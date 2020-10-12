 Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.10.2020

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Мир

Исследование показывает, что повторное заражение SARS-CoV-2 возможно

Житель США заразился коронавирусом всего через 1,5 месяца после первой болезни, причем во второй раз заболевание протекало тяжелее. Результаты исследования публикует The Lancet.

Реанимационное отделение для коронавирусных пациентов во Франции

Реанимационное отделение для коронавирусных пациентов во Франции

25-летний житель США из штата Невада повторно заразился коронавирусом примерно через полтора месяца после первой инфекции. Как следует из результатов исследования, опубликованных во вторник, 13 октября, в профессиональном научно-медицинском журнале The Lancet Infectious Diseases, во второй раз ход заболевания был более тяжелым - мужчина оказался в больнице, для лечения использовалась искусственная вентиляция легких.

По данным ученых, этот пациент был инфицирован двумя разными видами нового вируса SARS-CoV-2. Кроме того, исследователи зафиксировали еще четыре случая, когда заражение коронавирусом происходило повторно - в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

По словам руководителя исследования, доктора Марка Пандори из Университета Невады, пока нельзя точно сказать, как долго сохраняется иммунитет после первого инфицирования коронавирусом, но уже сейчас ясно, что повторное заражение все равно возможно.

Между тем в Германии стремительно растет число положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Вторая волна коронавируса рискует стать заметно выше первой, захлестнувшей Германию в марте-апреле и парализовавшей на несколько недель экономическую и общественную жизнь в стране. Тем не менее на очередном заседании немецкого правительства 12 октября о повторном локдауне речи не было. Главные приоритеты сейчас - сохранить на плаву экономику, а также оставить открытыми школы и вузы.

Ранее, 12 октября, сообщалось, что пандемия может вдвое увеличить количество голодающих в мире.

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    Автор: Владимир Дорохов


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