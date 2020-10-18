Коронависус: несколько стран Европы ввели комендантский час

В Европе вводятся новые ограничения на фоне того, что число летальных исходов от последствий COVID-19 превысило 250 тысяч. В Бельгии в ночь на 19 октября установили общенациональный комендантский час, в Швейцарии сделали обязательным ношение масок в закрытых помещениях, являющихся общественными местами, передало агентство AFP.
Как ранее уточнял премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, комендантский час действует с 00.00 до 05.00 (01.00 до 06.00 мск). Кроме того, закрыты для посещения все бары и рестораны - им разрешено только продавать продукцию навынос или осуществлять ее доставку. "Мы не чувствуем, что наши интересы приняли во внимание, это ранит мое сердце", - сказал в этой связи менеджер одного из ресторанов в Брюсселе Анжело Бусси.
Швейцария в свою очередь запретила общественные собрания с участием более 15 человек. "Резкое увеличение числа заражений в последние дни вызывает тревогу. Это, на самом деле, касается всех возрастных групп", - говорится в заявлении правительства.
Во Франции комендантский час распространился и на Париж
Президент Франции Эмманюэль Макрон также объявил о введении комендантского часа в ряде городов, включая Париж, в связи с ростом числа новых случаев инфицирования вирусом нового типа. Запрет на выход на улицу действует с 21.00 до 06.00 (с 22.00 до 07.00 мск). Ограничительная мера вступила в силу 17 октября и продлится четыре недели. Режим комендантского часа распространился, в частности, на Лилль, Гренобль, Лион, Марсель, Руан, Сент-Этьен, Монпелье и Тулузу.
По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии число инфицированных в Бельгии, Швейцарии и во Франции достигло 222 253, 74 422 и 897 034 соответственно. Количество скончавшихся составляет 10 413, 2 123 и 33 477 человек.
В настоящее время на Европу приходится более 17 процентов всех случаев заражения в мире и почти 22 процента смертей, связанных с вирусом нового типа. Здесь, по данным Reuters на 19 октября, регистрируется свыше 150 тысяч новых случаев за сутки. Общее число инфицированных, по подсчетам Worldometer, составляет 7 012 156 человек.
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Автор: Наталия Королева