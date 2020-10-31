В США, Германии и Украине зафиксированы новые пики заражений SARS-CoV-2

Коронавирус SARS-CoV-2 в США за минувшие сутки выявлен еще у 102 831 человека, сообщил Университет Джонса Хопкинса в четверг, 5 ноября. Это максимальный прирост новых заражений с момента проникновения возбудителя заболевания COVID-19 в страну. Кроме того, подтверждено еще 1097 детальных исходов среди больных.

Общее число инфицированных в разгар борьбы за пост президента преодолело порог в 9,4 млн человек, почти 234 тысячи пациентов с COVID-19 скончались, а 3,7 млн выздоровели, подсчитал Университет Джонса Хопкинса. В стране пора развить стратегию тестирования, чтобы лучше справляться с распространением инфекции бессимптомными носителями, считает вирусолог и глава Центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд.

Германия: максимальный прирост инфекций и снижение индекса репродукции вируса

Прирост заражений стал наивысшим и в Германии, где за истекшие сутки было выявлено 19 990 новых случаев, сообщает Институт имени Роберта Коха (RKI). Общее количество инфицированных достигло 597 583, возбудитель COVID-19 с появления в ФРГ унес жизни 10 930 человек (суточный прирост 118), около 392 000 больных выздоровели. В то же время индекс репродукции коронавируса (R) в Германии в настоящее время составляет 0,81, уменьшившись по сравнению с предыдущим днем (0,94). Это означает, что 100 инфицированных заражают 81 здорового человека.

Данные по России и Украине

В России инфекция обнаружена еще у 19 404 человек, всего в стране выявлено 1 712 858 заболевших, сообщил оперативный штаб. По его сведениям, с начала ведения статистики 29 509 пациентов умерли, 1,27 млн выздоровели.

В Украине по состоянию на 5 ноября вирус подтвержден у 430 467 человек (суточный прирост 9850 стал максимальным с начала наблюдений). Из всех инфицированных 7924 скончались, 184 782 выздоровели. Больше всего пациентов с COVID-19 - в Киеве (41 373), Харьковской области (40 330) и Львовской области (32 069), меньше всего в Кировоградской области (2813), отметило украинское министерство здравоохранения.

Новый коронавирус с начала пандемии обнаружен более чем у 48 млн жителей планеты, свыше 1,2 млн больных с SARS-CoV-2 умерли, а порядка 35 млн выздоровели, указывает международная группа волонтеров Worldometer. Все больше государств вновь усиливают меры по борьбе с распространением инфекции. Медицинские учреждения и фармацевтические компании во многих странах работают над созданием вакцины против вируса.

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