американцы в этом году, президент и я находимся на карантине дома после получения положительного результата теста на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все ближайшие мероприятия. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы оставаться в безопасности. Мы пройдем через это вместе", - написала она.

Личный врач президента США Шон Конли сообщил, что 74-летний Трамп и его супруга чувствуют себя хорошо и до выздоровления будут оставаться в Белом доме. Он также выразил уверенность в том, что в ходе выздоровления Дональд Трамп будет исполнять президентские обязанности беспрерывно и в полном объеме. Конли пообещал, что медики Белого дома будут внимательно следить за состоянием здоровья Трампов. Он также отметил, что в распоряжении президента и его супруги находятся самые лучшие врачи и медучреждения в США.

Симптомы коронавируса

Шон Конли не сказал, есть ли у Трампа симптомы заражения коронавирусом. Другие советники президента также ничего не сказали по поводу симптомов, однако газета The New York Times, ссылаясь на источники, сообщила, что персонал в Белом доме заметил хрипоту в голосе Трампа. В то же время собеседники издания отметили, что хрипота может быть вызвана частыми предвыборными выступлениями президента в последнее время.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен у помощницы Трампа Хоуп Хикс. Хикс за последние дни посетила несколько предвыборных мероприятий с участием президента.

Обвал курсов валют

Известие об обнаружении коронавируса у президента США привело к обвалу фондовых бирж в странах Азии. В Токио индекс Nikkei снизился на 0,9 процента до 22 967 пунктов после роста на 0,8 процента. Американские фьючерсы ушли на два процента в минус. Более слабая активность ожидается и на европейских биржах в течение 2 октября.

Мировые цены на нефть также снизились. Одна баррель легкой американской нефти подешевела на 2,8 процента до 37,62 доллара, а баррель марки Brent - на 2,6 процента до 39,87 доллара.

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