Коронавирус: британские ученые выяснили пользу витамина D для профилактики

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 50 млн человек во всем мире, свыше 1,2 млн скончались. Выздоровели около 36 млн пациентов. DW следит за событиями 9 ноября.
Страны мира противостоят второй волне распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена у 50,6 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались свыше 1,2 млн человек, выздоровели почти 36 млн пациентов. DW следит за событиями понедельника, 9 ноября (время московское).
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Британские ученые выяснили, что нехватка витамина D может стать причиной развития тяжелой формы COVID-19 в организме человека, сообщает газета Express. В результате масштабного исследования выяснилось, что в регионах, где распространен сезонный дефицит витамина D, чаще регистрируются случаи тяжелого течения инфекции. Руководитель исследовательской группы Гаррет Дэвис порекомендовал принимать витамин для профилактики заболевания.
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В Турции за сутки выявлено рекордное с апреля число новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщил глава минздрава страны Фахреттин Коджа. По его словам, положительный результат анализов за сутки зарегистрирован у 2 516 человек. Общее число летальных исходов, по данным министра, выросло на 84 до 10 887 скончавшихся.
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В Латвии с понедельника для ограничения распространения коронавирусной инфекции вводится чрезвычайное положение, сообщает агентство BNS. В частности, запрещаются все очные публичные мероприятия за исключением организуемых на открытом воздухе собраний, шествий и пикетов. На частных мероприятиях будет разрешено присутствие не более 10 человек из не более чем двух домохозяйств, за исключением похорон. Запрещены также все спортивные мероприятия за исключением спортивных соревнований для взрослых спортсменов национальных сборных, если они проводятся без зрителей. Режим ЧП будет действовать до 6 декабря.
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Количество умерших от COVID-19 в Москве увеличилось с 7289 до 7361, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Также за сутки в российской столице подтвердили 5751 новый случай заражения COVID-19, общее число инфицированных в городе составило 468 269 случаев коронавируса, вылечились от инфекции 339 913 человек (3254
за сутки).
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В Женеве 9 ноября открывается второй раунд 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ходе которой участники обсудят борьбу с пандемией и вакцинацию от коронавируса. Принять участие в мероприятии, которое продлится до 14 ноября, приглашены министры здравоохранения 194 государств - членов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в том числе России, а также представители ряда международных структур. Сессия будет проходить в формате телеконференции. Первая часть форума состоялась 18-19 мая.
Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса
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