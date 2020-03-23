 Зачем к борьбе с COVID-19 в Германии привлекают бундесвер | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 05.11.2020

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Германия

Зачем к борьбе с COVID-19 в Германии привлекают бундесвер

На сегодняшний день в борьбе с пандемией коронавируса в ФРГ задействовано около 3000 военнослужащих. Чем конкретно они занимаются и что об этом думают рядовые немцы?

Военнослужащая бундесвера отслеживает контакты заболевших коронавирусом

Военнослужащая бундесвера отслеживает контакты заболевших коронавирусом

Если властям какого-либо из немецких городов не хватает людей для проведения тестов на COVID-19 и отслеживания цепочек заражения, то им на помощь готовы прийти военные. Для этого городской администрации необходимо лишь заполнить простой формуляр на сайте бундесвера, указав, какая именно помощь им требуется и как долго ее нужно будет оказывать.

К борьбе с COVID-19 готовы 15 000 немецких военных

Таким предложением уже воспользовались несколько сотен муниципалитетов и госучреждений ФРГ. По данным Минобороны Германии, с начала пандемии в бундесвер было подано около 1300 заявок, 900 из которых были удовлетворены. В данный момент в борьбе с коронавирусом по всей стране задействовано около трех тысяч военных. В бундесвере подтвердили, что располагают для этого необходимыми ресурсами: в целом численность контингента, носящего название "Помощь в борьбе с коронавирусом", достигает 15 тысяч человек.

Солдаты бундесвера тестируют на коронавирус жителей округа Гютерсло, июнь 2020 года

Солдаты бундесвера тестируют на коронавирус жителей округа Гютерсло, июнь 2020 года

Подавляющее большинство задач, которые берут на себя военные, носят административный характер и требуют либо минимальной дополнительной подготовки, либо навыков, которые солдаты уже имеют.

К примеру, военные медики консультируют пассажиров и проводят тесты на COVID-19 в аэропортах. Солдаты бундесвера также отслеживают цепочки заражения: это занимает очень много времени, однако требует лишь небольшой предварительной подготовки.

Военные в гражданской одежде

Сотрудничество городских администраций с военными, впрочем, не всегда протекает гладко. Во-первых, в Основном законе ФРГ четко прописаны границы полномочий бундесвера, а именно - что военные вправе и чего не вправе делать внутри страны.

Полицейские в Кельне

Военные не имеют права помогать полиции даже в случае стихийного бедствия

Даже в случае стихийного бедствия - к примеру, пандемии, - военные не имеют права брать на себя обязанности по обеспечению общественной безопасности (или даже просто помогать полиции). Ряд заявок от муниципалитетов, поступивших в бундесвер за последние несколько месяцев, были отклонены именно по этой причине.

Эти ограничения обусловлены историей Германии и являются частью политического самосознания страны. Несмотря на глобальный кризис в области здравоохранения, многие немцы болезненно относятся к тому, что военные берут на себя гражданские обязанности. К примеру, представители администрации берлинского района Митте от Левой партии возражали против того, чтобы солдаты приходили на работу в военной форме. По их мнению, это пришлось бы не по душе рядовым гражданам. Военные выполнили их просьбу и теперь носят гражданскую одежду, когда работают в администрации.

Партии левого толка против привлечения военных

Другая проблема для муниципалитетов заключается в том, что военные готовы им помогать не бесплатно. К примеру, власти Берлина уже заплатили за услуги бундесвера 2,5 млн евро.

Санитары бундесвера демонстрируют свои медицинские навыки министру обороны ФРГ

Немецкие политики левого толка не торопятся обращаться за помощью в бундесвер

Этот факт стал причиной политического скандала, разразившегося в других районах немецкой столицы. Представители Левой партии и "зеленых" в администрации района Фридрихсхайн-Кройцберг неоднократно отвергали предложение консерваторов привлечь к борьбе с коронавирусом бундесвер. Такое упрямство, однако, вызвало гнев в немецкой прессе правого толка, а также раздражение в правительстве Германии. К примеру, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обвинил этот район Берлина в принятии "идеологического" решения в ущерб здоровью граждан.

Бундесвер как последний вариант

В ответ на критику в администрации Фридрихсхайна-Кройцберга заявили, что просто решили направить средства на то, чтобы привлечь к отслеживанию контактов заболевших еще большее число гражданских лиц. Районные власти заверяли, что такой подход оказался ничуть не менее эффективным, чем привлечение военнослужащих бундесвера. А кроме того, это открывает, мол, возможности трудоустройства жителям города, потерявшим работу во время пандемии.

"Мы никогда не говорили, что категорически отказываемся от помощи бундесвера", - пояснял представитель партии "зеленых" Юлиан Шварц (Julian Schwarzе). "Мы говорили о том, что бундесвер может стать последним вариантом, однако до тех пор мы должны попытаться сделать все возможное для того, чтобы обеспечить органы здравоохранения достаточным количеством штатских сотрудников".

Впрочем, Фридрихсхайн-Кройцберг в итоге все же был вынужден обратиться за помощью к военным. В среду, 4 ноября, к работе в округе приступила команда из четырех военных медиков: они будут проводить тесты на коронавирус.

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    Автор: Максим Нелюбин


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