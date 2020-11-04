В США считают голоса: Трамп лидирует в Северной Каролине

В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов Палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава Белого дома - республиканец Дональд Трамп - и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден. DW следит за развитием событий 5 ноября (время мск).

* Карта подсчета голосов предоставлена информационным агентством AP.

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По данным компании Edison Research, в одном из ключевых штатов - в Северной Каролине - после обработки 95 процентов избирательных бюллетеней лидирует Дональд Трамп - 50,1 процента, у Байдена - 48,7 процента голосов.

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Заявление Трампа о том, что он победил на выборах, не имеет юридической силы, сказал в интервью DW Майкл Морли, профессор права Флоридского университета. "Кандидат не может просто объявить о своей победе, верно? Кто выиграл, а кто - нет, объявляют сотрудники избирательных комиссий. А во многих штатах еще даже не учтены все поданные голоса", - подчеркнул Морли.

Профессор скептически отозвался о попытках штаба Трампа прекратить подсчет голосов в некоторых штатах. "Вы не можете просто обратиться в суд и заставить избирательные комиссии перестать подсчитывать голоса. Вы должны быть в состоянии указать на некое нарушение, некую проблему", - отметил Майкл Морли.

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Джо Байден заявил, что "становится ясно", что он побеждает в достаточном количестве штатов, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в президентской гонке. "Я не собираюсь объявлять, что мы победили, но я собираюсь доложить, что мы верим, что окажемся победителями, когда подсчет будет окончен", - подчеркнул Байден.

Джо Байден обещает вернуть Америку в Парижское соглашение по климату

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Джо Байден пообещал, что в случае его победы США вернется в Парижское соглашение по климату. "Сегодня администрация Трампа официально вышла изПарижского соглашения. А ровно через 77 дней администрация Байдена вновь присоединится к нему", - написал кандидат от демократов на своей странице в Twitter.

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Руководитель избирательного округа Фултон в штате Джорджия, который агентства называют "главным полем битвы", Ричард Бэррон заявил, что все голоса избирателей в округе будут подсчитаны к концу ночи. "Мы будем здесь столько, сколько потребуется", - сказал Бэррон во время брифинга, который транслировался по телевидению. Между тем после подсчета 97 процентов голосов у Трампа в Джорджии - 50 процентов, у Байдена - 48,8 процента голосов избирателей. В случае победы актив действующего президента пополнится еще 16 голосами выборщиков.

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Дональд Трамп

Штаб Дональда Трампа подал иск с требованием приостановить подсчет голосов в штате Джорджия. Как сообщает агентство AP, сотрудники штаба требуют обеспечить более широкий доступ наблюдателей от Республиканской партии к местам обработки избирательных бюллетеней.

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Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) не нашло доказательств иностранного вмешательства в президентские выборы 2020 года. "Важно отметить, что после того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-либо иностранный противник был способен помешать американцам голосовать либо изменить результаты голосования", - говорится в заявлении директора Агентства Кристофера Кребса, размещенном на сайте CISA.

Twitter вновь отметил твит Трампа как недостоверный

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Дональд Трамп заявил, что в четырех штатах - Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и Мичигане - на самом деле выиграл именно он, причем с большим отрывом. В своем микроблоге Twitter Трамп написал, что "большое количество" избирательных бюллетеней было тайно выброшено. Администраторы платформы микроблога тут же снабдили твит Трампа пометкой о "введении в заблуждение".

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По данным телеканала Fox News и агентства AP, в пользу Байдена отдали голоса уже 264 члена коллегии выборщиков, то есть для победы ему недостает лишь 6 голосов. В то же время, по информации социологической службы компании Edison Research, сотрудничающей с конкурентами Fox News - телекомпаниями ABC, CBS, CNN и NBC, - у Байдена пока 243 голоса выборщиков. Оба источника, однако, едины в оценке результата Трампа - 214 голосов.

Инфографика: система выборов в Соединенных Штатах Америки

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Джо Байден

Байден получил рекордное количество голосов избирателей. Кандидат от демократов побил предыдущий рекорд, поставленный в 2008 году Бараком Обамой. Тогда за него проголосовало около 69,5 млн американцев, а за бывшего вице-президента Обамы отдали свои голоса более 70 млн избирателей.

Согласно предварительным подсчетам, Трампа поддержали примерно на три млн избирателей меньше, чем Байдена. Впрочем, абсолютное количество голосов не является решающим для выборов президента в США.

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Дональд Трамп заявил, что считает себя победителем в штате Мичиган. Кроме того, избирательный штаб Трампа подал иск в суд о приостановке подсчета голосов в Мичигане.

СМИ: Джо Байден одержал победу в штате Мичиган

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Джо Байден побеждает в "колеблющемся" штате Мичиган. По прогнозам телеканалов CNN и NBC News, соперник Дональда Трампа получает там 16 голосов выборщиков. Ранее американские СМИ сообщили о его победе в другом "колеблющемся" штате - Висконсине.

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Кандидат от Демократической партии Джо Байден считает, что побеждает уже в достаточном количестве штатов, чтобы набрать необходимые для победы 270 голосов членов коллегии выборщиков. "После долгой ночи подсчетов стало ясно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в выборах, - заявил Байден, выступая в Делавэре. - На основе имеющихся данных мы думаем, что станем победителями".

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