Коронавирус: собор в Солсбери стал временным центром вакцинации

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным волонтерского проекта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 94 млн жителей планеты. Свыше 2 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели свыше 67 млн пациентов. DW следит за событиями субботы, 16 января (время московское).

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В Беларуси началась вакцинация медицинских работников российской вакциной "Спутник V". Как сообщило министерство здравоохранения, прививку получат медики, находящеся в зоне риска. "Прежде всего, планируется привить 2 285 медработников Минска, 3 460 брестского региона, 3 260 - витебского, 4 365 - гомельского, 1 735 - гродненского, 1 610 - могилевского, 2 485 - Минской области", - указывается в заявлении.

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Солсберийский собор стал временным центром вакцинации от коронавируса, сообщает газета The Guardian. В насчитывающем 800-летнюю историю храме смогут сделать прививку люди старше 80 лет, которые получили от властей соответствующее приглашение. Во время вакцинации звучит успокающая органная музыка, пишет далее издание. Собор в Солсбери на юго-западе Англии получил известность в связи с отравлением в 2018 году "Новичком" бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также интервью предполагаемых отравителей телеканалу RT.

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Более 20 теннисистов, прибывших в Астралию для участия в турнире Australian Open, не смогут проводить тренировки из-за контакта с зараженными коронавирусом во время чартерного перелета из Абу-Даби в Мельбурн. На борту находились 64 человека, в том числе 23 теннисиста. Результаты тестов, сделанных по прилету, оказались у члена экипажа и пассажира, не являющегося игроком. Всех пассажиров поместили на карантин на 14 дней, сообщила пресс-служба турнира.

Число авиапассажиров сократилось на 60 процентов

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В 2020 году число авиапассажиров во всем мире сократилось на 60 процентов, сообщила Международная организация гражданской авиации (ICAO). В общей сложности авиакомпании перевезли в прошлом году 1,8 миллиарда пассажиров. Тем самым данный показатель вернулся на уровень 2013 года. В 2019 году он составлял 4,5 миллиарда авиапассажиров, напомнила организация. При этом число перелетов внутри стран снизилось на 50 процентов, международных авиаперелетов - на 74 процента.

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что власти Китая по-прежнему скрывают информацию о коронавирусе SARS-CoV-2, необходимую для борьбы с его распространением. Заболевания, напоминающие COVID-19, были зафиксированы у сотрудников института вирусологии в Ухане еще осенью 2019 года, заявил Помпео. Он призвал Пекин предоставить соответствющие данные команде экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшей в страну для расследования происхождения вируса.

Новые данные по Украине и России

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Украине за сутки возросло на 7729 до 1 154 692, число смертей от COVID-19 - на 144 до 20 686, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом 2083 человека за минувшие сутки были госпитализированы, выздоровели еще 9792 человека.

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За прошедшие 24 часа в России выявлено 24 092 новых инфицированных коронавирусом. От пневмонии COVID-19 за сутки скончались 590 человек. Общее число зарегистрированных случаев заражения с начала пандемии составило 3 544 623, летальных исходов - 65 085, сообщил оперативный штаб.

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Власти Азербайджана продлили карантинный режим до 1 апреля в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире. При этом с учетом "определенной стабильности в динамике распространения вируса" в Азербайджане с 18 января будут смягчены часть ограничений. В частности в 17 городах и районах страны отменяется система смс-разрешений на выход из дома. С 25 января возобновлят работу магазины за исключением крупных торговых центров, а также парикмахерские, салоны красоты и музеи. С 1 февраля решено открыть рестораны и кафе. По-прежнему не будет работать метро в Баку, а по выходным - и другой общественный транспорт.

В Москве расширили список категорий прививаемых граждан

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В Москве вновь расширили перечень жителей города, которые могут сделать прививку от коронавируса. "Со вторника, 19 января 2021 года, мы расширяем охват вакцинацией от COVID-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях. Запись на вакцинацию открыта на сайте mos.ru.

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Власти Китая считают, что новая вспышка коронавирусной инфекции в стране возникла из-за прибывших из-за границы инфицированных людей, а зараженной импортной продукции. Главной причиной стал ослабленный и недостаточно профессиональный контроль в местах карантина и поставками охлажденных продуктов питания, заявил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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В Индии началась общенациональная кампания по вакцинации от коронавируса. Власти страны объявили ее "самой массовой в мире", а официальный старт дал в прямом телеэфире премьер-министр страны Нарендра Моди. Он заявил, что тем самым страна вступает в решающую фазу борьбы с пандемией. На первом этапе будут вакцинированы медицинские работники, полицейские, военнослужащие и служащие ведомств гражданской обороны, затем - лица старше 50 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. В стране начали работу более 3 тысяч прививочных пунктов.

В Германии - более 18 тысяч новых инфицированных

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За минувшие сутки в Германии выявлено 18 678 новых инфицированных коронавирусом. Это на более чем на 6 тысяч меньше, чем ровно неделю назад и примерно на 3700 меньше, чем днем ранее. Общий показатель случаев заражения SARS-CoV-2 в Германии с начала пандемии возрос до 2 019 636. Число летальных исходов за прошедшие 24 часа увеличилось на 980 до 45 974. Средний показатель новых заражений за последние семь дней составил 139,2 случая на 100 тысяч жителей. Целью правительства ФРГ является снижение данного показателя до уровня менее 50.

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Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica запросила у Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) разрешение на экстренное использование российской вакцины "Спутник V" от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о 10 млн доз препарата. Как ожидается, они станут доступны для применения уже в первом квартале 2021 года.

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Карл ХVI Густав и Сильвия (фото из архива)

Шведский король, 74-летний Карл ХVI Густав и его 77-летняя супруга Сильвия получили первую дозу вакцины от коронавируса. Как сообщили в пресс-службе королевского дворца, прививка была сделана монаршей чете во дворце Стенхаммар примерно в 120 км к юго-западу от Стокгольма. "Надеюсь, что каждый, у кого есть возможность пройти вакцинацию в ближайшие месяцы, сделает свой выбор в пользу этого", - обратился Карл XVI Густав к своим подданным.

Показатели миграции в мире сократились на фоне пандемии

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Мигранты и беженцы в Испании

Показатели миграции в мире на фоне пандемии существенно сократились. Это следует из обнародованного в Нью-Йорке отчета ООН под названием "Международная миграция 2020". По его данным, в минувшем году по всему миру насчитывалось почти на 2 млн (30 процентов) меньше мигрантов и беженцев, чем в 2019-м.

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Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что после вступления в должность применит закон о военном производстве (DPA) 1950 года, чтобы нарастить выпуск продукции, необходимой для вакцинации от коронавируса. "Пришло время ставить большие цели и следовать им с мужеством и убежденностью, поскольку здоровье нации буквально поставлено на карту", - отметил Байден. Закон о производстве продукции военного назначения (DPA) времен Корейской войны (1950-1953 годов) позволяет президенту США расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности. Так, он разрешает главе государства привлекать частный сектор для соответствующих нужд и наращивать производство, перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами. Действующий президент США Дональд Трамп также задействовал DPA в марте 2020 года на фоне первой волны пандемии.

Норвежский институт: вакцинация может быть опасна для лиц старше 80 лет с серьезными заболеваниями

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Норвежский институт общественного здравоохранения (NIPH) предостерег, что вакцинация от коронавируса может быть опасна для пациентов старше 80 лет с серьезными сопутствующими заболеваниями. "У тех, чье здоровье в крайне хрупком состоянии, даже относительно слабые побочные эффекты от вакцины могут вызвать серьезные последствия, - говорится в сообщении Норвежского агентства по лекарственным средствам. - Для лиц, у которых прогнозируемая дальнейшая продолжительность жизни небольшая, польза от вакцины может быть незначительной или несущественной". По данным норвежских властей, в стране умерли 23 человека, которым незадолго до этого была сделана прививка от коронавируса. В 13 случаях было проведено вскрытие, результаты которого свидетельствуют о том, что побочные эффекты, возможно, способствовали возникновению тяжелых реакций у пожилых людей с серьезно ослабленным здоровьем.

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Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что хакеры, которые украли с его серверов документы о вакцине германской компании BioNTech и американской Pfizer, не только выложили ряд из них в даркнет, но и подделали часть содержащейся в бумагах информации. "Часть корреспонденции была подделана преступниками до публикации таким образом, что доверие к вакцинам может быть подорвано", - отметило базирующееся в Нидерландах агентство. "Мы видели, что часть переписки была опубликована, но не в ее неприкосновенной первоначальной форме, а с комментариями или дополнениями преступников", - отметили представители EMA. Документация датирована ноябрем 2020 года и была посвящена оценке эффективности вакцин.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 15 января >>>

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