 В гостях у Лаврова: партия АдГ и призывы гордиться солдатами вермахта | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.12.2020

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Германия

В гостях у Лаврова: партия АдГ и призывы гордиться солдатами вермахта

Глава МИД России Сергей Лавров принял делегацию правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Высказывания некоторых ее лидеров выглядят как попытка переписать историю.

Москва, 8 декабря 2020 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров и сопредседатель АдГ Тино Хрупалла

Москва, 8 декабря 2020 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров и сопредседатель АдГ Тино Хрупалла

Как россияне должны относиться к тем, кто в сегодняшней Германии утверждает, что их соотечественники "имеют право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах"? К тем, кто считает правление Гитлера лишь незначительным эпизодом в истории страны? Кто год празднования 75-летия победы над фашизмом начал в Twitter с призыва помянуть тех жителей "рейха", что "бежали от наступающей Красной армии", став "жертвами изгнания"?

АдГ - крупнейшая оппозиционная партия ФРГ и противник санкций ЕС 

И что россияне могут подумать о тех, кто приглашает подобных немцев в Москву и публично встречается с ними? Речь о конкретном событии: 8 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров принял делегацию партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Это, если подходить с формальной точки зрения, крупнейшая оппозиционная партия в бундестаге, так что интерес к ней главы российского внешнеполитического ведомства РФ является вполне объяснимым и легитимным, тем более в преддверии избирательной кампании в ФРГ и парламентских выборов в сентябре следующего года.

Бахчисарай, февраль 2018 года. Делегация депутатов от АдГ во время посещения Крыма

Бахчисарай, февраль 2018 года. Делегация депутатов от АдГ во время посещения Крыма

Ведь практически с момента своего создания в 2013 году АдГ выступает за более дружественные отношения с Россией. После аннексии Крыма и войны на востоке Украины ее позиция не изменилась, АдГ требует отмены введенных против РФ санкций ЕС. Ее политики не раз посещали Россию.

Однако из всех представленных в бундестаге партий правопопулистская АдГ - единственная, которая, мягко говоря, неоднозначно относится к тому, что для россиян свято - к исторической правде о преступлениях гитлеровского фашизма и его разгроме. Часть партии АдГ считается близкой к неонацистским кругам, а некоторые ее члены используют риторику времен "третьего рейха".

В Германии об особенностях исторической памяти АдГ говорят часто и с тревогой, в России на этом аспекте предпочитают не акцентировать внимания, даже в год, когда в РФ широко отмечают 75-летие окончания Великой Отечественной войны, а президент Владимир Путин и другие политики регулярно обвиняют Запад в попытках переписать историю. 

Александер Гауланд: особый взгляд на историю Германии  

Можно ли, к примеру, рассматривать как попытку переписать историю фразу сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Александера Гауланда (Alexander Gauland), считающего 12-летнее правление Гитлера лишь незначительным эпизодом в многовековой истории Германии? Мол, в исторических масштабах это мелочь, "птичий помет" (Vogelschiss), как он выразился в 2018 году. Эта фраза вызвала в ФРГ волну возмущения политиков других партий и СМИ.

Александер Гауланд, сопредседатель фракции АдГ в бундестаге

Александер Гауланд, сопредседатель фракции АдГ в бундестаге

В 2017 году тот же Гауланд сказал, что немцы "имеют право гордиться достижениями немецких солдат в двух мировых войнах". Позднее он пояснил, что имел в виду миллионы тех, кто "мужественно" исполнял приказы и не был участником преступлений, а также офицеров-заговорщиков, пытавшихся убить Гитлера в 1944 году. В официальных политических кругах РФ подобные высказывания жесткой реакции до сих пор не вызывали.

Пока публичным стало лишь одно разногласие в подходе к памяти о войне между Россией и "Альтернативной для Германии". 13 января 2020 года сопредседатель фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel) опубликовала у себя в Twitter такую запись: "75 лет назад 2,5 миллиона немцев бежали от наступающей Красной армии, в спешке, собрав только самое необходимое, на телегах или с тачками, зимой при минус 20 градусах. Сегодня мы вспоминаем о жертвах (вынужденного) бегства и изгнания".

День беженцев в ФРГ отмечают, как и во всем мире, 20 июня, это дата ООН. А 13 января 1945 года началось наступление Красной армии против войск нацистской Германии, известное как Восточно-Прусская операция. Миллионы немцев тогда бежали на запад. Твит Вайдель мог бы остаться незамеченным СМИ, если бы на него не отреагировало посольство России в Германии, которое пожурило политика АдГ, оставив под записью комментарий: "Возможно, стоит вспомнить, почему Красной армии пришлось наступать". Вайдель свой твит удалила. 

Правоэкстремистское крыло и неонацистское прошлое в АдГ

Делегацию АдГ, встречавшуюся с Сергеем Лавровым, должен был возглавлять в качестве сопредседателя фракции партии в бундестаге именно Александер Гауланд. Однако ему пришлось отменить поездку по состоянию здоровья. Причем это вовсе не отговорка, не "дипломатическая болезнь": в конце ноября 79-летнего политика увезли со съезда партии на "скорой помощи".

Тино Хрупалла поздравляет Александера Гауланда с избранием почетным председателем АдГ

Тино Хрупалла поздравляет Александера Гауланда с избранием почетным председателем АдГ

Поэтому теперь "Альтернативу для Германии" в Москве представляют депутаты бундестага Тино Хрупалла (Tino Chrupalla), сопредседатель партии, и Армин-Паулюс Хампель (Armin-Paulus Hampel), член комитета по внешней политике. Это - далеко не самые заметные фигуры в АдГ.

Куда более известным, к примеру, является глава отделения партии в Тюрингии Бьёрн Хёке (Björn Höcke), считающийся одним из представителей так называемого "Крыла" (Der Flügel) - неформальной группы политиков АдГ, которые, по мнению Федерального ведомства по охране конституции, придерживаются правоэкстремистских взглядов.

Он тоже высказывается по поводу немецкой истории. Так, в одном из выступлений в 2017 году Хёке, говоря о мемориале жертвам Холокоста в Берлине, посетовал, что немцы - единственный народ, который установил в сердце столицы "памятник позора" вместо того, чтобы скорбеть "о наших собственных жертвах".

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster) считает, что за рост антисемитских настроений в ФРГ ответственность несет в том числе и АдГ - из-за "приуменьшения преступлений национал-социализма".

Андреас Кальбиц (слева) и Бьёрн Хёке

Андреаса Кальбица (слева) и Бьёрна Хёке подозревают в правоэкстремистских взглядах

Еще один до недавнего времени влиятельный, особенно на востоке Германии, представитель "Крыла" - Андреас Кальбиц (Andreas Kalbitz), бывший глава фракции АдГ в Бранденбурге и бывший член правления партии. В мае 2020 года Кальбиц был исключен из партии за то, что при вступлении в АдГ скрыл свое прошлое в неонацистской молодежной организации Heimattreue Deutsche Jugend. Речь идет о периоде в начале 1990-х, то есть задолго до того, как она была запрещена в 2009 году. Калбиц заверял, что не был членом организации, а только контактировал с ней.

Исключение Кальбица из партии стало ярким примером обострившейся борьбы между двумя направлениями в АдГ. Евроскептики, стоявшие у истоков созданной в 2013 году партии, сделавшей затем ставку на антимигрантскую тематику, пытаются вытеснить из ее рядов наиболее одиозные фигуры с неонацистскими связями. Это более умеренное направление представляет сопредседатель АдГ профессор-экономист Йорг Мойтен (Jörg Meuthen), заявивший в конце ноября на съезде об опасности радикализации партии и о "провокаторах" в ее рядах.

Однако в Москву приехал другой сопредседатель партии - Тино Хрупалла, считающийся ставленником Александера Гауланда, представителя национал-консервативного направления. Но тут дело, возможно, просто в том, что Мойтен - депутат Европарламента, а Государственная дума РФ пригласили в Москву коллег из немецкого бундестага.    

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    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Фрауке Петри

    По итогам выборов 24 сентября правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) впервые прошла в бундестаг. Однако ее сопредседатель Фрауке Петри (Frauke Petry), известная своей жесткой позицией в отношении беженцев, сенсационно объявила, что покидает АдГ из-за ее радикализации. Позже она подтвердила регистрацию домена dieblauen.de ("голубые"), заявив, что речь идет о новой инициативе.

  • Александер Гауланд

    10 немецких политиков, которых нужно знать россиянам

    Александер Гауланд

    Национал-консервативное крыло АдГ представляет зампредседателя партии Александер Гауланд (Alexander Gauland), также известный своими провокационными высказываниями. Его мнение, что "Крым - исконно российская территория", популярно в российских СМИ. В то же время заявление Гауланда о том, что немцы могут гордиться "подвигами немецких солдат" в обеих мировых войнах, в РФ мало кто заметил.

    Автор: Александра Елкина


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