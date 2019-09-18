 Суд в Москве перенес слушание по делу основателя Baring Vostok Калви | Новости из Германии о России | DW | 28.12.2020

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Россия

Суд в Москве перенес слушание по делу основателя Baring Vostok Калви

Предварительное слушание по делу Майкла Калви перенесено на 30 декабря из-за подозрения на инфицирование коронавирусом одного из фигурантов.

Майкл Калви

Майкл Калви

Мещанский районный суд Москвы перенес на 30 декабря предварительное слушание по делу в отношении основателя инвестиционной компании Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег, обвиняемых в растрате средств банка "Восточный". Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил адвокат Сергей Панченко.

По его словам, задержка связана с необходимостью получить "документы, подтверждающие заражение коронавирусом одного из обвиняемых" - экс-главы "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова.

"Можно ожидать, что 30 декабря - после получения документов - процесс будет перенесен на более поздний срок", - приводит слова Калви агентство ТАСС.

Между тем сам американский бизнесмен подтвердил, что уже вернулся к работе.

Верховный суд России 12 ноября освободил Майкла Калви и других фигурантов из-под домашнего ареста и избрал им мерой пресечения запрет ряда действий. Основателю инвестфонда и остальным обвиняемым до 12 января 2021 года нельзя покидать место проживания с полуночи до 06.00, посещать помещения банка "Восточный" и "Первого коллекторского бюро", получать и отправлять корреспонденцию, а также общаться друг с другом.

Дело Baring Vostok

Дело Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. В Москве были арестованы основатель Baring Vostok Калви, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, партнеры фонда - гражданин Франции Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре 2019 года бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов был задержан и помещен под домашний арест в рамках дела. К весне 2020 года все фигуранты были переведены из следственного изолятора под домашний арест.

Следствие считает, что обвиняемые заменили на балансе "Восточного" долг на 2,5 млрд рублей по кредиту "Первого коллекторского бюро" на неликвидные акции люксембургской компании IFTG. По версии Майкла Калви, дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком. В декабре 2019 года стало известно о переквалификации обвинения с мошенничества на растрату в особо крупном размере.

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