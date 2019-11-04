 Вступил в силу выход США из Парижского соглашения по климату | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2020

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Мир

Вступил в силу выход США из Парижского соглашения по климату

Дональд Трамп впервые заявил о решении выйти из Парижского соглашения по климату в 2017 году. В 2019 году Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода.

Купол Капитолия в Вашингтоне в дыму от угольной теплостанции

Купол Капитолия в Вашингтоне в дыму от угольной теплостанции

Выход США из Парижского соглашения по климату вступает в силу в среду, 4 ноября. Решение об этом американский президент Дональд Трамп впервые огласил в июне 2017 года, а в ноябре 2019 года Вашингтон официально уведомил ООН о начале процедуры выхода.

В качестве причины выхода из Парижского соглашения Трамп называл "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков". Он подчеркивал, что данный шаг принимается в интересах американских компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых.

США стали первой страной, вышедшей из соглашения, при этом Госдепартамент США указывал, что не намерен отказываться от имеющегося у него полного набора "политических опций" и не исключает возвращения к исполнению соглашения, если ему удастся добиться более выгодных для себя условий.

Парижское соглашение заменило Киотский протокол

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекающий в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран.

Новые обязательства по защите климата брали на себя все государства независимо от степени экономического развития: "как можно скорее достичь глобального пика выбросов парниковых газов" и впоследствии интенсивно их сокращать, чтобы во второй половине столетия прийти к балансу между объемом газов, выбрасываемых в атмосферу, и поглощаемых естественным образом, то есть морями и лесами.

Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года.

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    Автор: Марина Барановская


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