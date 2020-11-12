 Лавров примет в Москве немецких правопопулистов | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2020

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Россия

Лавров примет в Москве немецких правопопулистов

Встреча главы российского МИД с делегацией правопопулистской партии АдГ в Москве запланирована на 8 декабря.

Здание российского МИД в Москве

Здание российского МИД в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет 8 декабря в Москве делегацию правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил агентству dpa пресс-секретарь фракции АдГ в бундестаге Маркус Шмидт (Marcus Schmidt), подтвердив ранние сообщения российского МИД. Делегация АдГ отправится в Москву 7 декабря во главе с сопредседателем партии и зампредом ее фракции в бундестаге Тино Хрупаллой (Tino Chrupalla), а также Паулем Хампелем (Paul Hampel), отвечающем во фракции за внешнеполитические вопросы.

Ранее сообщалось, что делегацию возглавит председатель фракции Александер Гауланд (Alexander Gauland), но он не сможет участвовать в поездке по "организационным причинам", сообщил Шмидт.

Отношения между Германией и Россией в очередной раз обострились в связи с отравлением в РФ оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим ядом группы "Новичок". В конце августа Навальный был доставлен в Германию на лечение в берлинской клинике "Шарите", 19 суток российский политик находился в искусственной коме. Сейчас он проходит реабилитацию в ФРГ. В августе 2019 года в Берлине был убит бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили. По данным Федеральной прокуратуры ФРГ, убийцей был гражданин РФ Вадим Соколов по заданию, полученному непосредственно от властей Российской Федерации.

Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) была создана в феврале 2013 года как объединение евроскептиков, требовавших отказа от евро. С 2015 года АдГ стала позиционировать себя как антиисламская партия. В 2017 году АдГ впервые прошла в бундестаг. Набрав 12,5% голосов, она является крупнейшей оппозиционной силой в парламенте ФРГ 19-го созыва. АдГ выступает против санкций ЕС в отношении России и за "нормализацию отношений" с Москвой.

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