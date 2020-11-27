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Коллегия выборщиков
Кто из кандидатов станет президентом США, решает коллегия выборщиков из 538 человек.
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Контекст
В Сенате США республиканцы не смогли оспорить итоги выборов
В Сенате США республиканцы не смогли оспорить итоги выборов
В США сенаторы проголосовали за законность победы демократов в Аризоне и Пенсильвании на выборах президента страны.
Политика
07.01.2021
7 января 2021 г.
Группа сенаторов оспорит победу Байдена на выборах в США
Группа сенаторов оспорит победу Байдена на выборах в США
Ряд сенаторов от Республиканской партии не хотят утверждать итоги выборов. Но это едва ли помешает Джо Байдену.
Политика
03.01.2021
3 января 2021 г.
Голосование выборщиков в США подтверждает победу Байдена
Голосование выборщиков в США подтверждает победу Байдена
В шести штатах, где Трамп наиболее активно оспаривал результаты голосования, выборщики отдали голоса за Байдена.
Политика
14.12.2020
14 декабря 2020 г.
Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом
Сторонники Трампа не могут смириться с его уходом
У Трампа по-прежнему много сторонников, которые недовольны его уходом из Белого дома.
Политика
14.12.2020
14 декабря 2020 г.
02:49 мин.
Калифорния принесла Байдену нужное число выборщиков
Калифорния принесла Байдену нужное число выборщиков
Число выборщиков, которые на заседании коллегии могут поддержать Байдена, преодолело необходимый для его победы барьер.
Политика
05.12.2020
5 декабря 2020 г.
Трамп согласился уйти после голосования выборщиков
Трамп согласился уйти после голосования выборщиков
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики предпочтут Джо Байдена.
Политика
27.11.2020
27 ноября 2020 г.
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Всего публикаций: 19
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