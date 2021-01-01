Комментарий: Эхо пандемии COVID-19 будет долгим в России Путина

Когда на самом деле завершится вакцинация населения России, сейчас никто еще сказать не может. Если верить медикам, то для реального снижения риска распространения инфекции прививку нужно сделать 70 процентам жителей страны, то есть, приблизительно 100 миллионам человек. Это гигантская по своим масштабам задача, особенно если учитывать коррупцию и некомпетентность администраторов во всех сферах жизни.

Станет ли Северный Казахстан новым Крымом?

Весной 2020 года пандемия внезапно оказалась совершенно неважной для организации голосования за так называемые поправки в то, что сегодня можно совершенно без иронии назвать так называемой конституцией. Тогда стало ясно: Кремлю важно спасти прежде всего государственные золотовалютные резервы, а не жизни людей. Плюс - поддержать такие размеры бюджетного пирога, чтобы было что "пилить" правящей бюрократии.

Константин Эггерт

Главным для выживания режима с высоты кремлевских башен видится не столько функционирование экономики как таковой, пусть и ценой смертей от COVID-19, сколько накопление долларов и евро на случай чрезвычайных обстоятельств в будущем - будь то резкое падение цен на углеводороды или новая военная авантюра образца 2014 года с последующими санкциями. Последний вариант пока не выглядит вероятным, но соседям путинской России расслабляться не стоит.

Что, если и Северному Казахстану Москва готовит такое же "возвращение в родную гавань", как в свое время Крыму, на что прозрачно намекнул депутат-единоросс Вячеслав Никонов в эфире Первого канала? Тем более, что властям, похоже, пока незачем беспокоиться об общественном мнении. Если, к примеру, взять историю с покушением на Алексея Навального, то оказалось: люди о ней знают неплохо, но в большинстве своем придерживается выгодных Кремлю версий случившегося. Достаточно пары сообщений о распятых "казахстанскими националистами" где-нибудь в Павлодаре или Петропавловске "мальчиках в трусиках" или об избиении местных казаков полицией - и можно отправлять в очередную командировку "вежливых людей". Крымского восторга не повторить, но поддержка очередной миссии по спасению соотечественников гарантирована.

Россияне недовольны, но пока лояльны

Это, вероятно, главный вывод, который, скорее всего, сделает власть на фоне пандемии: несмотря на явные провалы в борьбе с вирусом и аварийное состояние системы здравоохранения, протестные настроения в России не стали существенно сильнее. Лояльность общества, пусть и не такая как в 2014 году, начальству все еще гарантирована. Как и во многих других странах, каким бы ни было государство, его роль и вынужденное доверие к нему в период пандемии возрастает. Россия здесь исключением не оказалась.

Режим принимает дополнительные меры, чтобы хотя бы немного смягчить последствия пандемии. Правительство пытается организовать приток иностранных инвестиций в страну. Арестованный банкир Майкл Калви, ставший в глазах инвесторов символом произвола российских силовиков, вернулся на работу. Правда, ему по-прежнему предстоит доказывать свою невиновность в суде, который неизвестно чем кончится. Кроме того, правительство России вводит электронные въездные визы для граждан более чем 50 стран, что тоже, по идее, должно способствовать притоку денег.

Ближайший политический вызов - предстоящие 19 сентября 2021 года выборы в Государственную думу (тоже, в сущности, "так называемые") - Кремль рассчитывает встретить во всеоружии. Партии-фейки, вроде "За правду" Захара Прилепина или "Партии роста" с участием Сергея Шнурова, обеспечат и видимость разнообразия, и должный интерес публики к этому балагану, чтобы провести в нижнюю палату парламента нужное число депутатов "Единой России". Алексея Навального попытаются не пустить обратно в страну. Так что в краткосрочной перспективе проблемы у Кремля будут, но решаемые.

Долгое эхо COVID-19

Если же посмотреть в более отдаленную перспективу, то последствия COVID-19 для режима Путина будут отрицательными. Просто проявится это не сразу. Во-первых, неизбежен рост бедности в стране и долгосрочная стагнация доходов населения. Во-вторых, малый и средний бизнес, не получивший почти никакой поддержки во время пандемии, запомнит это. И хотя в общенациональном масштабе это далеко не самый большой сегмент населения, но в регионах такие бизнесмены имеют влияние и авторитет, они известны людям и способны стать важными игроками в случае изменения политической обстановки.

В-третьих, часть правящей бюрократии - опять же в основном региональной - не забудет, как Путин оставил ее один на один из эпидемией весной 2020-го . Система сыграла с губернаторами и их подчиненными злую шутку: Путин 15 лет требовал от них прежде всего лояльности и безынициативности, но в один прекрасный день захотел, чтобы они решали все проблемы сами, бросив их на произвол судьбы.

Кроме того, в 2020 году Путин впервые серьезно ошибся в выборе образа. Одинокий человек, никогда не надевающий маску, потому что живет в каком-то подобии бункера - более далеким от повседневных забот страны предстать было невозможно. Это обязательно скажется на восприятии личности президента как гражданами, так и, что важнее, более молодой частью аппарата. Эти чиновники не могут не задавать себе вопрос: "Что дальше?" Те, кто находится в иерархии на высших ступенях, еще весной решили, что "могли бы и лучше". Они тоже ждут своего часа. Придет ли он? После COVID-19 это один из ключевых политических вопросов. Российская власть переживет 2021 год, но эхо коронавируса будет долгим. Его - пока не очень громкое - мы еще не раз услышим.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

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