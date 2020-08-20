 Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула новые цели по защите климата | Новости из Германии о Европе | DW | 16.09.2020

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Европа

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен выдвинула новые цели по защите климата

Урсула фон дер Ляйен предложила к 2030 году снизить выброс парниковых газов по сравнению с 1990 годом на 55 процентов. До сих пор официальной целью ЕС было снижение выброса на уровне 40 процентов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) призвала значительно усилить борьбу с парниковыми газами, снизив объем их выброса к 2030 году на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года. До сих пор официальной целью ЕС было снижение этого показателя на 40 процентов. "Промышленность и экономика Европы в состоянии обеспечить более радикальное снижение и они желают этого", - сказала фон дер Ляйен, выступая с речью о положении Евросоюза в Брюсселе в среду, 16 сентября.

Глава ЕК отметила, что если другие страны Европы последуют примеру ЕС, то глобальное потепление можно будет ограничить на уровне 1,5 градуса. Фон дер Ляйен признала, что новые цели потребуют значительных дополнительных усилий в сфере защиты климата.

Для новых гигантских инвестиций глава ЕК намерена воспользоваться средствами фонда по восстановлению экономики после пандемии коронавируса на сумму в 750 млрд евро. Треть этой суммы, которую ЕС намерен финансировать за счет совместных долговых обязательств, будут получены за счет "зеленых облигаций", сказала она.

"Европейская водородная долина"

Европейские деньги будут инвестированы, в первую очередь, во флагманские масштабные проекты, такие как водород, реновация жилья и создание одного миллиона зарядных станций для электромобилей. Фон дер Ляйен говорила о создании в ЕС "Европейской водородной долины" для модернизации промышленности и разработки новых видов топлива для транспортных средств.

Цели, озвученные главой Еврокомиссии, в ближайшие недели будут рассмотрены Европарламентом и отдельными странами-членами ЕС.

"Союз здравоохранения"

В своей речи Урсула фон дер Ляйен также высказалась за "более сильный союз здравоохранения" в ЕС на фоне борьбы с пандемией коронавируса. Она указала на важность обсуждения полномочий в сфере здравоохранения, которые сейчас находятся в основном у стран-членов Евросоюза.

Фон дер Ляйен выступила с этой инициативой после хаотической реакции Европы на вспышку коронавируса и заметного отсутствия координации между отдельными странами ЕС в борьбе с пандемией.

Минимальная зарплата

Глава Еврокомиссия также призвала как можно создать рамочные условия для введения минимального размера оплаты труда в Евросоюзе. "Каждый должен иметь доступ к минимальной зарплате, будь то через тарифные соглашения или законы о МРОТ", - сказала она. 

В июле размер МРОТ в странах ЕС варьировался от 312 евро в месяц в Болгарии до 2142 евро в Люксембурге.

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