Новый локдаун: выживут ли немецкие музеи?

Отделанная шелком обувь, костюмы для оперных постановок, мантии, надгробные покрывала, - 120 уникальных предметов одежды и обуви, выполненных руками китайских мастеров, представлены на выставке китайского текстиля "Drachen aus goldenen Fäden" ("Драконы из золотых нитей"), которую многие очень ждали и подготовка которой заняла почти год. Впечатляющая экспозиция торжественно открылась 1 ноября, чтобы... уже на следующий день снова закрыться. Виной всему, как нетрудно догадаться, стал введенный в Германии со 2 ноября мягкий локдаун, который объявлен пока до конца месяца. Вот такое испытание пришлось выдержать не только Немецкому музею текстиля в Крефельде, но и всем другим, кто закрыл свои двери для посетителей на второй локдаун.

Эккарт Кёне

Президент Немецкого союза музеев (Deutscher Museumsbund), ученый-археолог Эккарт Кёне (Eckart Köhne) бьет тревогу. Он опасается, что из-за пандемии коронавируса немало музеев вынуждены будут не только пойти на всевозможные сокращения, но и вообще закрыться. Об этом, а также о том, где искать выход из сложившейся в музейной сфере Германии ситуации, он рассказал в интервью DW.

DW: Действительно ли закрытие музеев - оправданный и необходимый шаг?

Эккарт Кёне: Ну, для начала - это политическое решение. То, что здоровье людей имеет наивысший приоритет, я, разумеется, могу понять. В то же время я не знаю ни одного случая заражения коронавирусом в музеях. Музей не является местом повышенного риска. Но: решение о предстоящих ограничительных мерах в сфере культуры были приняты демократическим путем. И их цель должна заключаться в том, чтобы число новых случаев заражения начало сокращаться.

- Что, по вашему мнению, ожидает музеи в ближайшее время?

- Я думаю, двери музеев будут закрыты на протяжении четырех недель. Сначала нам нужно подождать и посмотреть, как федеральные земли будут выполнять принятые предписания. Но мы полагаем, что это ударит и по музеям. Не обойдется без болезненных сокращений - будь то количество выставок или численность сотрудников. А это означает потери: сокращение доходов и зарплат затронет нас всех, но особенно - частные или общественные музеи, существование которых зависит от их доходов. Вызывает сожаление и то, что многим людям придется обходиться без музеев как общественного пространства. При этом возникает вопрос: а удастся ли через четыре месяца переломить волну пандемии? Надеемся, что принятые меры - включая закрытие музеев - сработают.

- Вы сами возглавляете Музей земли Баден. Это государственное учреждение культуры. Чем может обернуться локдаун для таких музеев, как ваш?

- Нам придется снова частично освободить от работы смотрителей - при сохранении их зарплаты. То же самое касается коллег, у которых временные трудовые договоры - для работы над нашей тематической выставке "Разбойник Хотценплот". Когда мы сновам откроемся, конечно, они будут нам обязательно нужны. Нам придется также обновить нашу концепцию безопасности. Мы думаем, что в конце года в бюджете нас ожидает серьезный минус.

- А что вы скажете политикам?

- Как президент Немецкого союза музеев я должен предупредить о долгосрочных последствиях этого кризиса. Пока не хочется даже предполагать, что мы станем свидетелями массового исчезновения музеев. Но у многих музеев нет никакой финансовой подушки. И если местные власти поставят сейчас вопрос о сокращении своих - добровольных - расходов на культуру, то такая экономия средств будет ошибкой! Потому что после кризиса разгорится дискуссия о том, как вернуть жизнь в города. И ключевое слово тут - культура! Так что инвестировать в культуру надо обязательно!

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