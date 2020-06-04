Впервые в Европе: живой концерт на большой арене во время пандемии

Рэпер Mo-Torres из Кельна не скрывает своего желания поскорее попасть на сцену. Сегодня его первый большой концерт с начала пандемии коронавируса. Тогда, в начале марта, из-за растущего числа заражений в Германии запретили все массовые мероприятия. Это больно ударило по концертной индустрии и вынудило музыкантов искать новые пути самореализации.

Концерты онлайн и на парковке

Оказавшись запертым в своей студии, Мориц Хельф (Moritz Helf), так на самом деле зовут рэпера, начал стримить - транслировать свои выступления онлайн. Но с концертом вживую это не сравнить. "Нужно было самому себя "заводить", представлять, что там, по другую сторону экрана люди слушают твою музыку... Создавать самому себе концертное ощущение нереально сложно, - говорит он. - Толпа раскачивает меня, а я раскачиваю толпу".

Рэпер Mo-Torres рад вернуться на сцену

Когда ограничения стали потихоньку снимать, Мориц смог выступить несколько раз на так называемом drive-in концерте. Встретиться лицом к лицу со своими фанатами, даже если они сидят за стеклом в автомобилях, - уже это было для Морица праздником. "Я заметил, что люди действительно соскучились по концертам", - отмечает он.

Мориц использовал время в студии с пользой и записал несколько новых треков. "Если сейчас нагрянет вторая волна коронавируса, то в следующем году я, может, выпущу два, а то и три новых альбома, - рассуждает музыкант. - Конечно, для моих фанатов это будет круто, но выступать перед толпой и получать обратную связь от них - это то, для чего я делаю музыку".

Арена без концертов

Пока мы общаемся с Морицом в гримерке, перед Lanxess Arenа в Кельне уже выстраивается очередь, а точнее пять очередей. Для минимизации контактов организованы пять отдельных входов на арену. Люди стоят друг от друга на расстоянии и в масках, на входе дезинфицируют руки. Девушка в футболке с надписью Staff за стойкой с защитным стеклом сканирует билеты.

Защитные маски - одна из мер предосторожности

С введением локдауна все мероприятия на арене отменились в один день, вспоминает организатор Том Фасхауэр (Tom Fasshauer). Какое-то время сложно было представить, когда и в каком формате можно будет снова проводить концерты. Арена стояла пустая.

Идея, как все-таки организовать массовые мероприятия, пришла к Тому после увиденного им репортажа об автокинотеатре. Дальше были сложные переговоры с местными властями и экспертами в области здравоохранения - и уже в конце июня на Lanxess Arena снова зазвучала музыка.

Дистанция, маски, кубы и селфи на расстоянии

Главное, что бросается в глаза, при заходе на арену, - это установленные на танцполе "кубы" из органического стекла. С виду они напоминают аквариумы, открытые сверху и с той стороны, которая обращена к сцене. В каждом таком кубе помещаются до восьми человек. Расстояние между ними, а также между группами людей, которые сидят выше, на ярусах, как минимум полтора метра.

От входа в зал и до своего места зрители обязаны носить защитные маски. Добравшись до своего места, маску можно, наконец, снять, а с началом выступления даже на минуту забыть о коронавирусе, танцуя и подпевая любимому исполнителю. "А сейчас время подвигаться", - кричит со сцены Mo-Torres. Но призывает своих фанатов не нарушать установленную дистанцию: "Когда-нибудь этот страшный вирус пройдет, но пока еще не время".

Обычно после концерта рэпер фотографируется со своими фанатами. Сейчас это невозможно, поэтому Мориц предложил всем сделать концертные селфи со своих мест, а сам позировал со сцены.

Фанаты не боятся заразиться

Заразиться пришедшие сегодня на концерт зрители не боятся. "Здесь мы ощущаем себя в полной безопасности, - рассказала DW одна женщина на входе. - Мы ходим только на такие мероприятия, где соблюдается необходимая дистанция. На массовые акции, где этого нет, мы не пойдем". "Если соблюдать все меры предосторожности, то все будет хорошо", - вторит ей мужчина в очереди.

Для многих здесь - это первый поход на закрытую концертную площадку с начала пандемии. Одна девушка рассказала, что раньше часто была на Lanxess Arena, так как здесь работают ее друзья: "Не быть здесь целых полгода… Это было довольно странно".

Все они соглашаются, что без живой музыки во время пандемии им было тоскливо. "Живая музыка - это что-то особенное, отличное от музыки в интернете или на диске. Я очень ждал этого концерта", - сказал один молодой человек.

Единственный проект в Европе

Lanxess Arena в Кельне - одна из самых больших спортивных и концертных площадок в Европе. Здесь выступали Metallica, Deep Purple, Элтон Джон, а также проходил чемпионат мира по хоккею в 2017 году. Из-за введенных мер безопасности вместо 20 тысяч арена сейчас может вместить максимум 2400 зрителей. Зарабатывать на этом у организаторов пока не получается, но они надеются, что в итоге хотя бы "выйдут в ноль", рассказывает Том Фасхауэр.

Организатор концертов Том Фасхауэр

"Мы придумали этот концепт, чтобы самим не сидеть сложа руки, а музыкантам дать возможность вернуться на сцену. Это единственный такой проект в Европе, так что мы здесь создаем прецедент и даже немного гордимся этим", - сказал он DW.

Морицу новый формат проведения концертов понравился. "Конечно, видно, что они все сидят на расстоянии друг от друга. Но атмосферу это никак не испортило", - рассказал он DW сразу после концерта. - Вместо 18000 была всего одна тысяча человек, но эта тысяча отлично провела время, я надеюсь. Ощущение было супер".

Не все исполнители приветствовали новые правила, рассказывает Том Фасхауэр. Многие все еще ждут, когда смогут собрать полный зал. А пока другие концертные площадки в Германии уже заинтересовались этим концептом. Так что, возможно, скоро концерты с такими аквариумами будут проходить и в других городах.

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