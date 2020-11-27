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Коллегия выборщиков

Кто из кандидатов станет президентом США, решает коллегия выборщиков из 538 человек.

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Контекст

Агрессивные сторонники действующего президента США Дональда Трампа, протестующие против победы демократа Джо Байдена на выборах президента страны, в здании Конгресса, 6 января 2021 года

В Сенате США республиканцы не смогли оспорить итоги выборов

В Сенате США республиканцы не смогли оспорить итоги выборов

В США сенаторы проголосовали за законность победы демократов в Аризоне и Пенсильвании на выборах президента страны.
Политика7 января 2021 г.
Конгресс США

Группа сенаторов оспорит победу Байдена на выборах в США

Группа сенаторов оспорит победу Байдена на выборах в США

Ряд сенаторов от Республиканской партии не хотят утверждать итоги выборов. Но это едва ли помешает Джо Байдену.
Политика3 января 2021 г.
Сертификаты для Коллегии выборщиков

Голосование выборщиков в США подтверждает победу Байдена

Голосование выборщиков в США подтверждает победу Байдена

В шести штатах, где Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования, выборщики отдали голоса за Байдена.
Политика14 декабря 2020 г.
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Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом

Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом

У Трампа по-прежнему много сторонников, которые недовольны его уходом из Белого дома.
Политика14 декабря 2020 г.02:49 мин.
Джозеф Байден, демократ, победивший на президентских выборах в США

Калифорния принесла Байдену нужное число выборщиков

Калифорния принесла Байдену нужное число выборщиков

Число выборщиков, которые на заседании коллегии могут поддержать Байдена, преодолело необходимый для его победы барьер.
Политика5 декабря 2020 г.
Дональд Трамп

Трамп согласился уйти после голосования выборщиков

Трамп согласился уйти после голосования выборщиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики предпочтут Джо Байдена.
Политика27 ноября 2020 г.
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