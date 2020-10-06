Повторное заражение коронавирусом: насколько высока вероятность?

Пандемия коронавируса еще далека от завершения, но некоторые уроки из нее человечество уже усвоило. Нам пришлось смириться с тем, что вопросов о SARS-CoV-2 больше, чем ответов: к примеру, до сих пор с точностью не удалось установить продолжительность жизни вируса на поверхностях разных предметов, точные симптомы при заражении или наличие иммунитета после перенесенной болезни.

И все же каждое новое сообщение о действии коронавируса, каждое новое исследование вселяет надежду на то, что ученым удалось узнать еще немного больше. Не стало исключением и исследование, результаты которого недавно были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В нем был подробно проанализирован пятый на данный момент официально подтвержденный случай повторного заражения SARS-CoV-2: пациент был снова инфицирован спустя несколько недель после того, как уже переболел COVID-19.

Повторное заболевание протекало тяжелее, чем в первый раз

25-летний житель Невады, о котором шла речь в исследовании, как пишет The Lancet, в течение 48 дней был инфицирован двумя разными штаммами коронавируса. Впервые у него диагностировали SARS-CoV-2 в апреле, молодой человек ушел на карантин, после чего сделал два теста ПЦР с отрицательным результатом.

В июне тест на коронавирус снова оказался положительным, при этом во второй раз заболевание протекало намного тяжелее. Оно сопровождалось высокой температурой, головной болью, головокружением, кашлем, тошнотой и расстройством желудка, в итоге пациенту понадобились госпитализация и кислородная поддержка, говорится в материале.

Авторы исследования приходят к выводу, что инфицирование SARS-CoV-2 и перенесенное заболевание COVID-19, возможно, не гарантируют выработку полного иммунитета. Поэтому они рекомендуют вне зависимости от полученных ранее результатов тестов на коронавирус принимать меры предосторожности для предотвращения заражения - первичного или повторного.

Причины повторного инфицирования пока не ясны

"Нам еще многое неизвестно о действии вируса SARS-CoV-2 и реакции иммунной системы, но полученные нами сведения говорят о том, что перенесенное заболевание COVID-19 не обязательно дает защиту от повторного заражения", - говорит Марк Пандори - сотрудник лаборатории по вопросам общественного здравоохранения в университете Невады и ведущий автор исследования.

Пандори отмечает, что он и его коллеги исследовали лишь один случай повторного заражения, поэтому полученные результаты не позволяют сделать вывод об их универсальности. "Необходимы дальнейшие исследования, - подчеркивает ученый, - хотя информация о том, что человек может во второй раз заразиться коронавирусом, должна помочь понять, как реагирует иммунная система на коронавирус.

Есть ли сходство между случаями повторного заражения?

Геномы образцов вируса SARS-CoV-2 пациента из Невады были секвенированы в апреле и июне 2020 года. Выяснилось, что между ними есть существенные генетические различия. Это позволило предположить, что пациент был заражен двумя разными инфекциями SARS-CoV-2, говорится в исследовании.

У детей заражение коронавирусом протекает в основном бессимптомно

До случая пациента из Невады по всему миру были официально подтверждены четыре повторных заражения SARS-CoV-2: в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре, но только у пациента из Эквадора заболевание во второй раз протекало тяжелее, чем при первой инфекции.

"Нужно проводить больше исследований, чтобы понять, как долго может сохраняться иммунитет у людей, подвергшихся воздействию SARS-CoV-2 и почему в некоторых случаях повторное заболевание протекает тяжелее", - указывает Пандори.

Что могло стать причиной тяжелых симптомов?

Авторы исследования выдвигают несколько гипотез, объясняющих более тяжелое протекание заболевания во второй раз. По одной из них пациент во второй раз мог подвергнуться очень высокой вирусной нагрузке, вызвавшей более сильную реакцию, или же столкнуться с более вирулентной версией вируса.

Симптомы при повторном заражении могут быть тяжелее, чем при первом

Другая гипотеза заключается в том, что причиной тяжелых симптомов при втором заражении могло стать антителозависимое усиление инфекции (Antibody-Dependent-Enhancement, ADE) - механизм, при котором вирусы используют иммунную систему для еще более эффективного и массового поражения организма. Это явление ученые уже наблюдали при бета-коронавирусе SARS-CoV и других заболеваниях, таких как лихорадка Денге.

При феномене ADE вирус использует антитела "хозяина" в качестве "троянского коня": инфекционно усиливающие антитела, связываясь с вирусом, не борются с ним, а обеспечивают его более полное поглощение клеткой, способствуя, таким образом, его размножению.

Наконец, еще одним объяснением могла бы стать возможность одновременного заражения пациента сразу двумя штаммами вируса. Это означало бы, что второй штамм остался незамеченным при первом исследовании в апреле. А к июню организм полностью поборол первый штамм.

Повторных заболеваний может быть гораздо больше

Авторы исследования призывают не забывать о том, что в рассмотренном ими случае повторного инфицирования, как и в четырех других задокументированных случаях, речь идет о пациентах с явными симптомами COVID-19. Существует вероятность, что многие первичные и/или повторные заражения коронавирусом протекают бессимптомно, и поэтому остаются незамеченными.

Увеличение числа тестов поможет выявить случаи повторной инфекции

Марк Пандори полагает, что лаборатории по всему миру недостаточно часто проводят комплексное геномное секвенирование вируса у пациентов, заболевших COVID-19, и это "ограничивает возможности исследователей и системы здравоохранения по диагностике и отслеживанию генетического разнообразия вируса".

Статью в The Lancet прокомментировала иммунолог Йельского университета Акико Ивасаки. "Чем больше случаев повторного заражения станут известны, тем лучше научное сообщество сможет понять, как работает защита и как часто естественное инфицирование вирусом SARS-CoV-2 действуют на иммунитет", - считает она. Эта информация, по ее словам, станет ключевой для понимания того, какие вакцины смогут обеспечить индивидуальный и коллективный иммунитет.

Смотрите также:

Как коронавирус изменил мир Европа открыла внутренние границы С 15 июня большинство стран-членов ЕС восстановили свободное перемещение внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса в марте этого года, сняты для всех государств ЕС, кроме Швеции. Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация там, ставшая результатом шведского "особого пути" борьбы с COVID-19, не соответствует критериям ЕС для открытия внутренних границ.

Как коронавирус изменил мир Евросоюз спасает свою экономику Брюссель выделил 500 миллиардов евро для помощи странам-членам ЕС, сильнее всего пострадавшим от последствий пандемии. Планируется также создать временный Фонд восстановления (Recovery Fund), средства из которого будут направлены на оздоровление европейской экономики.

Как коронавирус изменил мир 130 млрд евро для поддержки немецкой экономики Меры по преодолению экономических последствий пандемии коронавируса приняли и власти Германии. Объем антикризисной программы на 2020-2021 годы, утвержденной правительством ФРГ, составляет 130 млрд евро. До конца года в стране будет снижена ставка НДС с 19% до 16%, семьям выплатят по 300 евро на каждого ребенка, а пострадавшим от карантинных мер отраслям выделят до 25 млрд евро.

Как коронавирус изменил мир Приложение Corona-Warn-App отследит контакты с больными коронавирусом В Германии появилось официальное приложение Corona-Warn-App, предупреждающее о возможной опасности заражения коронавирусом. Оно будет фиксировать перемещение владельцев смартфонов и уведомлять их о контакте с человеком, инфицированным SARS-CoV-2, что поможет проследить и разорвать цепочки заражений вирусом. Скачать приложение можно в Google Play Store и Apple Store.

Как коронавирус изменил мир Перенос "Оскаров", отмена "Евровидения" Из-за пандемии коронавируса по всему миру были отменены или отложены запланированные на 2020 год мероприятия. Церемонию вручения премии американской киноакадемии "Оскар" перенесли с 28 февраля на 25 апреля. Большинство кинокомпаний были вынуждены прервать производство фильмов. Отмененный конкурс "Евровидение-2020" состоялся в виде онлайн-концертов.

Как коронавирус изменил мир Олимпиада и ЧЕ по футболу - не ранее 2021 года Жертвами коронавируса стали также Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу: оба мероприятия перенесены на 2021 год. МОК долго пытался спасти Олимпиаду, но в итоге был вынужден отложить ее. Аналогичное решение приняли и в УЕФА на совещании представителей 55 национальных футбольных федераций, входящих в европейский футбольный союз.

Как коронавирус изменил мир Коронавирус - не помеха параду в России Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в РФ, поводом для отмены парада по случаю 75-й годовщины Победы коронавирус не стал. По указу Владимира Путина мероприятие состоится 24 июня - в день, когда парад прошел в столице в 1945 году. Не отменен в стране и референдум по внесению поправок в конституцию, назначенный на 1 июля. ВОЗ предостерегает Россию от проведения обоих мероприятий.

Как коронавирус изменил мир Тунис объявил о победе над коронавирусом Первой страной, объявившей о полной победе над коронавирусом, стал Тунис. Премьер-министр страны Элиас Фахфах заявил, что возможность второй волны минимальна, хотя и призвал граждан сохранять бдительность. Власти Туниса намерены открыть границы 27 июня. Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отрицательном тесте на коронавирус.

Как коронавирус изменил мир В Пекине - новая вспышка SARS-CoV-2 Несмотря на то, что во многих странах количество заражений SARS-CoV-2 идет на спад, не исключена опасность второй волны. Так, в КНР вновь зафиксирована вспышка COVID-19, число заболевших превысило 100 человек. Новым очагом стал продовольственный рынок "Синьфади". Власти Пекина ограничили автомобильное сообщение столицы с другими районами страны, чтобы уменьшить риск распространения заболевания.

Как коронавирус изменил мир Когда появится вакцина от коронавируса? На появление вакцины от коронавируса надеются во всем мире. Число лабораторий, работающих над ее созданием, велико. У ученых уже есть несколько вариантов вакцины, их тестируют на животных. ФРГ, Франция, Италия и Нидерланды объединились в альянс, чтобы после создания препарата совместно обеспечить вакциной все страны ЕС. Но, судя по всему, вакцина появится на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

