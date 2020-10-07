Обама впервые с начала кампании выступил на митинге в поддержку Байдена

Экс-президент США Барак Обама в среду, 21 октября, впервые с начала избирательной кампании выступил на митинге в поддержку кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, занимавшего пост вице-президента в его бытность главой Белого дома. Большинство посетителей предвыборного мероприятия в Филадельфии (Пенсильвания - один из "колеблющихся" штатов, где в преддверии выборов - приблизительно равный уровень поддержки кандидатов от демократов и республиканцев. - Ред.) в целях предосторожности на фоне пандемии не покидали свои автомобили.

"Трамп не сможет в одночасье защитить нас всех"

"Дональд Трамп не сможет в одночасье защитить нас всех. Он не может принять даже простейших мер, чтобы защитить себя", - сказал Обама. По мнению бывшего главы администрации, нынешний американский лидер "не способен воспринимать свою работу всерьез" и хочет приписать себе заслуги за достижения в экономике, "которые он унаследовал", однако не берет на себя вину "за пандемию, которую проигнорировал".

Барак Обама менее, чем за две недели до 3 ноября, когда в Соединенных Штатах завершится голосование, призвал избирателей непременно отдать свой голос за одного из кандидатов. "Прошу вас вспомнить о том, какой может быть эта страна. Прошу вас поверить в способность Джо (Байдена. - Ред.) и Камалы (Харрис. - которую последний планирует назначить вице-президентом в случае победы. - Ред.) вывести страну из этого мрачного периода и помочь нам сделать ее лучше", - заявил он.

Трамп: СМИ одержимы пандемией коронавируса

Президент США Дональд Трампв свою очередь выступил 21 октября на митинге в штате Северная Каролина и подверг Обаму критике за поддержку Хиллари Клинтон в ходе предвыборной гонки 2016 года. Глава государства также обрушился на демократов и СМИ за то, что те, по его словам, буквально одержимы пандемией коронавируса.

Ранее Обама поддержал решение Байдена номинировать сенатора США от штата Калифорния афроамериканку Камалу Харрис на пост вице-президента.

Выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Нынешний президент, республиканец Дональд Трамп, баллотируется на второй срок. Джо Байден хочет вернуть в Белый дом представителя Демократической партии.

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