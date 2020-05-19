 Коронавирус и концерты: что узнали немецкие ученые о рисках заражения | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 04.11.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирус и концерты: что узнали немецкие ученые о рисках заражения

В Лейпциге три месяца назад устроили концерт-эксперимент, чтобы больше узнать о распространении коронавируса на массовых мероприятиях и снизить риск заражения. Сейчас стали доступны результаты.

На тестовом концерте маски FFP2 были обязательным условием для всех

На тестовом концерте маски FFP2 были обязательным условием для всех

Тестовый концерт из трех частей - три сценария научного эксперимента. Создавая разные условия для публики, ученые из Галле-Виттенбергского университета хотели выяснить риски заражения коронавирусом на массовом мероприятии в закрытом помещении. Выйти на сцену в научных интересах согласился немецкий поп-певец Тим Бендцко (Tim Bendzko). На концерт, который прошел в августе, собрались около 1200 добровольцев. Все зрители заранее сдали тест на СOVID-19 и во время концерта были в защитных масках класса FFP2. Результаты исследования опубликовали совсем недавно, когда в Германии из-за роста числа заражений был объявлен мягкий локдаун и культурные мероприятия отменили по всей стране. "Лучшей драматургии и не придумаешь", - пошутил на пресс-конференции профессор Михаэль Гекле (Michael Gekle), декан медицинского факультета университета в Галле. По его словам, исследование вызвало в разных странах большой резонанс.

Концерт с минимальным риском

В рамках проекта RESTART-19 каждому зрителю надели специальный датчик, с помощью которого можно было отслеживать его передвижения и пути аэрозолей - мелких частиц, которые попадают при дыхании в воздух и могут содержать вирус, а также дистанцию между зрителями c точностью до нескольких сантиметров. Зрители, участвовавшие в первой части эксперимента, были рассажены близко друг к другу, как до пандемии. Никаких ограничений кроме масок не было. Две другие группы зрителей сидели на расстоянии, сначала меньшем, затем большем друг от друга. С помощью компьютерной симуляции ученые воссоздали систему подачи воздуха в помещение арены и смоделировали распространение коронавируса при различных вариантах вентиляции. Также были испробованы разные концепции организации входа и выхода зрителей, в частности, на третьем концерте входов было в четыре раза больше, чем на первом. 

Немецкий поп-певец Тим Бендцко

Немецкий поп-певец Тим Бендцко на концерте-эксперименте в Лейпциге

Общий вывод ученых: массовые мероприятия, проводимые при соблюдении мер гигиены и хорошей вентиляции, почти не оказывают влияния на общий рост числа инфекций. Если такие мероприятия посещали бы 100 тысяч человек в месяц, то на них, в зависимости от строгости санитарных мер, заразилось бы 0,4-2,3 процента зрителей. В худшем случае, то есть при отсутствии масок, социальной дистанции и плохой вентиляции, число инфицированных может достичь 23 процентов. 

Сидячие места и хорошая вентиляция

На основании результатов исследования руководитель отделения инфектологии университетской клиники Галле Штефан Мориц (Stefan Moritz) озвучил ряд рекомендаций по проведению безопасных концертов и других массовых мероприятий на закрытой арене в условиях пандемии. Ученые не советуют собирать полные залы: число зрителей лучше ограничивать в зависимости от актуальных данных по числу инфекций. Кроме того, безопаснее проводить концерты с сидячими местами вместо стоячих - так проще зафиксировать дистанцию между зрителями. Третья рекомендация: лучше увеличить количество входов, поскольку прежде всего во время ожидания в очереди контакты более длительные и тесные, что способствует распространению коронавируса.

Руководитель исследования Мориц отмечает важность ношения масок на протяжении всего мероприятия. В ходе опроса участников проекта выяснилось, что абсолютное большинство готово их носить, хотя предпочтение отдавалось обычным тканевым маскам. И такие маски из ткани, по мнению ученых, были бы достаточными - главное, чтобы еда и напитки были разрешены только на сидячих местах. Важно также, чтобы были сотрудники, которые следили бы за соблюдением правил гигиены. Особое значение для предотвращения роста заболеваемости имеет применение системы воздухоснабжения, соответствующей современным стандартам.

Немецкий Институт Роберта Коха рассчитывает на вакцинацию всего населения в Германии лишь к 2022 году. По мнению ученых из Галле, отказ от культурных мероприятий - не решение проблемы. Концерт при соблюдении правил гигиены безопаснее, чем свадьба с большим количеством гостей, уверены они. Поэтому руководитель исследования профессор Мориц призывает при всей сложности актуальной ситуации адекватно использовать новые данные. При этом ученые не исключают, что на большом футбольном матче и любом другом крупном мероприятии ситуация может отличаться от той, которую они смоделировали. Все-таки это был только эксперимент, а его участники строго придерживались всех правил.

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    Автор: Максим Нелюбин


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