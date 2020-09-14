 Пандемия: в Германии проведут тесты на антитела у 34 тысяч человек | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 01.10.2020

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Коронавирус

Пандемия: в Германии проведут тесты на антитела у 34 тысяч человек

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 34 млн человек в мире. Более 1,01 млн скончались. Излечившимися считаются свыше 25 млн пациентов. DW следит за событиями 1 октября.

Руки в перчатках держат пенал с пробирками и реактивами

Мировое сообщество продолжает борьбу с коронавирусом SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 34 млн жителей планеты. От последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого этим вирусом, скончались более 1,01 млн человек, выздоровели свыше 25 млн пациентов. Такие данные приводит международная группа волонтеров Worldometer. DW следит за событиями четверга, 1 октября (время московское).

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Лишь 10,4 процента жителей Германии поддерживают предоставление многомиллиардной государственной помощи концернам в ходе пандемии коронавируса. При этом 64,4 процента участников опроса, проведенного институтом Civey, считают целесообразной государственную поддержку малых предприятий и самозанятых граждан, пишет издание Wirtschaftswoche.

Тренер сборной Германии Йоги Лёв и директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами перед матчем УЕФА 6 сентября

На трибунах швейцарских стадионов вновь появятся зрители

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Швейцария вновь разрешила проведение массовых мероприятий с участием более 1000 человек. Тем самым спортивные клубы смогут допускать большее число зрителей на стадионы. Вместе с тем разрешается продавать билеты только на сидячие места и занимать не более чем две трети мест на трибунах.

В Германии будут проведены тесты на антитела у 34 тысяч человек

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В Германии будет проведено крупное исследование с целью выяснить реальное число переболевших коронавирусной инфекцией. Институт имени Роберта Коха (RKI) и Немецкий институт экономических исследований (DIW) намерены до конца 2020 года провести тесты на наличие антител к SARS-CoV-2 у 34 тысяч человек и выявить при этом скрытые показатели инфицированных, а также наиболее предрасположенные к инфекции группы населения. Помимо медицинских тестов участники должны будут пройти опрос с целью установления социально-экономических показателей, в частности, доходов, профессии и уровня образования.

Школьники в Йоханнесбурге

Школьники в Йоханнесбурге

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Спустя более чем полгода после закрытия границ власти ЮАР частично сняли ограничения. Въезд в страну будет разрешен для граждан всех остальных африканских государств, сообщил министр внутренних дел Аарон Мотсоаледи. Граждане европейских стран по-прежнему могут приезжать в ЮАР только в исключительных случаях в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом, указывается далее. ЮАР является наиболее пострадавшей от пандемии страной Африки, в ней выявлено почти 675 тысяч инфицированных, около 16,7 тысячи человек скончались от последствий заражения.

В России - максимальный показатель суточного прироста с 12 июня

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За минувшие сутки в России выявлено 8945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Это максимальный показатель с 12 июня. Общее число инфицированных с начала пандемии таким образом возросло до 1 185 231. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 за последние сутки увеличилось на 169 до 20 891, указывается далее. Наибольший показатель суточного прироста инфицированных, как и прежде, выявлен в Москве - 2424 человека.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал граждан сделать все возможное, чтобы избежать общенационального локдауна. Есть только один способ победить коронавирус – проявить всеобщую сдержанность, здравый смысл и мириться с лишениями ради безопасности других, заявил он, также указав на необходимость одновременно сохранить рабочие места. Уже сейчас, по данным министра охраны окружающей среды Джорджа Юстиса, пандемия привела к потере 700 тысяч рабочих мест в Великобритании. В случае негативного сценария дальнейшего развития этот показатель в 2021 году может вырасти до 4 миллионов. 

В Мадриде объявлен режим изоляции для отдельных районов

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Правительство Испании объявило режим изоляции для отдельных районов Мадрида - вопреки возражениям местных властей. Соответствующее распоряжение министра здравоохранения страны Сальвадора Ильи обнародовано в правительственном вестнике. В свою очередь глава департамента здравоохранения Мадрида Энрике Руис Эскудеро заявил, что город не станет выполнять это требование, поскольку считает его незаконным.

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Владелец пивной Augustinerkeller - одной из крупнейших в Мюнхене - Кристиан Фоглер (Christian Vogler) добился через суд выплаты страховой суммы в размере 1,01 млн евро за то, что весной из-за пандемии коронавируса ему пришлось по распоряжению городских властей закрыть свое заведение. Страховая палата Баварии отказывалась платить ему, ссылаясь на то, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы и что Фоглер заключил страховой договор незадолго до вынужденного закрытия пивной. Однако земельный суд в баварской столице принял решение в пользу предпринимателя.

Пассажиры автобуса в Киеве, май 2020 года

Пассажиры автобуса в Киеве, май 2020 года

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В Украине по состоянию на утро 1 октября зарегистрировано максимальное с начала пандемии число случаев заболевания коронавирусной болезнью за сутки - 4069. За минувший день 64 пациентов скончались, 2083 выздоровели.Такие данные обнародованы на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.С начала проникновения коронавируса в Украину были инфицированы в общей сложности 213 028 человек, 94 443 выздоровели, 4193 скончались.

В Италии могут продлить режим ЧС до конца января

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Власти Италии рассматривают возможность продлить срок чрезвычайного положения, вызванного пандемией, до 31 января. Об этом сообщили сразу две итальянские газеты - Il Messagero и Corriere della Sera. С начала пандемии вирусом SARS-coV-2 были инфицированы почти 315 тысяч человек, около 36 тысяч скончались от COVID-19.

Boeing 737 компании American Airlines

Boeing 737 компании American Airlines

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Американский авиаперевозчик American Airlines с 1 октября приступит к объявленному еще в августе увольнению 19 тысяч сотрудников. В заявлении главы компании Дага Паркера подчеркивается, что эта мера принята из-за того, что переговоры Палаты представителей и Сената США с Белым домом о пакете помощи для American Airlines в условиях пандемии коронавируса пока не принесли желаемого результата. Еще одна американская компания - United Airlines намерена уволить 13432 работников. 

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Казахстанская профессиональная шоссейная велокоманда Astana Pro Team приняла решение не отправлять своих гонщиков Юрия Натарова и Вадима Пронского на знаменитую многодневную гонку Giro d'Italia, которая пройдет с 3 по 25 октября. Оба спортсмена контактировали с гонщиком, у которого был подтвержден вирус, говорится в сообщении коллектива. Казахов заменят датчанин Йонас Грегард Вилсли и колумбиец Родриго Контрерас.

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В Германии за прошедшие сутки подтверждено 2503 новых заражения, а 12 больных с COVID-19 скончались, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Всего в ФРГ вирус выявлен у 291 722 человек, 9500 инфицированных умерли.

++05.10++

В Швеции прекращает действие запрет посещать родственников в домах престарелых, вступивший в силу в начале апреля. С января по май почти половина из около 3400 летальных исходов среди больных с коронавирусом пришлась на дома престарелых. Критики объясняли это тяжелыми условиями работы труда. К настоящему моменту инфекция в королевстве подтверждена у 92 863 человек, 5893 скончались.

Латинская Америка: десятки миллионов потерянных рабочих мест

Граффити в Рио-де-Жанейро

Граффити в Рио-де-Жанейро

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По меньшей мере 34 млн человек в странах Латинской Америки и Карибского бассейна потеряли работу из-за пандемии в первом полугодии 2020-го, говорится в докладе Международной организации труда (МОТ). Так, в первом квартале доля занятого населения упала до 51,1 процента, что является самым низким показателем с момента ведения статистики. Составители предупредили о беспрецедентном кризисе рынка труда. По их оценке, дефицит официальных рабочих мест еще отчетливее проявится среди молодежи, женщин и взрослых людей с низким уровнем квалификации.

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Власти Кубы объявили о прекращении комендантского часа и ослаблении локдауна в Гаване, действовавшего с 1 сентября. Губернатор одноименной провинции объяснил решение падением числа новых заражений до 21 в сутки на протяжении последних 7 дней. В ближайшие дни в городе возобновит работу общественный транспорт, однако школы откроют не ранее ноября. Ношение масок и соблюдение правил социального дистанцирования остается обязательным. По официальным данным, коронавирус в республике выявлен у 5597 человек, 122 скончались, 4893 выздоровели.

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За минувшие сутки в Китае выявлены 11 новых случаев заражения и 10 бессимптомных носителей, сообщила Национальная комиссия здравоохранения КНР. С момента вспышки заболевания вирус SARS-CoV-2 в стране был обнаружен у 85 414 человек, 4634 скончались, следует из официальных данных.

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Женщина в маске на станции метро Stratford в Лондоне

Станция метро Stratford в Лондоне

Мэр Лондона Садик Хан запросил у Казначейства Ее Величества финансовую помощь в размере 5,7 млрд фунтов стерлингов (в пересчете - 6,25 млрд евро) для функционирования оператора транспортной системы британской столицы в течение полутора лет, пишет Financial Times. Этот шаг вызван сокращением пассажиропотока в свете принимаемых властями мер по борьбе с инфекцией. По оценке лондонского мэра, доход от продажи билетов упал "примерно на 90 процентов в результате локдауна" и не вернется "к нормальному уровню, пока правила социального дистанцирования остаются в силе".

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Власти Германии вернулись к принципу выдачи предостережений от путешествий в каждую страну отдельно. Так, подобное предостережение будет касаться государств, где за последние 7 дней число новых заражений превысило порог в 50 случаев на 100 000 жителей. Сейчас в эту группу полностью или отчасти попадают 130 стран. А в отношении еще 50 государств независимо от уровня заражений будут выдаваться настоятельные рекомендации отказаться от поездок в связи с действующими там ограничениями на перемещение, а также запретом на въезд или выезд. До 1 октября действовало общее предостережение МИД ФРГ от поездок в 160 стран мира за пределами ЕС. 

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В Бразилии за прошедшие сутки выявлено 32 554 новых заражения и 1041 смерть среди больных с коронавирусом, следует из данных властей. Республика уступает по числу зараженных лишь США и Индии, а по количеству летальных исходов - только Соединенным Штатам.

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Инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Act Accelerator необходимы дополнительные 35 млрд долларов США для увеличения масштабов деятельности по борьбе с новым вирусом, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Приток средств позволит расширить доступ к тестам, методам лечения и вакцинам, добавил он.

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Во Франции за минувшие сутки инфекция была выявлена еще у 12 845 человек. Кроме того, подтверждены 63 летальных исхода среди больных с COVID-19, следует из официальных данных. С момента проникновения заболевания в страну вирус был обнаружен у 563 535 человек, 31 956 зараженных скончались.

Французские медики отмечают стремительный рост числа больных с коронавирусом, помещаемых в отделения интенсивной терапии. За истекшие сутки их количество подскочило на 135 человек, до 1230. При этом в ходе весеннего пика инфекции этот показатель достигал 7000 больных.

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Власти Германии внесли всю территорию Бельгии в список зон риска в свете растущего числа новых заражений. Жителям ФРГ настоятельно рекомендуют воздержаться от необязательных поездок в королевство. Кроме того, в перечень зон риска были добавлены Исландия и Франция (кроме региона Большой Восток) а также отдельные регионы в Венгрии, Литве, Ирландии, Румынии, Словении, Соединенном Королевстве и Эстонии. При этом Задарская и Шибенско-Книнская области в Хорватии, а также кантон Фрибур в Швейцарии исключены из списка.

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  • Бианка Ремтер

    Незаметные герои времен пандемии

    Уборщица электричек

    Бианка Ремтер (Bianka Remter) из Берлина занимается уборкой вагонов электричек - моет полы и сиденья, дезинфицирует поручни и дверные ручки. Она гордится своей работой и очень радуется, когда пассажиры выражают благодарность за ее труд. Бианка не скрывает, что для нее это имеет очень большое значение.

  • Йорн Ифлендер

    Незаметные герои времен пандемии

    Комиссар полиции

    Подразделение старшего комиссара полиции Йорна Ифлендера (Jörn Iffländer) обычно отвечает за проблемные места в Берлине, где торгуют наркотиками, но сейчас там немноголюдно. Поэтому во время пандемии они больше следят за соблюдением карантинных правил, ведут разъяснительную работу, пытаясь делать это деликатно и без конфликтов.

  • Ариане Джон

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница супермаркета

    Ариане Джон (Ariane John) из Берлина работает в супермаркете. Ей приходится постоянно напоминать покупателям о том, что сейчас из-за пандемии в магазине нужно находиться на безопасном расстоянии друг от друга. По словам Ариане, она не устает поражаться тому, сколь недооценивает ситуацию молодежь: в отличие от пожилых людей, молодые зачастую легкомысленно игнорируют нынешние правила.

  • Анна Фредрих

    Незаметные герои времен пандемии

    Фармацевт

    Жительница Берлина Анна Фредрих (Anna Fredrich) - фармацевт. Заразиться коронавирусом она не боится. В аптеке еще в начале карантина на кассах установили защитные экраны из оргстекла, а на полу сделали специальную разметку для стоящих в очереди.

  • Карин Биттер

    Незаметные герои времен пандемии

    Учительница

    Начальная школа, где преподает жительница Ораниенбурга Карин Биттер (Karin Bitter), во время карантина была закрыта, но она каждый день приходила в свой класс. Отсюда общалась со своими учениками-третьеклашками в режиме видеоконференции, чтобы поговорить о ситуации и обсудить события. 11 мая берлинские школы постепенно приступили к возобновлению работы.

  • Янине Дахвиц

    Незаметные герои времен пандемии

    Медсестра

    Янине Дахвиц (Janine Dachwitz) из бранденбургского Котбуса - всегда в тесном контакте с людьми. Она работает медсестрой в Союзе рабочих-самаритян Германии (Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland) - независимой благотворительной организации, оказывающей помощь нуждающимся в социальной защите людям.

  • Ютта Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Почтальон

    Ютта Леман (Jutta Lehmann) живет в городе Шторков в федеральной земле Бранденбург. Уже почти 30 лет работает почтальоном. В районе, где она доставляет почту, ее знает каждый. По словам Ютты, люди к ней относятся тепло, всегда интересуются, как у нее дела, делятся новостями из своей жизни.

  • Селин Иффли-Науман

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудница склада одежды

    Селин Иффли-Науман (Celine Iffli-Naumann) на добровольных началах работает на складе одежды для нуждающихся в Берлине. Сюда приходит много бездомных. Заразиться коронавирусом она не боится, а работать сейчас приходится быстрее и больше обычного. Многие здешние помощники - пенсионеры, то есть сами входят в группы риска, поэтому сейчас вынуждены оставаться дома.

  • Марсель Кольшмидт

    Незаметные герои времен пандемии

    Водитель автобуса

    Берлинец Марсель Кольшмидт (Marcel Kolschmidt) - водитель городского автобуса. Раньше пассажиры входили через переднюю дверь - чтобы можно было проверить билеты. Из-за пандемии все изменилось. Место водителя теперь изолировано от салона, а передняя дверь заблокирована. Риск заражения уменьшился, зато "зайцев" среди пассажиров прибавилось, смеется Марсель.

  • Уте фон Кёрбер

    Незаметные герои времен пандемии

    Больничная клоунесса

    Задача Уте фон Кёрбер (Ute von Koerber) из благотворительного общества "Смех помогает" в Потсдаме - поддерживать больных детей. Она - клоунесса по прозвищу Витамин. Сейчас, правда, с юными пациентами больниц Уте общается виртуально - в формате видеоконференций. Но Витамин надеется, что в скором времени она снова получит возможность приходить к детям в палаты.

  • Симоне Леман

    Незаметные герои времен пандемии

    Информационный менеджер

    Жительница Берлина Симоне Леман (Simone Lehmann) работает информационным менеджером в пассажирской компании BVG - отвечает за объявления по громкоговорителям и на цифровых табло. К сведениям об опозданиях или изменениях в движении сейчас прибавились напоминания о соблюдении дистанции.

  • Деннис Паслак

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник пожарной службы

    Деннис Паслак (Dennis Passlak) - сотрудник отдела коммуникации Берлинской пожарной службы. Одна из его задач - организация кадрового обеспечения службы в случае заболевания большого количества сотрудников, что в период пандемии не исключается. Также он следит за тем, чтобы персонал был обеспечен защитными масками и антисептиками.

  • Надин Дюбуа

    Незаметные герои времен пандемии

    Медиатор

    Надин Дюбуа (Nadine Dubois) из Берлина - член команды волонтеров, на безвозмездной основе оказывающих помощь в разрешении конфликтов. Порой оппоненты - особенно находящиеся в стадии развода супруги - теряют самообладание и не могут прийти к соглашению. Во время пандемии таких ситуаций стало больше. И единственным выходом часто бывает привлечение третьего лица - посредника.

  • Аня Хёрихс

    Незаметные герои времен пандемии

    Лаборант

    Аня Хёрихс (Anja Hörichs) работает в специальном центре для взятия анализов у людей с подозрением на коронавирус в городе Бютцов (Мекленбург - Передняя Померания). Центр создан на территории автодорожной мастерской, куда пациенты приезжают на машинах. Каждый день - до пятидесяти человек.

  • Штеффен Бок

    Незаметные герои времен пандемии

    Сотрудник аварийной службы

    Штеффен Бок (Steffen Bock) работает в берлинской городской службе водоснабжения - устраняет протечки в частных домах, квартирах и участках трубопроводов, проложенных под дорогами и тротуарами. Штеффен постоянно контактирует с людьми. Чтобы защитить себя от коронавируса, всегда работает в маске и перчатках.

    Автор: Наталия Королева


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