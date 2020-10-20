Хроника пандемии: президент Болгарии уходит на карантин

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 41 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 30,5 млн пациентов. DW следит за событиями среды, 21 октября (время московское).

++01.05++

В Москве за истекшие сутки скончались еще 63 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Всего с начала эпидемии в российской столице от легочного заболевания COVID-19 умерли 6121 человек.

++00.35++

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил чемпионат Европы по футболу для юношей до 19 лет в свете сложной эпидемиологической ситуации. Изначально ожидалось, что турнир пройдет в июле 2020 года в Северной Ирландии, позднее соревнования неоднократно переносили.

++00.05++

Президент Болгарии Румен Радев переходит в режим самоизоляции в качестве меры предосторожности. Глава государства несколькими днями ранее общался с высокопоставленным представителем болгарских ВВС, у которого позднее было выявлено заболевание COVID-19, объяснил министр здравоохранения Костадин Ангелов. Президент был вынужден прервать визит в Эстонию. Его первый тест оказался отрицательным. Сам Радев особо выделил отсутствие каких-либо симптомов и подчеркнул, что строго выполняет все предписания врачей.

По официальным данным, вирус в семимиллионной Болгарии обнаружен у 30 527 человек, 1008 инфицированных скончались, 17 153 выздоровели.

Хроника пандемии 20 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

Смотрите также:

Соблюдайте дистанцию креативно! Любовь на расстоянии Завести приятное знакомство или пофлиртовать, подсев на скамеечку к симпатичной девушке? Почему бы и нет! Только не забывайте соблюдать дистанцию. На этой скамеечке даже указано, какую именно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Мишки за столом Сейчас во многих ресторанах Германии на каждом втором столике - табличка "Пожалуйста, не занимайте". Владелец ресторана "Beef'n Beer" в городе Хофхайм-ам-Таунус решил проблему остроумно: посадил за каждый стол, который нельзя занимать, плюшевых мишек.

Соблюдайте дистанцию креативно! В обществе королевы В ресторане "Klosterwirt" в центре Мюнхена предпочли другой вариант. С 25 мая здесь можно пообедать в обществе британской королевы и других мировых знаменитостей. Их большие фотографии "сидят" за столиками, которые должны оставаться пустыми.

Соблюдайте дистанцию креативно! Максимальная шляпка Максимы Сохранить дистанцию со стилем поможет широкополая шляпа. Такая, как, например, у королевы Нидерландов Максимы. Хотя желательно, чтобы шляпка была еще больше.

Соблюдайте дистанцию креативно! Прореженный зрительный зал Драматический театр Berliner Ensemble в столице Германии готовится вновь принять зрителей. Но пока не в полном объеме. Для будущих спектаклей ряды со зрительскими креслами решили "проредить".

Соблюдайте дистанцию креативно! В своем круге Чтобы отдыхающие в парках и на газонах не теснились, в Гейдельберге решили чертить на траве мелом такие вот круги. И безопасно, и всем спокойно.

Соблюдайте дистанцию креативно! Собака с елизаветинским воротником И хозяин - в маске, и собачка защищена воротничком, который знаком многим собачникам и по временам до пандемии коронавируса. Его называют ветеринарным или елизаветинским воротником. Что-то подобное может на себя (при желании!) надеть и хозяин.

Соблюдайте дистанцию креативно! Пышные юбки Подобные пышные юбки (ну, может быть, все-таки чуть поуже) носили в эпоху английской королевы Елизаветы I. С ними дистанция вам обеспечена!

Соблюдайте дистанцию креативно! Клюв держит на расстоянии Это - маска со знаменитого кельнского карнавала. Подобные носили еще в Средние века. Но тогда береглись от чумы. Теперь - от коронавируса. Автор: Инга Ваннер

