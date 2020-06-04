 Впервые в Европе: живой концерт на большой арене во время пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.08.2020

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Культура и стиль жизни

Впервые в Европе: живой концерт на большой арене во время пандемии

В пандемию массовые мероприятия проводить нельзя, но в немецком Кельне придумали, как безопасно организовать концерты на закрытой арене. На одном из них побывал корреспондент DW.

Lanxess Arena в Кельне

Рэпер Mo-Torres из Кельна не скрывает своего желания поскорее попасть на сцену. Сегодня его первый большой концерт с начала пандемии коронавируса. Тогда, в начале марта, из-за растущего числа заражений в Германии запретили все массовые мероприятия. Это больно ударило по концертной индустрии и вынудило музыкантов искать новые пути самореализации.

Концерты онлайн и на парковке

Оказавшись запертым в своей студии, Мориц Хельф (Moritz Helf), так на самом деле зовут рэпера, начал стримить - транслировать свои выступления онлайн. Но с концертом вживую это не сравнить. "Нужно было самому себя "заводить", представлять, что там, по другую сторону экрана люди слушают твою музыку... Создавать самому себе концертное ощущение нереально сложно, - говорит он. - Толпа раскачивает меня, а я раскачиваю толпу".

Концерт рэпера Mo-Torres в Кельне

Рэпер Mo-Torres рад вернуться на сцену

Когда ограничения стали потихоньку снимать, Мориц смог выступить несколько раз на так называемом drive-in концерте. Встретиться лицом к лицу со своими фанатами, даже если они сидят за стеклом в автомобилях, - уже это было для Морица праздником. "Я заметил, что люди действительно соскучились по концертам", - отмечает он.

Мориц использовал время в студии с пользой и записал несколько новых треков. "Если сейчас нагрянет вторая волна коронавируса, то в следующем году я, может, выпущу два, а то и три новых альбома, - рассуждает музыкант. - Конечно, для моих фанатов это будет круто, но выступать перед толпой и получать обратную связь от них - это то, для чего я делаю музыку".

Арена без концертов

Пока мы общаемся с Морицом в гримерке, перед Lanxess Arenа в Кельне уже выстраивается очередь, а точнее пять очередей. Для минимизации контактов организованы пять отдельных входов на арену. Люди стоят друг от друга на расстоянии и в масках, на входе дезинфицируют руки. Девушка в футболке с надписью Staff за стойкой с защитным стеклом сканирует билеты.

Концерт рэпера Mo-Torres в Кельне

Защитные маски - одна из мер предосторожности

С введением локдауна все мероприятия на арене отменились в один день, вспоминает организатор Том Фасхауэр (Tom Fasshauer). Какое-то время сложно было представить, когда и в каком формате можно будет снова проводить концерты. Арена стояла пустая.

Идея, как все-таки организовать массовые мероприятия, пришла к Тому после увиденного им репортажа об автокинотеатре. Дальше были сложные переговоры с местными властями и экспертами в области здравоохранения - и уже в конце июня на Lanxess Arena снова зазвучала музыка.

Дистанция, маски, кубы и селфи на расстоянии

Главное, что бросается в глаза, при заходе на арену, - это установленные на танцполе "кубы" из органического стекла. С виду они напоминают аквариумы, открытые сверху и с той стороны, которая обращена к сцене. В каждом таком кубе помещаются до восьми человек. Расстояние между ними, а также между группами людей, которые сидят выше, на ярусах, как минимум полтора метра.

От входа в зал и до своего места зрители обязаны носить защитные маски. Добравшись до своего места, маску можно, наконец, снять, а с началом выступления даже на минуту забыть о коронавирусе, танцуя и подпевая любимому исполнителю. "А сейчас время подвигаться", - кричит со сцены Mo-Torres. Но призывает своих фанатов не нарушать установленную дистанцию: "Когда-нибудь этот страшный вирус пройдет, но пока еще не время".

Концерт рэпера Mo-Torres в Кельне

Обычно после концерта рэпер фотографируется со своими фанатами. Сейчас это невозможно, поэтому Мориц предложил всем сделать концертные селфи со своих мест, а сам позировал со сцены.

Фанаты не боятся заразиться

Заразиться пришедшие сегодня на концерт зрители не боятся. "Здесь мы ощущаем себя в полной безопасности, - рассказала DW одна женщина на входе. - Мы ходим только на такие мероприятия, где соблюдается необходимая дистанция. На массовые акции, где этого нет, мы не пойдем". "Если соблюдать все меры предосторожности, то все будет хорошо", - вторит ей мужчина в очереди.

Для многих здесь - это первый поход на закрытую концертную площадку с начала пандемии. Одна девушка рассказала, что раньше часто была на Lanxess Arena, так как здесь работают ее друзья: "Не быть здесь целых полгода…  Это было довольно странно".

Все они соглашаются, что без живой музыки во время пандемии им было тоскливо. "Живая музыка - это что-то особенное, отличное от музыки в интернете или на диске. Я очень ждал этого концерта", - сказал один молодой человек.

Единственный проект в Европе

Lanxess Arena в Кельне - одна из самых больших спортивных и концертных площадок в Европе. Здесь выступали Metallica, Deep Purple, Элтон Джон, а также проходил чемпионат мира по хоккею в 2017 году. Из-за введенных мер безопасности вместо 20 тысяч арена сейчас может вместить максимум 2400 зрителей. Зарабатывать на этом у организаторов пока не получается, но они надеются, что в итоге хотя бы "выйдут в ноль", рассказывает Том Фасхауэр.

Организатор концертов Том Фасхауэр

Организатор концертов Том Фасхауэр

"Мы придумали этот концепт, чтобы самим не сидеть сложа руки, а музыкантам дать возможность вернуться на сцену. Это единственный такой проект в Европе, так что мы здесь создаем прецедент и даже немного гордимся этим", - сказал он DW.

Морицу новый формат проведения концертов понравился. "Конечно, видно, что они все сидят на расстоянии друг от друга. Но атмосферу это никак не испортило", - рассказал он DW сразу после концерта. - Вместо 18000 была всего одна тысяча человек, но эта тысяча отлично провела время, я надеюсь. Ощущение было супер".

Не все исполнители приветствовали новые правила, рассказывает Том Фасхауэр. Многие все еще ждут, когда смогут собрать полный зал. А пока другие концертные площадки в Германии уже заинтересовались этим концептом. Так что, возможно, скоро концерты с такими аквариумами будут проходить и в других городах.

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