Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным

Вторая волна коронавируса - не повод для паники. Психологи из Германии и вирусолог из Швейцарии советуют, как не заболеть COVID-19 и избежать стресса и страха. DW - с рекомендации экспертов.
Начнем с хорошей новости - в следующем году, по различным прогнозам, у нас уже будет вакцина от коронавируса, прошедшая все необходимые фазы клинических испытаний, и, возможно, даже не одна. Плохая же новость в том, что до этого времени нам придется жить в условиях ограничений, связанных с распространением опасного вируса SARS-CoV-2, и постоянно быть начеку, чтобы им не заразиться.
Сейчас, когда началась вторая волна пандемии, усиливается не только страх заболеть, но и страх повторного тотального карантина - локдауна. И это, так или иначе, влияет на наше поведение, говорят психологи. Мы испытываем стресс, вызванный тем, что мы не знаем, справимся ли с этой ситуацией. Кто-то пробует избавиться от стресса и страха, пытаясь взять ситуацию под контроль и обезопасить себя от последствий всеми возможными способами, в частности, делая запасы продуктов, а кто-то начинает преуменьшать опасность или вовсе отрицать ее.
Немецкий психоаналитик Ханс-Юрген Вирт (Hans-Jurgen Wirth) в интервью изданию Spiegel Online поясняет, что за время с начала пандемии мы привыкли жить с чувством опасности заразиться коронавирусом и страха перед COVID-19 - и это абсолютно нормально. "Но наши психологические механизмы функционируют таким образом, что мы не может постоянно находиться в состоянии повышенной опасности и страха. Поэтому снижение уровня страха - это здоровая психосоматическая реакция", - говорит психоаналитик.
Он рекомендует людям, которые испытывают чувство страха, как можно чаще фокусировать свое внимание на том, что усиливает в них ощущение безопасности. Например, нужно думать о том, что соблюдение правил гигиены и социального дистанцирования помогут не заразиться. При этом эксперт предупреждает, что не стоит полностью изолировать себя от окружающего мира, ведь это может привести к тому, что человек будет бояться выйти из дома. Поэтому важно здраво смотреть на ситуацию, осознавая риски и адекватно реагируя на опасность.
Многие считают, что действующие в связи с пандемией ограничения нашей социальной жизни слишком жесткие. Эти новые для нас правила ограничивают свободу перемещения, затрагивают личную сферу и даже влияют на наш внешний образ, тем самым нарушая наши представления о себе, как о свободном и независимом индивидууме. А ведь чувствовать себя таковым - это одна из наших важных потребностей, говорит психоаналитик Ханс-Юрген Вирт.
Участники акций протеста в Берлине против ограничительных мер правительства, связанных с пандемией (август 2020)
Поэтому у кого-то в условиях социальных ограничений появляется острая потребность заявить о себе, и это выражается в эксцентричном поведении. Одни громко протестуют против существующих правил, другие провоцируют окружающих и требуют к себе внимания, а третьи - наоборот не протестуют открыто, но не воспринимают ситуацию всерьез и вообще отрицают опасность.
Берлинский психолог Этлева Джиони связывает это с тем, что механизмы защиты нашей психики несколько ослабели после первой волны пандемии. "Мы пережили локдаун, острый кризис, запрет на социальные контакты. Затем последовало улучшение ситуации, но этого времени было недостаточно, чтобы полностью отдохнуть и набраться сил, и это было связано с тем, что мы не могли управлять ситуацией и планировать что-то на будущее. Беззаботное лето было всего лишь психологической иллюзией. Но сейчас ситуация вновь становится серьезной", - говорит психолог в интервью изданию Spiegel Online.
Так что же делать? Прежде всего, эксперты советуют осознать ситуацию и не поддаваться панике. А известное правило - не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней, сейчас может очень пригодиться. Изабелла Экерле, швейцарский эксперт-вирусолог, возглавляющая Центр изучения вирусных заболеваний при Университете Женевы, в интервью немецкой газете Die Zeit дала пару практических советов о том, как не заразиться коронавирусом и сохранить психический баланс в условиях второй волны пандемии.
Прежде всего, Изабелла Экерле не рекомендует отказываться полностью от привычных вещей и сложившегося уклада жизни. Ведь что-то можно лишь на время отложить, найдя подходящую альтернативу. И это вполне возможно, как показывает опыт. Ограничения в связи с пандемией, прежде всего, касаются социальных контактов.
Швейцарский вирусолог считает, что вовсе не обязательно совсем перестать встречаться с друзьями, опасаясь заразиться коронавирусом. Но вместо домашних посиделок и встреч в закрытых, плохо проветриваемых помещениях, где собирается много народу, выбраться вместе на прогулку в парк или в лес.
А термос с чаем и свежий пирог, испеченный для друзей, можно взять с собой. На такую прогулку, кстати, можно отправиться и вместе с детьми, которым движение на свежем воздухе будет только в радость. Важно при этом не забывать о теплой одежде и удобной, непромокаемой обуви.
Но если все же необходимо встретиться дома, то лучше - в узком кругу. Если позволяет погода, можно посидеть на балконе или выйти в сад, в крайнем случае, позаботиться о том, чтобы помещение хорошо проветривалось. При этом не нужно испытывать никаких угрызений совести в связи с тем, что вам придется отказаться от приглашения посетить свадьбу или юбилей или же отказать кому-то в возможности посетить вас. В нынешней ситуации никто не расценит это как дурной тон.
А вот большого скопления людей, будь то на улице или в помещении, особенно там, где вам приходится громко разговаривать, вирусолог рекомендует избегать. Риск заразиться коронавирусом, который передается воздушно-капельным путем, в таких местах особенно высок. И здесь эксперт дает несколько конкретных советов: вместо общественного транспорта по возможности пользоваться велосипедом или ходить пешком, очереди в магазине можно избежать, сделав покупку в интернете, похода в ресторан - заказом еды на дом. Ожидая своей очереди у врача, можно провести время в авто или на улице, а не в коридоре, где высок риск заразиться. И, конечно, не забывать о масках и средствах дезинфекции.
Изабелла Экерле говорит и том, что крайне важно во время пандемии думать о себе и своем здоровье. Это тот случай, когда эгоизм в разумных пределах даже полезен. Особенно внимательно следует относиться к различным симптомам, подчеркивает вирусолог. Прежде всего, к кашлю, першению в горле, нарушению обоняния и вкуса, изменению температуры и сбою дыхания.
Все это может быть признаком вызванного коронавирусом заболевания COVID-19. И, конечно, как никогда важна профилактика. Чтобы поддержать иммунитет вирусолог рекомендует не забывать о движении на свежем воздухе и занятиях спортом.
Но посещение фитнес-клубов она рекомендует на время заменить спортом под открытым небом - это может быть бег или езда на велосипеде или же индивидуальными тренировками дома - например, йогой или велотренажером.
Хотим мы того или нет, подчеркивает Изабелле Экерле, но за защиту от инфекции отвечаем только мы сами. Поэтому, возможно, стоит на время отказаться от привычных занятий, чтобы вернуться к ним, испытывая двойное удовольствие, когда вирусная угроза минует.
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