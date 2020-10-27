Сенат США утвердил кандидатку Трампа членом Верховного суда

Сенат Конгресса США в понедельник, 26 октября, 52 голосами из 100 утвердил кандидатуру 48-летней судьи Эми Кони Барретт на должность члена Верховного суда. Чуть позднее она приняла присягу.

Таким образом, незадолго до президентских выборов главе Белого дома Дональду Трампу удалось добиться важной победы и, вполне возможно, на десятилетия закрепить преимущество республиканцев в Верховном суде. Судьи в этот орган назначаются пожизненно по представлению главы государства. На данный момент 6 судей в нем представляют республиканцев и только 3 демократов.

Демократы критикуют республиканцев за лицемерие: в похожей ситуации в 2016 году при президенте Бараке Обаме демократы незадолго до выборов не смогли продавить своего кандидата в Верховный суд. Демпартия требовала от Трампа отказаться от заполнения этой вакансии и предоставить это право победителю ноябрьских выборов. Еще никогда в истории член Верховного суда не был выбран так незадолго до выборов.

Прихожанка католической церкви Эми Кони Барретт - выходец из лагеря религиозных консерваторов, поддерживающих Трампа на этих выборах. Эксперты считают, что результат президентских выборов, в случае примерно равных результатов у Трампа и Байдена, может быть определен решением Верховного суда.

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