Зачем к борьбе с COVID-19 в Германии привлекают бундесвер

Если властям какого-либо из немецких городов не хватает людей для проведения тестов на COVID-19 и отслеживания цепочек заражения, то им на помощь готовы прийти военные. Для этого городской администрации необходимо лишь заполнить простой формуляр на сайте бундесвера, указав, какая именно помощь им требуется и как долго ее нужно будет оказывать.

К борьбе с COVID-19 готовы 15 000 немецких военных

Таким предложением уже воспользовались несколько сотен муниципалитетов и госучреждений ФРГ. По данным Минобороны Германии, с начала пандемии в бундесвер было подано около 1300 заявок, 900 из которых были удовлетворены. В данный момент в борьбе с коронавирусом по всей стране задействовано около трех тысяч военных. В бундесвере подтвердили, что располагают для этого необходимыми ресурсами: в целом численность контингента, носящего название "Помощь в борьбе с коронавирусом", достигает 15 тысяч человек.

Солдаты бундесвера тестируют на коронавирус жителей округа Гютерсло, июнь 2020 года

Подавляющее большинство задач, которые берут на себя военные, носят административный характер и требуют либо минимальной дополнительной подготовки, либо навыков, которые солдаты уже имеют.

К примеру, военные медики консультируют пассажиров и проводят тесты на COVID-19 в аэропортах. Солдаты бундесвера также отслеживают цепочки заражения: это занимает очень много времени, однако требует лишь небольшой предварительной подготовки.

Военные в гражданской одежде

Сотрудничество городских администраций с военными, впрочем, не всегда протекает гладко. Во-первых, в Основном законе ФРГ четко прописаны границы полномочий бундесвера, а именно - что военные вправе и чего не вправе делать внутри страны.

Военные не имеют права помогать полиции даже в случае стихийного бедствия

Даже в случае стихийного бедствия - к примеру, пандемии, - военные не имеют права брать на себя обязанности по обеспечению общественной безопасности (или даже просто помогать полиции). Ряд заявок от муниципалитетов, поступивших в бундесвер за последние несколько месяцев, были отклонены именно по этой причине.

Эти ограничения обусловлены историей Германии и являются частью политического самосознания страны. Несмотря на глобальный кризис в области здравоохранения, многие немцы болезненно относятся к тому, что военные берут на себя гражданские обязанности. К примеру, представители администрации берлинского района Митте от Левой партии возражали против того, чтобы солдаты приходили на работу в военной форме. По их мнению, это пришлось бы не по душе рядовым гражданам. Военные выполнили их просьбу и теперь носят гражданскую одежду, когда работают в администрации.

Партии левого толка против привлечения военных

Другая проблема для муниципалитетов заключается в том, что военные готовы им помогать не бесплатно. К примеру, власти Берлина уже заплатили за услуги бундесвера 2,5 млн евро.

Немецкие политики левого толка не торопятся обращаться за помощью в бундесвер

Этот факт стал причиной политического скандала, разразившегося в других районах немецкой столицы. Представители Левой партии и "зеленых" в администрации района Фридрихсхайн-Кройцберг неоднократно отвергали предложение консерваторов привлечь к борьбе с коронавирусом бундесвер. Такое упрямство, однако, вызвало гнев в немецкой прессе правого толка, а также раздражение в правительстве Германии. К примеру, министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) обвинил этот район Берлина в принятии "идеологического" решения в ущерб здоровью граждан.

Бундесвер как последний вариант

В ответ на критику в администрации Фридрихсхайна-Кройцберга заявили, что просто решили направить средства на то, чтобы привлечь к отслеживанию контактов заболевших еще большее число гражданских лиц. Районные власти заверяли, что такой подход оказался ничуть не менее эффективным, чем привлечение военнослужащих бундесвера. А кроме того, это открывает, мол, возможности трудоустройства жителям города, потерявшим работу во время пандемии.

"Мы никогда не говорили, что категорически отказываемся от помощи бундесвера", - пояснял представитель партии "зеленых" Юлиан Шварц (Julian Schwarzе). "Мы говорили о том, что бундесвер может стать последним вариантом, однако до тех пор мы должны попытаться сделать все возможное для того, чтобы обеспечить органы здравоохранения достаточным количеством штатских сотрудников".

Впрочем, Фридрихсхайн-Кройцберг в итоге все же был вынужден обратиться за помощью к военным. В среду, 4 ноября, к работе в округе приступила команда из четырех военных медиков: они будут проводить тесты на коронавирус.

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