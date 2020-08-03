 Цена на золото преодолела символическую границу | Экономические новости из Германии | DW | 04.08.2020

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Экономика

Цена на золото преодолела символическую границу

Впервые за всю историю торгов тройская унция золота стоила дороже 2000 долларов.

Слитки золота

Слитки золота

Цена на золото продолжает расти. Во вторник, 4 августа, цена чистой тройской унции золота (31,1 г) впервые в истории преодолела символическую границу в 2000 долларов (2000,11 на нью-йоркской бирже Comex, состоящей в группе Нью-Йоркской товарной биржи). С начала 2020 года золото подорожало почти на 30 процентов. До этого рекордной была цена в 1921,18 доллара за унцию после резкого подорожания драгметаллов в сентябре 2011 года.

Следует отметить, что в течение торгового дня цена на золото несколько упала.

Эксперты связывают рост с неопределенностью из-за пандемии коронавируса. Золото расценивают как способ защиты от инфляции и обесценивания валют.

По мнению аналитиков банка Goldman Sachs, золото продолжит рост до новых максимумов. Этому поможет снижение процентных ставок в США и востребованность золота как защитного актива. В конце июля аналитики инвестбанка пересмотрели свой прогноз и повысили его до $2300 за унцию в течение ближайших 12 месяцев. В Goldman Sachs также повысили прогноз по ценам на серебро - c 22 до 30 долларов за унцию.

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