 Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США | Новости из Германии о России | DW | 26.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Джо Байден назвал Россию главной угрозой для США

Кандидат в президенты США Джо Байден считает, что Россия угрожает безопасности его страны и пытается разрушить союзы Соединенных Штатов с другими государствами.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает Россию главной угрозой стране на мировой политической арене. Об этом политик заявил в воскресенье, 25 октября, в интервью телеканалу CBS.

"Я думаю, что самая большая угроза для США в плане нарушения нашей безопасности и наших союзов - это Россия", - сказал Байден в программе "60 минут". В том же интервью бывший вице-президент США заявил, что "Путин старается изо всех сил" распространить дезинформацию о нем. Китай же Байден он назвал самым серьезным конкурентом для своей страны.

Что касается действующего президента США Дональда Трампа, то, по его мнению, главной угрозой для США в мире является именно Китай. "Они - противники, они - конкуренты, они - во многих отношениях враги", - цитирует слова Трампа о Китае агентство dpa. Кроме прочего, Трамп возлагает на КНР ответственность за распространение коронавируса на планете и называет сам вирус "китайским".

Отношение Трампа к России противоречиво. С одной стороны, по мнению американских спецслужб, Россия могла быть причастной к тому, чтобы с помощью хакерских атак на компьютеры в штабе соперницы Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон помочь ему избраться. С другой стороны, правительство Трампа наложило на Россию целый ряд санкций.

Смотрите также:

  • урны для голосования в США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    На выбор - два варианта

    Особенностью политической системы США является двухпартийность. С 1852 года президентами страны становятся представители либо Республиканской, либо Демократической партии. Представителям так называемых третьих партий (самые заметные из них - Конституционная партия, Либертарианская партия и Партия зеленых), за редкими исключениями, не удается вмешаться в борьбу республиканцев и демократов.

  • выступление Берни Сандерса в Мичигане

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Праймериз

    На сей раз борьба за президентский пост вновь развернется между демократами и республиканцами. Но для начала обе партии должны определиться со своими кандидатами. С этой целью и проводится серия предварительных/первичных голосований в отдельных штатах, именуемых праймериз.

  • неофициальные символы Демократической и Республиканской партий США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    "Ослы" против "слонов"

    Неофициальный символ демократов - осел, а республиканцев - слон. Не самый очевидный выбор. Виной тому случай и фантазия карикатуриста Томаса Маста. В 1870-е годы он выбрал эти образы, чтобы поочередно высмеять обе партии. Но политики не обиделись и стали использовать изображения этих зверей в качестве своей символики. Разумеется, приписывая им кардинально иные качества, нежели Маст.

  • Хилари Клинтон и Берни Сандерс

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предвыборную гонку продолжают: два демократа…

    На нынешних предварительных выборах Демократической партии на звание кандидата в президенты США претендовали шесть человек, но трое сняли свои кандидатуры еще до начала праймериз, а еще один, Мартин О‘Мэлли, выбыл из гонки после первичных выборов в Айове, набрав менее 1процента голосов. Борьбу за выдвижение кандидатуры от демократов продолжают двое - Хиллари Клинтон и Берни Сандерс.

  • Тед Круз

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    …и два республиканца

    Стать кандидатом в президенты от Республиканской партии хотели и вовсе 17 человек. Пятеро отсеялись еще до первичных выборов, а десять - после неудач на разных этапах праймериз. Последним снял свою кандидатуру Тед Круз после поражения в Индиане 4 мая. Теперь борьба развернется между Дональдом Трампом и Джоном Кейсиком.

  • претенденты на выдвижение кандидатуры на пост президента США

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Предварительные итоги

    Последние праймериз Республиканской партии состоятся 7 июня в Южной Дакоте. Демократическая партия завершит процедуру своих первичных выборов неделей позже, 14 июня, в округе Колумбия (Вашингтон). Пока фаворитом демократов выглядит Хиллари Клинтон, а республиканцев - Дональд Трамп.

  • Дональд Трамп

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Еще одна небольшая формальность

    По окончании праймериз кандидатов еще должны будут утвердить на партийных съездах, которые пройдут в конце июля 2016 года. Обычно это формальность, ведь делегаты от штатов должны голосовать в соответствии с итогами первичных выборов. Но поговаривают, что на этот раз съезд республиканцев может стать камнем преткновения для Трампа, даже если он наберет нужное количество голосов на праймериз.

  • Хилари Клинтон

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    Первая женщина-кандидат в президенты США?

    В истории США не было ни одной женщины-президента. Более того, еще никогда представительница прекрасного пола не претендовала на высший государственный пост Соединенных Штатов. Поэтому, если Хиллари Клинтон обойдет Берни Сандерса и станет кандидатом в президенты от Демократической партии, то это уже само по себе будет историческим событием.

  • наклейка с надписью сегодня я проголосовал

    Выборы президента США: от праймериз до Белого дома

    45-й президент США

    Решение о том, кто станет 45-м президентом США, граждане этой страны примут на голосовании 8 ноября 2016 года.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 03:22

"Щенок Путина" и другие цитаты теледебатов Трампа и Байдена

Контекст

Обама впервые с начала кампании выступил на митинге в поддержку Байдена

44-й президент США обвинил Дональда Трампа в том, что тот хочет приписать себе заслуги за достижения в экономике, "которые он унаследовал", однако не берет на себя вину "за пандемию, которую проигнорировал".  

Нацразведка США обвинила Иран и Россию в краже данных избирателей

Москва и Тегеран получили данные избирателей в США и могут теперь "вносить сумятицу и сеять хаос". Иран, по словам главы Нацразведки США, уже рассылает американцам разжигающие мейлы.  

Последние теледебаты Трампа и Байдена обошлись без скандалов

В отличие от первых дебатов, последний спор Байдена и Трампа прошел в почти дружелюбной манере. Однако Байден обвинил Трампа в попытке "замирить Гитлера", а Трамп все время нападал на сына Байдена.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Выборы в США: жителям индейской резервации в Южной Дакоте голосовать мешают социальные проблемы  

Выборы в США: Дональд Трамп теряет поддержку избирателей в Аризоне  

Также по теме

USA Philadelphia Wahlkampfauftritt Ex-Präsident Barack Obama

Обама впервые с начала кампании выступил на митинге в поддержку Байдена 22.10.2020

44-й президент США обвинил Дональда Трампа в том, что тот хочет приписать себе заслуги за достижения в экономике, "которые он унаследовал", однако не берет на себя вину "за пандемию, которую проигнорировал".

USA I Donald Trump I Wahlkampf Florida

Трамп заявил, что у него нет задолженностей перед Россией 16.10.2020

Дональд Трамп и его основной соперник Джозеф Байден ответили на вопросы избирателей. Выступления транслировались в прямом эфире информационными каналами NBC и ABC.

Washington | Trump Ankunft Militärkrankenhaus

Дональда Трампа госпитализировали из-за коронавируса 02.10.2020

Зараженного коронавирусом президента США Дональда Трампа "в целях предосторожности" поместили в военный госпиталь вблизи Вашингтона, сообщили в Белом доме.

Реклама

Самые читаемые

Хроника пандемии: в Испании объявлен режим чрезвычайного положения  

Выборы в Киеве: Кличко не удалось одержать абсолютную победу  

Протесты в Беларуси: в Минске прошел марш "Народный ультиматум"  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно