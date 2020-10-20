 Хроника пандемии: президент Болгарии уходит на карантин | Коронавирус SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 20.10.2020

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Коронавирус

Хроника пандемии: президент Болгарии уходит на карантин

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии инфицированы около 41 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 30 млн пациентов. DW следит за событиями 21 октября.

Президент Болгарии Румен Радев

Президент Болгарии Румен Радев (фото из архива)

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 41 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30,5 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 21 октября (время московское).

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В Москве за истекшие сутки скончались еще 63 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 6121 человек.

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Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет в свете сложной эпидемиологической ситуации. Изначально ожидалось, что турнир пройдет в июле 2020 года в Северной Ирландии, позднее соревнования неоднократно переносили.

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Президент Болгарии Румен Радев переходит в режим самоизоляции в качестве меры предосторожности. Глава государства несколькими днями ранее общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС, у которого позднее было выявлено заболевание COVID-19, объяснил министр здравоохранения Костадин Ангелов. Президент был вынужден прервать визит в Эстонию. Его первый тест оказался отрицательным. Сам Радев особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.

По официальным данным, вирус в семимиллионной Болгарии обнаружен у 30 527 человек, 1008 инфицированных скончались, 17 153 выздоровели.

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Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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