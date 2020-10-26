Меркель бьет тревогу из-за коронавируса. Услышат ли ее немцы?

Когда в конце сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) с невозмутимостью физика-теоретика подсчитала, что из-за все более быстрого удвоения числа вновь инфицированных коронавирусом к Рождеству их может стать в Германии столько, сколько уже было к тому времени во Франции - 19 200 в сутки, многие сочли, что глава правительства сильно сгущает краски.

Еще и месяца не прошло, а Германия уже вплотную приблизилась к предсказанному канцлером сценарию. Во Франции же в минувшее воскресенье, 25 октября, сообщили о 52 тысячах новых заражений SARS-Cov-2 всего за одни сутки. А от Франции, по оценке вирусолога Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann) из Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Германия отстает всего на две недели.

"Нам предстоят тяжелые, очень тяжелые месяцы", - цитируют Ангелу Меркель участники телефонного совещания, которое она проводила в воскресенье вечером с главами консервативных фракций в земельных парламентах (ландтагах).

В видеоподкасте Меркель взывает к благоразумию граждан

Вот уже который раз подряд Меркель в своем традиционном субботнем видеоподкасте обращается к жителям Германии с призывом ограничить поездки и социальные контакты. "Веление времени для всех нас - сократить контакты, встречаться с как можно меньшим числом людей", - взывала 24 октября канцлер к немцам. Эпидемиологическая ситуация, подчеркнула она, всего за неделю снова обострилась, все больше городов и районов, где число вновь инфицированных настолько высоко, что отследить цепочки заражения становится невозможным.

24 октября Ангела Меркель вновь обратилась к немцам с призывом ограничить контакты

На упомянутом телефонном совещании Меркель говорила, что ожидает дальнейшего быстрого суточного прироста числа инфицированных и считает невозможным как минимум до февраля проводить какие бы то ни было многолюдные мероприятия не только в закрытых помещениях, но и на улице.

Сама она, однако, и даже центральное правительство в полном составе никаких решений на этот счет принять не может: вопросы здравоохранения, в том числе меры по эпидемиологической защите населения, относятся к исключительной компетенции федеральных земель.

Итогами предыдущего совещания земельных премьер-министров в канцелярии канцлера (14 октября) Меркель осталась явно недовольна. Нет у нее уверенности, что и на следующем, запланированном на ближайшую среду, будут приняты решения, отвечающие серьезности ситуации. "У меня на этот счет нехорошее чувство, - поделилась она в воскресенье с консерваторами из ландтагов. - Так дальше нельзя".

Агрессивное меньшинство против всяких ограничений

До следующих парламентских выборов в Германии осталось менее года. Меркель, отработав четыре срока в должности главы правительства, вновь выставлять свою кандидатуру не будет. Поэтому она может без оглядки на рейтинг откровенно говорить с избирателями о своих тревогах и пессимистичных прогнозах.

Другим немецким политикам, в том числе потенциальным будущим кандидатам в канцлеры, приходится учитывать настроения в обществе, а настроения эти амбивалентны. По опросам, большинство жителей Германии вроде бы поддерживает действующие ограничительные меры, но только четверть опрошенных выступает за их ужесточение.

Сидячий протест противников карантинных ограничений в Берлине, 25 октября

Ни те, ни другие, однако, по понятным соображениям не выходят на улицу, чтобы заявить о своих требованиях. А выходят, как и в минувшее воскресенье в Берлине, только представители того явного меньшинства, которое считает излишними любые карантинные меры. Достается от них и немецким СМИ, которые стараются объективно информировать о ситуации с COVID-19 в ФРГ и соседних странах. В прошлые выходные в городе Минден в Северном Рейне - Вестфалии кто-то вздернул, как на виселице, на мосту через Везер манекен с табличкой "Presse" на шее.

У земельных властей нет единого подхода к пандемии

Премьер-министр этой федеральной земли Армин Лашет (Armin Laschet) - один их возможных преемников Меркель на посту канцлера. Северный Рейн - Вестфалия, наряду с Баварией, относится к числу тех субъектов германской федерации, в которых вторая волна пандемии поднялась раньше и выше, чем в некоторых других федеральных землях.

Маркус Зёдер - тоже потенциальный кандидат в преемники Ангелы Меркель

Лашет тоже встревожен ростом числа инфицированных, тоже взывает к благоразумию граждан, предлагает им две-три недели потерпеть и воздержаться от встреч с друзьями, но на более радикальные меры пока идти, судя по всему, не готов. А вот его баварский коллега Маркус Зёдер (Markus Söder), который, говорят, тоже метит в преемники Меркель, слывет "ястребом" в том, что касается карантинных мер.

Нет, например, у земельных властей единого мнения о том, как быть в условиях прогрессирующей пандемии со школами, которые также относятся к их исключительной компетенции. В половине федеральных земель как раз в этот понедельник закончились осенние каникулы. Где-то ученикам велят надевать маски только на переменах, а вот в Берлине с этого дня старшеклассники должны сидеть в защитных масках и на уроках.

Школа - рассадник коронавируса?

Тем временем в Германии спорят о том, можно ли вообще считать школы рассадниками коронавируса. Министр образования Рейнланд-Пфальца уверяет, что ни школы, ни детские сады ими не являются. А председатель Союза немецких учителей, наоборот, указывает, что влияние школ на темпы распространения коронавируса может быть большим, чем это многим представляется.

В некоторых немецких городах старшеклассников обязали и на уроках надевать защитные маски

Дело в том, что дети - особенно младшего школьного возраста - очень часто переносят инфекцию бессимптомно и даже не подозревают о том, что могли заразить родителей или любимую бабушку. Как бы то ни было, Армин Лашет намерен во что бы то ни стало избежать повторного, как весной, закрытия школ, а правящий бургомистр Берлина такой меры все-таки не исключает.

Эксперт по вопросам здравоохранения социал-демократической фракции в бундестаге, в прошлом врач Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вообще уверен, что без еще одного локдауна - пусть кратковременного и не тотального - Германии не обойтись.

"Соблюдать дистанцию и нормы гигиены, надевать маску - этого уже недостаточно, если не сократить социальные контакты, - заявил он. - Граждане должны воздержаться от встреч и торжеств в своих квартирах". По выражению Лаутербаха, пандемию еще можно взять под контроль, но "окно возможностей явно закрывается".

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