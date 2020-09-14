Пандемия: в Германии проведут тесты на антитела у 34 тысяч человек

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,01 млн человек, выздоровели свыше 25 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 1 октября (время московское).

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Лишь 10,4 процента жителей Германии поддерживают предоставление многомиллиардной государственной помощи концернам в ходе пандемии коронавируса. При этом 64,4 процента участников опроса, проведенного институтом Civey, считают целесообразной государственную поддержку малых предприятий и самозанятых граждан, пишет издание Wirtschaftswoche.

На трибунах швейцарских стадионов вновь появятся зрители

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Швейцария вновь разрешила проведение массовых мероприятий с участием более 1000 человек. Тем самым спортивные клубы смогут допускать большее число зрителей на стадионы. Вместе с тем разрешается продавать билеты только на сидячие места и занимать не более чем две трети мест на трибунах.

В Германии будут проведены тесты на антитела у 34 тысяч человек

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В Германии будет проведено крупное исследование с целью выяснить реальное число переболевших коронавирусной инфекцией. Институт имени Роберта Коха (RKI) и Немецкий институт экономических исследований (DIW) намерены до конца 2020 года провести тесты на наличие антител к SARS-CoV-2 у 34 тысяч человек и выявить при этом скрытые показатели инфицированных, а также наиболее предрасположенные к инфекции группы населения. Помимо медицинских тестов участники должны будут пройти опрос с целью установления социально-экономических показателей, в частности, доходов, профессии и уровня образования.

Школьники в Йоханнесбурге

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Спустя более чем полгода после закрытия границ власти ЮАР частично сняли ограничения. Въезд в страну будет разрешен для граждан всех остальных африканских государств, сообщил министр внутренних дел Аарон Мотсоаледи. Граждане европейских стран по-прежнему могут приезжать в ЮАР только в исключительных случаях в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом, указывается далее. ЮАР является наиболее пострадавшей от пандемии страной Африки, в ней выявлено почти 675 тысяч инфицированных, около 16,7 тысячи человек скончались от последствий заражения.

В России - максимальный показатель суточного прироста с 12 июня

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За минувшие сутки в России выявлено 8945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный показатель с 12 июня. Общее число инфицированных с начала пандемии таким образом возросло до 1 185 231. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 за последние сутки увеличилось на 169 до 20 891, указывается далее. Наибольший показатель суточного прироста инфицированных, как и прежде, выявлен в Москве - 2424 человека.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан сделать все возможное, чтобы избежать общенационального локдауна. Есть только один способ победить коронавирус – проявить всеобщую сдержанность, здравый смысл и мириться с лишениями ради безопасности других, заявил он, также указав на необходимость одновременно сохранить рабочие места. Уже сейчас, по данным министра охраны окружающей среды Джорджа Юстиса, пандемия привела к потере 700 тысяч рабочих мест в Великобритании. В случае негативного сценария дальнейшего развития этот показатель в 2021 году может вырасти до 4 миллионов.

В Мадриде объявлен режим изоляции для отдельных районов

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Правительство Испании объявило режим изоляции для отдельных районов Мадрида - вопреки возражениям местных властей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи обнародовано в правительственном вестнике. В свою очередь глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что город не станет выполнять это требование, поскольку считает его незаконным.

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Владелец пивной Augustinerkeller - одной из крупнейших в Мюнхене - Кристиан Фоглер (Christian Vogler) добился через суд выплаты страховой суммы в размере 1,01 млн евро за то, что весной из-за пандемии коронавируса ему пришлось по распоряжению городских властей закрыть свое заведение. Страховая палата Баварии отказывалась платить ему, ссылаясь на то, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы и что Фоглер заключил страховой договор незадолго до вынужденного закрытия пивной. Однако земельный суд в баварской столице принял решение в пользу предпринимателя.

Пассажиры автобуса в Киеве, май 2020 года

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В Украине по состоянию на утро 1 октября зарегистрировано максимальное с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки - 4069. За минувший день 64 пациентов скончались, 2083 выздоровели.Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.С начала проникновения коронавируса в Украину были инфицированы в общей сложности 213 028 человек, 94 443 выздоровели, 4193 скончались.

В Италии могут продлить режим ЧС до конца января



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Власти Италии рассматривают возможность продлить срок чрезвычайного положения, вызванного пандемией, до 31 января. Об этом сообщили сразу две итальянские газеты - Il Messagero и Corriere della Sera. С начала пандемии вирусом SARS-coV-2 были инфицированы почти 315 тысяч человек, около 36 тысяч скончались от COVID-19.

Boeing 737 компании American Airlines

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Американский авиаперевозчик American Airlines с 1 октября приступит к объявленному еще в августе увольнению 19 тысяч сотрудников. В заявлении главы компании Дага Паркера подчеркивается, что эта мера принята из-за того, что переговоры Палаты представителей и Сената США с Белым домом о пакете помощи для American Airlines в условиях пандемии коронавируса пока не принесли желаемого результата. Еще одна американская компания - United Airlines намерена уволить 13432 работников.

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Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда Astana Pro Team приняла решение не отправлять своих гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского на знаменитую многодневную гонку Giro d'Italia, которая пройдет с 3 по 25 октября. Оба спортсмена контактировали с гонщиком, у которого был подтвержден вирус, говорится в сообщении коллектива. Казахов заменят датчанин Йонас Грегард Вилсли и колумбиец Родриго Контрерас.

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В Германии за прошедшие сутки подтверждено 2503 новых заражения, а 12 больных с COVID-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 291 722 человек, 9500 инфицированных умерли.

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В Швеции прекращает действие запрет посещать родственников в домах престарелых, вступивший в силу в начале апреля. С января по май почти половина из около 3400 летальных исходов среди больных с коронавирусом пришлась на дома престарелых. Критики объясняли это тяжелыми условиями работы труда. К настоящему моменту инфекция в королевстве подтверждена у 92 863 человек, 5893 скончались.

Латинская Америка: десятки миллионов потерянных рабочих мест

Граффити в Рио-де-Жанейро

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По меньшей мере 34 млн человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна потеряли работу из-за пандемии в первом полугодии 2020-го, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). Так, в первом квартале доля занятого населения упала до 51,1 процента, что является самым низким показателем с момента ведения статистики. Составители предупредили о беспрецедентном кризисе рынка труда. По их оценке, дефицит официальных рабочих мест еще отчетливее проявится среди молодежи, женщин и взрослых людей с низким уровнем квалификации.

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Власти Кубы объявили о прекращении комендантского часа и ослаблении локдауна в Гаване, действовавшего с 1 сентября. Губернатор одноименной провинции объяснил решение падением числа новых заражений до 21 в сутки на протяжении последних 7 дней. В ближайшие дни в городе возобновит работу общественный транспорт, однако школы откроют не ранее ноября. Ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования остается обязательным. По официальным данным, коронавирус в республике выявлен у 5597 человек, 122 скончались, 4893 выздоровели.

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За минувшие сутки в Китае выявлены 11 новых случаев заражения и 10 бессимптомных носителей, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 414 человек, 4634 скончались, следует из официальных данных.

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Станция метро Stratford в Лондоне

Мэр Лондона Садик Хан запросил у Казначейства Ее Величества финансовую помощь в размере 5,7 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 6,25 млрд евро) для функционирования оператора транспортной системы британской столицы в течение полутора лет, пишет Financial Times. Этот шаг вызван сокращением пассажиропотока в свете принимаемых властями мер по борьбе с инфекцией. По оценке лондонского мэра, доход от продажи билетов упал "примерно на 90 процентов в результате локдауна" и не вернется "к нормальному уровню, пока правила социального дистанцирования остаются в силе".

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Власти Германии вернулись к принципу выдачи предостережений от путешествий в каждую страну отдельно. Так, подобное предостережение будет касаться государств, где за последние 7 дней число новых заражений превысило порог в 50 случаев на 100 000 жителей. Сейчас в эту группу полностью или отчасти попадают 130 стран. А в отношении еще 50 государств независимо от уровня заражений будут выдаваться настоятельные рекомендации отказаться от поездок в связи с действующими там ограничениями на перемещение, а также запретом на въезд или выезд. До 1 октября действовало общее предостережение МИД ФРГ от поездок в 160 стран мира за пределами ЕС.

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 32 554 новых заражения и 1041 смерть среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по числу зараженных лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов - только Соединенным Штатам.

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Инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Act Accelerator необходимы дополнительные 35 млрд долларов США для увеличения масштабов деятельности по борьбе с новым вирусом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Приток средств позволит расширить доступ к тестам, методам лечения и вакцинам, добавил он.

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Во Франции за минувшие сутки инфекция была выявлена еще у 12 845 человек. Кроме того, подтверждены 63 летальных исхода среди больных с COVID-19, следует из официальных данных. С момента проникновения заболевания в страну вирус был обнаружен у 563 535 человек, 31 956 зараженных скончались.

Французские медики отмечают стремительный рост числа больных с коронавирусом, помещаемых в отделения интенсивной терапии. За истекшие сутки их количество подскочило на 135 человек, до 1230. При этом в ходе весеннего пика инфекции этот показатель достигал 7000 больных.

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Власти Германии внесли всю территорию Бельгии в список зон риска в свете растущего числа новых заражений. Жителям ФРГ настоятельно рекомендуют воздержаться от необязательных поездок в королевство. Кроме того, в перечень зон риска были добавлены Исландия и Франция (кроме региона Большой Восток) а также отдельные регионы в Венгрии, Литве, Ирландии, Румынии, Словении, Соединенном Королевстве и Эстонии. При этом Задарская и Шибенско-Книнская области в Хорватии, а также кантон Фрибур в Швейцарии исключены из списка.

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Незаметные герои времен пандемии Фармацевт Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

Незаметные герои времен пандемии Учительница Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

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Незаметные герои времен пандемии Почтальон Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудница склада одежды Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

Незаметные герои времен пандемии Водитель автобуса Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

Незаметные герои времен пандемии Больничная клоунесса Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

Незаметные герои времен пандемии Информационный менеджер Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник пожарной службы Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

Незаметные герои времен пандемии Медиатор Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

Незаметные герои времен пандемии Лаборант Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

Незаметные герои времен пандемии Сотрудник аварийной службы Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках. Автор: Наталия Королева

