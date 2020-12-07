 Эксперты прогнозируют восстановление экономики ФРГ к концу 2021 года | Экономические новости из Германии | DW | 08.12.2020

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Экономика

Эксперты прогнозируют восстановление экономики ФРГ к концу 2021 года

Немецкая экономика вернется на докризисный уровень лишь к концу предстоящего года, полагают эксперты Института немецкой экономики. Ситуация на рынке труда нормализуется не в полной мере.

На заводе Mercedes-Benz в Берлине

На заводе Mercedes-Benz в Берлине

Немецкая экономика вернется на докризисный уровень лишь к концу 2021 года, прогнозируют эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне в докладе, обнародованном во вторник, 8 декабря. Рост ВВП возобновится уже в январе и за предстоящий год вырастет на 4 процента, полагают они.

"Если вакцинация пойдет хорошо и заражаемость коронавирусом снизится, то люди станут увереннее и будут больше потреблять и инвестировать. Если тенденция закрепится, то немецкая экономика выйдет на докризисный уровень уже к концу предстоящего года", - заявил директор института Михаэль Хютер (Michael Hüther).

В 2020 году в Германии ожидается сокращение ВВП в объеме 5,5 процента.

Умеренное восстановление рынка труда

Ситуация на рынке труда в ФРГ, по прогнозам IW, восстановится в 2021 году лишь умеренно. "Предприятия фактически приостановили наем новых сотрудников. Вместо этого они продлевают рабочее время и переводят все больше сотрудников на неполную трудовую занятость", - поясняют авторы доклад.

Экономисты IW ожидают, что число безработных в ФРГ в 2021 году сохранится на уровне 2,7 млн человек (почти 6 процентов). Что касается бюджетного дефицита, то, по прогнозам экспертов института, в предстоящем году он снизится с нынешних шести до четырех процентов.

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    Автор: Марина Борисова


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