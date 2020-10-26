Меркель бьет тревогу из-за коронавируса. Услышат ли ее немцы?

Пессимистичный прогноз канцлера о темпах роста числа инфицированных в ФРГ к Рождеству сбывается раньше срока. Пока, однако, Меркель не удается убедить местные власти в необходимости более жестких мер.
Когда в конце сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) с невозмутимостью физика-теоретика подсчитала, что из-за все более быстрого удвоения числа вновь инфицированных коронавирусом к Рождеству их может стать в Германии столько, сколько уже было к тому времени во Франции - 19 200 в сутки, многие сочли, что глава правительства сильно сгущает краски.
Еще и месяца не прошло, а Германия уже вплотную приблизилась к предсказанному канцлером сценарию. Во Франции же в минувшее воскресенье, 25 октября, сообщили о 52 тысячах новых заражений SARS-Cov-2 всего за одни сутки. А от Франции, по оценке вирусолога Мелани Бринкман (Melanie Brinkmann) из Центра исследования инфекционных заболеваний имени Гельмгольца, Германия отстает всего на две недели.
"Нам предстоят тяжелые, очень тяжелые месяцы", - цитируют Ангелу Меркель участники телефонного совещания, которое она проводила в воскресенье вечером с главами консервативных фракций в земельных парламентах (ландтагах).
В видеоподкасте Меркель взывает к благоразумию граждан
Вот уже который раз подряд Меркель в своем традиционном субботнем видеоподкасте обращается к жителям Германии с призывом ограничить поездки и социальные контакты. "Веление времени для всех нас - сократить контакты, встречаться с как можно меньшим числом людей", - взывала 24 октября канцлер к немцам. Эпидемиологическая ситуация, подчеркнула она, всего за неделю снова обострилась, все больше городов и районов, где число вновь инфицированных настолько высоко, что отследить цепочки заражения становится невозможным.
На упомянутом телефонном совещании Меркель говорила, что ожидает дальнейшего быстрого суточного прироста числа инфицированных и считает невозможным как минимум до февраля проводить какие бы то ни было многолюдные мероприятия не только в закрытых помещениях, но и на улице.
Сама она, однако, и даже центральное правительство в полном составе никаких решений на этот счет принять не может: вопросы здравоохранения, в том числе меры по эпидемиологической защите населения, относятся к исключительной компетенции федеральных земель.
Итогами предыдущего совещания земельных премьер-министров в канцелярии канцлера (14 октября) Меркель осталась явно недовольна. Нет у нее уверенности, что и на следующем, запланированном на ближайшую среду, будут приняты решения, отвечающие серьезности ситуации. "У меня на этот счет нехорошее чувство, - поделилась она в воскресенье с консерваторами из ландтагов. - Так дальше нельзя".
Агрессивное меньшинство против всяких ограничений
До следующих парламентских выборов в Германии осталось менее года. Меркель, отработав четыре срока в должности главы правительства, вновь выставлять свою кандидатуру не будет. Поэтому она может без оглядки на рейтинг откровенно говорить с избирателями о своих тревогах и пессимистичных прогнозах.
Другим немецким политикам, в том числе потенциальным будущим кандидатам в канцлеры, приходится учитывать настроения в обществе, а настроения эти амбивалентны. По опросам, большинство жителей Германии вроде бы поддерживает действующие ограничительные меры, но только четверть опрошенных выступает за их ужесточение.
Ни те, ни другие, однако, по понятным соображениям не выходят на улицу, чтобы заявить о своих требованиях. А выходят, как и в минувшее воскресенье в Берлине, только представители того явного меньшинства, которое считает излишними любые карантинные меры. Достается от них и немецким СМИ, которые стараются объективно информировать о ситуации с COVID-19 в ФРГ и соседних странах. В прошлые выходные в городе Минден в Северном Рейне - Вестфалии кто-то вздернул, как на виселице, на мосту через Везер манекен с табличкой "Presse" на шее.
У земельных властей нет единого подхода к пандемии
Премьер-министр этой федеральной земли Армин Лашет (Armin Laschet) - один их возможных преемников Меркель на посту канцлера. Северный Рейн - Вестфалия, наряду с Баварией, относится к числу тех субъектов германской федерации, в которых вторая волна пандемии поднялась раньше и выше, чем в некоторых других федеральных землях.
Лашет тоже встревожен ростом числа инфицированных, тоже взывает к благоразумию граждан, предлагает им две-три недели потерпеть и воздержаться от встреч с друзьями, но на более радикальные меры пока идти, судя по всему, не готов. А вот его баварский коллега Маркус Зёдер (Markus Söder), который, говорят, тоже метит в преемники Меркель, слывет "ястребом" в том, что касается карантинных мер.
Нет, например, у земельных властей единого мнения о том, как быть в условиях прогрессирующей пандемии со школами, которые также относятся к их исключительной компетенции. В половине федеральных земель как раз в этот понедельник закончились осенние каникулы. Где-то ученикам велят надевать маски только на переменах, а вот в Берлине с этого дня старшеклассники должны сидеть в защитных масках и на уроках.
Школа - рассадник коронавируса?
Тем временем в Германии спорят о том, можно ли вообще считать школы рассадниками коронавируса. Министр образования Рейнланд-Пфальца уверяет, что ни школы, ни детские сады ими не являются. А председатель Союза немецких учителей, наоборот, указывает, что влияние школ на темпы распространения коронавируса может быть большим, чем это многим представляется.
Дело в том, что дети - особенно младшего школьного возраста - очень часто переносят инфекцию бессимптомно и даже не подозревают о том, что могли заразить родителей или любимую бабушку. Как бы то ни было, Армин Лашет намерен во что бы то ни стало избежать повторного, как весной, закрытия школ, а правящий бургомистр Берлина такой меры все-таки не исключает.
Эксперт по вопросам здравоохранения социал-демократической фракции в бундестаге, в прошлом врач Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вообще уверен, что без еще одного локдауна - пусть кратковременного и не тотального - Германии не обойтись.
"Соблюдать дистанцию и нормы гигиены, надевать маску - этого уже недостаточно, если не сократить социальные контакты, - заявил он. - Граждане должны воздержаться от встреч и торжеств в своих квартирах". По выражению Лаутербаха, пандемию еще можно взять под контроль, но "окно возможностей явно закрывается".
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