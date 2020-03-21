Взлет цен на золото: стратегия Путина сработала, считают в Германии

Если бы Владимир Путин возглавлял инвестиционный фонд, он был бы сейчас героем среди биржевиков, ведь каждый из них мечтает предугадать тренд. Президенту России это удалось. Он сделал ставку на золото, а оно оказалось в год пандемии коронавируса и глобальной рецессии одним из самых прибыльных активов. Его цена с января по август взлетела примерно с 1500 до 2000 долларов за унцию, достигнув исторического максимума.

Геополитическая задача: снизить зависимость от доллара США

Однако ставку на золото Владимир Путин сделал не год, не два, а примерно полтора десятилетия назад. С тех пор Центральный банк России методично следовал его стратегической установке, скупая благородный металл при любых котировках. А они за это время сильно колебались. В 2007 году цены были на уровне примерно 700 долларов, в 2011-м подскочили до 1900, в 2015-м рухнули почти до 1000 долларов.

Владимир Путин дал ЦБ РФ стратегическую установку: покупать золото и продавать доллары

Именно в тот год консервативная немецкая газета Die Welt утверждала, что Путин загнал Россию в ловушку золотых резервов. Основной тезис нашумевшей статьи "Фатальная жажда золота Владимира Путина" состоял в том, что российский президент совершил стратегический просчет, существенно увеличив долю золота в международных резервах Российской Федерации, тогда как цена его падает и страна в результате потеряла многие миллиарды.

Сегодня, пять лет спустя, один из авторов той публикации, ответственный редактор экономического отдела Die Welt Хольгер Цшепиц (Holger Zschäpitz), признает в беседе с DW, что ошибся тогда в своих оценках: "Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей. В данной сфере он действует умно и успешно. Другое дело, что народ России продолжает жить плохо, а экономика пробуксовывает".

Международные резервы России: рекорд при низких ценах на нефть

Именно благодаря нынешнему скачку цен на золото российские запасы достигли сейчас рекордно высокого уровня, указал Хольгер Цшепиц, сославшись на сообщение Банка России. Тот объявил 13 августа, что международные резервы РФ выросли до 600 млрд долларов и тем самым превысили предыдущий исторический максимум, продержавшийся 12 лет - с августа 2008 года.

Хольгер Цшепиц признает: пять лет назад он ошибся в своих оценках

Этому событию Хольгер Цшепиц, который в своем аккаунте в Twitter ежедневно комментирует на английском языке для более 133 тысяч фолловеров глобальные биржевые тренды, посвятил отдельный твит. В интервью DW он оценил новый рекордный уровень золотовалютных резервов РФ так: "Нужно осознать, какое это достижение. Ведь увеличивать резервы при высоких ценах на нефть и газ, как тогда, это одно. Россия же сумела нарастить запасы при низких ценах".

Похоже, однако, что первостепенная цель Путина состояла не столько в максимальном увеличении стоимости резервов, сколько в последовательном снижении роли в них валюты США: важнее тренда ему была геополитика. "Поскольку доллар, по мнению Москвы, используется как политическое оружие против России, золото является идеальным инвестиционным активом для защиты от долларовых санкций", - констатировал еще в августе прошлого года влиятельный консервативный немецкий публицист и издатель Вольфрам Ваймер (Wolfram Weimer).

В своей колонке на портале информационного телеканала n-tv он за год до нынешнего взлета цен на золото и установления нового рекорда по резервам ЦБ РФ провозгласил Владимира Путина по случаю 20-летия его назначения премьер-министром РФ "человеком недели" именно из-за успехов его золотовалютной политики. Так что по меньшей мере для некоторых немецких журналистов, пишущих на биржевые темы, российский президент стал-таки своего рода инвестиционным героем.

Центральные банки мира запустили печатный станок

Хольгер Цшепиц считает, что Россия даже при нынешних высоких ценах наверняка продолжит скупку золота и уж точно не станет его продавать. "Если бы Путин захотел вдруг сделать что-то хорошее своему народу и, скажем, закупить для него за валюту потребительские товары, или бы предстояли выборы, или надо было бы финансировать крупные программы поддержки населения и экономики из-за коронавируса, тогда мог бы встать вопрос о реализации части резервов. А пока Путин такой необходимости не видит, продавать золото не имеет смысла", - отметил журналист.

Вольфрам Ваймер считает, что Путин нашел идеальный актив для защиты от долларовых санкций

То, что большие запасы драгоценного металла могут оказаться неликвидными, труднопродаваемыми, его не смущает: покупатели, по его мнению, всегда найдутся. Зато такие резервы повышают вес страны на международной арене и делают ее более независимой от внешнеполитических факторов, именно это важно для Путина. Китай, напомнил собеседник DW, тоже стремится сейчас снизить зависимость от международной платежной системы.

Нынешнее удорожание золота Хольгер Цшепиц объясняет в первую очередь тем, что центральные банки всего мира, особенно в США и в еврозоне, на полную мощность запустили печатные станки, что таит в себе значительные инфляционные риски. Точно такой же точки зрения придерживается и Евгений Вайнберг (Eugen Weinberg), возглавляющий во Франкфурте-на-Майне аналитическое управление по сырьевым рынкам Commerzbank. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) он назвал главной причиной взлета цен на золото "беспрецедентное печатание денег": "Сила золота - это еще и слабость бумажных денег, вызванная политикой центральных банков".

Стоит ли покупать сейчас золото?

По мнению эксперта, "мы видим в данный момент на рынке золота некоторое преувеличение, но не мыльный пузырь". С учетом инфляции, отметил Евгений Вайнберг, "золото стоит сегодня не настолько уж дороже, чем в начале 1980-х годов. Да и по сравнению с подъемом цен в 2011 года нынешний взлет выглядит не таким уж крутым".

Евгений Вайнберг не считает нынешние цены на золото мыльным пузырем

Однако ни Евгений Вайнберг, ни Хольгер Цшепиц не взялись предсказывать дальнейший значительный рост цен на золото в обозримом будущем - в отличие от целого ряда главным образом американских аналитиков. Наоборот, эксперт Commerzbank в интервью FAZ отметил, что в данный момент пока не разделяет пессимистических оценок развития ситуации в мире, при которых котировки золота могли бы подняться до 3000, 4000 или 5000 долларов.

В то же время Евгений Вайнберг подчеркнул: "Я считаю, что каждому инвестору следовало бы часть своего состояния вложить в золото - с целью подстраховки". Судя по тому, что в первой половине 2020 года жители ФРГ купили свыше 80 тонн физического золота в виде монет и слитков (ряд СМИ писали об ажиотажном спросе), в Германии к подобным советам прислушиваются. А отношение немцев и россиян к золоту во многом схожее, свидетельствуют недавние исследования.

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